Desalojo mapuche: el gobierno avanzará contra los que ocupan el Parque Los Alerces

“El Ministerio de Seguridad de la Nación, en colaboración con la Vice jefatura de Gabinete del Interior y la Administración de Parques Nacionales, informa que, tras agotarse todas las instancias judiciales y los intentos de retirada pacífica, se procederá al desalojo del grupo autoproclamado mapuche encabezado por Cruz Cárdenas, que desde el año 2020 usurpa y ocupa ilegalmente áreas protegidas del Parque Nacional Los Alerces, en la provincia de Chubut”, detalló el comunicado que la cartera comandada por Patricia Bullrich dio a conocer.

Según lo manifestado por el Ministerio de Seguridad, el operativo se llevará a cabo por las Fuerzas Federales con el objetivo de restablecer el orden y garantizar el cumplimiento de la ley. La ocupación del grupo, que incluye una seccional de Guardaparques, ha generado conflictos en la zona, con ataques verbales y físicos al personal de la Administración de Parques Nacionales.

“El Gobierno Nacional ha decidido no prorrogar la Ley N.º 26.160 de emergencia territorial indígena, una legislación impulsada y respaldada por administraciones anteriores, que suspendía la ejecución de desalojos en territorios reclamados por determinados grupos. Con esta decisión, recupera la facultad de actuar en defensa de la propiedad y del orden legal en todo el territorio nacional, siempre que existan sentencias firmes dictadas por la Justicia”, destacó el escrito.

La toma de tierras en esa zona, por parte de los integrantes del Lof Paillako, se llevó a cabo en diciembre de 2020. El año pasado un incendio forestal hizo estragos en el Parque Nacional Los Alerces consumiendo más de 1053 hectáreas lo que originó una investigación en la que, según las autoridades de Chubut, tenía como principal sospechoso a Cruz Cárdenas.



En ese momento, el gobernador Ignacio Torres manifestó: “Hay una toma en el parque, que es un delito, más allá de que tenga o no que ver con el incendio, y el intendente, que es la autoridad competente, no hizo la denuncia”. Reconocido como un ex brigadista de Parques Nacionales, Cárdenas fue vinculado por autoridades locales con la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).

Teniendo en cuenta este antecedente, el comunicado del Ministerio de Seguridad concluyó: “El operativo se realizará bajo estrictos protocolos de seguridad, con el fin de proteger tanto la integridad de las personas como la preservación del entorno natural. Este procedimiento tiene como objetivo poner fin a una situación que ha alterado la tranquilidad de la comunidad local y perjudicado, de manera directa o indirecta, los intereses de todos los argentinos”.