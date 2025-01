El diccionario libertario: así hablan los “Gordos” de Milei

Los simpatizantes más jóvenes de Javier Milei son parte de la generación de millennials y centennials que crecieron dentro de la cultura gamer y de las redes sociales. Tienen entre 20 y 40 años y su lenguaje está influenciado por temas de cultura popular vinculada a videojuegos, series e incluso apodos espontáneos que fueron virales.

A continuación, un breve diccionario con las principales palabras y frases que más utilizan los “gordos intelectuales de Miller” cuando intentan “domar” a un “giga kuka” o un “mandril” para luego tomarse sus “lágrimas de zurdo” y celebrar las novedades del “Chad” Milei o las andanzas de “la cabra” Alberto Fernández.

Basado: utilizado para describir a alguien que dice o hace algo que es valiente, auténtico o aplaudible. Es la persona que dice algo que va en contra de las normas sociales o lo políticamente correcto y expresa opiniones sinceras sin temor al juicio de los demás. La palabra “basado” no tiene una connotación política, pero suele utilizarse para respaldar posturas controvertidas o provocativas.

Chad: en los años '90, la palabra comenzó a utilizarse en Estados Unidos como un término para describir a hombres jóvenes que encarnaban un estereotipo de masculinidad privilegiada: atléticos, atractivos y exitosos con las mujeres, pero también percibidos como superficiales o arrogantes. La contraparte femenina es llamada “Stacy”, para mujeres atractivas y populares. La imagen de “Chad” está popularizada en la cultura gamer y en redes sociales y se usa con frecuencia en memes para resaltar estereotipos masculinos como músculos, quijada grande y con la opción de barba o bigote. La usan para Milei.

Domada: esta palabra está relacionada de manera directa con las discusiones políticas. Y tiene su origen en el verbo “domar”, que proviene del latín domare, que significa “someter” o “dominar” y que se usa para describir el acto de domesticar o controlar animales salvajes, como caballos o leones. También puede referirse a controlar o superar a una persona, situación o emoción. En las redes sociales, el término “domada” comenzó a popularizarse como una manera sarcástica de señalar que alguien ha sido derrotado en un debate, discusión o situación conflictiva.

Fenómeno barrial: expresión popularizada por Javier Milei, quien la utiliza de manera irónica para referirse a sí mismo, respondiendo a quienes, en sus inicios políticos, minimizaban su influencia calificándolo como un líder de alcance limitado a ciertos barrios de la Ciudad de Buenos Aires o sectores específicos. Al emplear esta frase, Milei destaca cómo su figura ha trascendido esas expectativas iniciales, alcanzando repercusión internacional. El autor original de la frase es Ricardo López Murphy.

Giga: se utiliza en la cultura gamer como un prefijo o adjetivo para denotar algo grande, exagerado, supremo o extremadamente poderoso, muchas veces con un tono irónico, humorístico o exagerado. Se suele utilizar asociado a la palabra “Chad”. Por ejemplo, el “Giga Chad” es una versión exagerada del estereotipo masculino idealizado, representado como alguien físicamente imponente, extremadamente confiado y exitoso.

Gordos: en la red social X (ex Twitter) los militantes de Milei se autodenominan “gordos” como una burla o autodescripción caricaturesca, aludiendo al estereotipo del nerd de internet o del activista que pasa muchas horas frente a la computadora. La palabra fue adoptada por los mismos libertarios como una forma de apropiarse del estereotipo y neutralizarlo. Al llamarse de esta manera, refuerzan un sentido de comunidad, desarman las críticas externas y crean una identidad única.

Intelectual de Miller: frase utilizada como contraposición a los intelectuales de izquierda con estudios universitarios y doctorados. El Intelectual de Miller hace referencia a un ciudadano de clase trabajadora o pobre que simpatiza con Milei y suele tener reflexiones pragmáticas respecto de su economía personal. La frase nació luego de un móvil televisivo del periodista Esteban Trebucq en el barrio porteño de Constitución en el que entrevistaba a una persona a la que le preguntó a quién iba a votar. “A Miller”, respondió el entrevistado, lo que disparó comentarios en redes respecto del conocimiento que había sobre Milei. No sabían muy bien su apellido, pero lo iban a votar, porque les gustaba lo que decía en televisión.

Kuka: dícese del simpatizante del movimiento kirchnerista.

La cabra: apodo con el que se refieren de manera irónica al ex presidente Alberto Fernández en cualquier situación que signifique mala prensa para el kirchnerismo. Los libertarios adoptaron esta palabra de la palabra inglesa goat que también es utilizada como sigla en el mundo deportivo y que significa “Greatest Of All Times” y se traduce como “El más grande de todos los tiempos”. El apodo “la cabra” tiene incorporado el preconcepto de que Fernández es un doble agente infiltrado dentro del kirchnerismo con la misión de destruirlo desde adentro. Cuando surge una noticia negativa en los medios sobre temas referidos a la gestión o la vida personal de Alberto Fernández, un chiste que repiten es: “La cabra lo hizo de nuevo”.

Lágrimas de zurdo: es utilizado por los militantes del mileísmo para graficar la frustración de la centroizquierda cuando desde el Gobierno hacen anuncios positivos, como por ejemplo la baja de la inflación. La frase hace alusión a que si el Gobierno de Milei cosecha éxitos, desde la izquierda lloran. El término es una adaptación de la frase en inglés “liberal tears”, también referida al llanto de sectores progresistas estadounidenses.

Mandriles: palabra utilizada por Milei para referirse a sus opositores. Los llaman de esta manera porque el mandril es un mono al que le resalta la cola. En el lenguaje de Milei, quien suele tener metáforas sexuales en sus intervenciones públicas, el mandril representa a una persona que quedó con la cola al aire, como símbolo de desprotección. En la cultura popular se podría utilizar la célebre frase: “Quedó con el culo mirando al norte”, en referencia a alguien que cayó y quedó boca abajo.

Tipazo: dícese del simpatizante mileista.

TMAP: Sigla. Todo Marcha Acorde al Plan

VLLC: Viva La Libertad Carajo.