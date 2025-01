Luis Juez cuestionó a Villarruel: "No sé por qué demoró tanto"

El senador Luis Juez expresó fuertes críticas hacia la vicepresidenta y presidenta del Senado, Victoria Villarruel, por la demora en la decisión de congelar las dietas de los legisladores. Según Juez, la medida ya contaba con un amplio consenso en el cuerpo legislativo y no había razones para postergarla.

"No sé por qué demoró tanto la presidenta del cuerpo en hacer lo que le correspondía", afirmó Juez, señalando que desde hacía semanas los presidentes de bloque habían manifestado su voluntad de suspender la actualización de los haberes. Según explicó, la vía estaba clara: "Lo último que se dijo fue que se congelaran las dietas. Hasta que no se reúnan los presidentes de los bloques y modifiquen esa decisión, lo vigente era eso, la voluntad manifestada en la suspensión de las dietas".

El senador también desmintió los argumentos que justificaban la tardanza por la falta de sesiones ordinarias. "Eso es mentira. No necesariamente", subrayó. Además, criticó que no se hubiera convocado a reuniones de los sindicatos legislativos para negociar paritarias: "No hay ninguna paritaria, no hay absolutamente nada. No sé qué va a actualizar si ni siquiera se juntó el gremio legislativo con los presidentes de las cámaras a discutir".

Para Juez, esta demora expuso innecesariamente a los senadores: "Nos expuso absolutamente a todos. Hace un mes y medio que están ustedes preguntando por este tema. Desde mediados de diciembre hasta hoy, cada vez que sonaba el teléfono era un periodista preguntándome por las dietas, cuando ya estaba claro que estaban congeladas".

Juez pidió que este tipo de decisiones se debatan de manera formal y abierta, evitando procesos que generen suspicacias: "Tiene que haber una reunión de labor parlamentaria donde los presidentes establezcan la mecánica. Lo lógico sería que eso sea parte de un debate, en una sesión especial, con un temario específico. Que nadie sienta que le han conculcado su derecho", destacó en diálogo con Delta 90.3..

Por último, consideró que la medida debería haberse tomado con mayor previsión: "Esto tendría que haberse hecho hace 30 días, cuando empezó la discusión y ya sabíamos que no habría sesiones extraordinarias ni convocatoria". La resolución de Villarruel, que extiende el congelamiento de las dietas hasta marzo de 2025, pone una pausa en el debate. Sin embargo, las críticas de Juez reflejan tensiones internas y la necesidad de mejorar la gestión y la comunicación en el Senado.

por R.N.