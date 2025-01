Alfredo Casero le contesto a Lilia Lemoine tras el pedido de renuncia Villarruel

“Lilia, nada de esto es serio. No jodan más. Están haciendo de una interna un agujero en la credibilidad de los que los votamos: Dale like nomas. La interna de mierda esa con Villarruel, es la comidilla de los periodistas y de los pedorros como Grabois, dale like, pero el amigo de mi enemigo es mi enemigo”, expresó Alfredo Casero en su cuenta de la red social X.

El actor cómico se refirió en duros términos a los tuits que la diputada Lilia Lemoine le dedico con dureza a la vicepresidenta Victoria Villarruel. “Y ya hay bastantes. Milei está solo, y lo sabía antes de arrancar. Todos lo pueden cagar, y lo supo y lo dijo. Esta pelea es al pedo, la gente no la quiere. Ocúpense de gobernar y ayudar al presidente, que gestiona”, concluyó el ex Cha Cha Cha.



La agudización del conflicto entre Javier Milei y Villarruel repercutió en los principales alfiles de La Libertad Avanza. Hace un par de días, la presidenta del Senado se quejó del sueldo que percibe como vicepresidenta de la Nación. Sus comentario en Instagram fueron en medio de las críticas que recibió por demorar el congelamiento de los sueldos de los legisladores de la Cámara Alta.

“Mi sueldo está congelado hace un año y la prepaga aumenta, los impuestos aumentan, no alcanza a nadie que viva de su sueldo con honestidad”, afirmó la vicepresidenta en una de las numerosas respuestas que ofreció a sus seguidores de Instagram y destacó: “Gano menos que el Presidente, los diputados, los senadores, ministros, jueces, diplomáticos, voceros y así puedo seguir. No me dan vivienda ni nada. Esto es cualquiera en el desfasaje de los sueldos”.



Sin embargo, la mecha de la disputa se encendió cuando la segunda en la línea de sucesión de la Casa Rosada realizó el siguiente comentario: “Yo gano mucho menos que ellos y que los diputados, y mi sueldo está congelado hace un año. En breve me pagan dos chirolas y soy vice”. De esta manera, aprovechó para arremeter contra el titular de la Cámara Baja, Martín Menem. “Martín aumentó 70% sus dietas porque él es diputado y ahora volvieron a tener aumento. Digamos la verdad, por favor”, sostuvo.

Ante esto, el presidente cuestionó duramente su compañera de formula en declaraciones radiales. "Me parece que es una frase muy desafortunada y de no entender cuál es la realidad de los argentinos y el esfuerzo que hicieron. Pero bueno, la casta política vive desconectada de la realidad de los argentinos, en el Senado son sueldos en torno a los 10 millones, está desconectada de la realidad y es el mundo en el que ella vive de el alta política. Fue una frase muy muy desafortunada”, disparó Milei, en diálogo con La Previa en Radio Mitre.



Como si fuera poco, el dirigente piquetero Juan Grabois se sumó a las duras críticas contra la abogada. “¡Dejá de llorar y renunciá Videlina! No te quiere nadie. Algo vas a conseguir en el sector privado, y capaz que pagan tres chirolas: modelo de una fábrica de botas, abogada de genocidas. Aprovechá que por ahora hay mercado para la apología del terrorismo de estado. Hasta podrías hacer algo útil como panelista de los chimentos que escuchaste antes que te echen de la secta terraplanista de Milei”, tuiteó el referente de la CTEP en su cuenta de X.

En una paradoja del destino, una de las más destacadas felicitaciones al contundente mensaje del peronista fue de la legisladora Lilia Lemoine de LLA. “¡No me obligues a darte like, lpmqtrmp!”, señaló la diputada libertaria, con su reconocido estilo. Horas antes, Lemoine prodigo una larguísima lista de insultos dedicada a la vicepresidenta de su propio gobierno, como “garrapata”, “sanguijuela” y la acusó, en relación con Javier Milei, de “chupar la popularidad del otro”, en alusión a que “se aprovecha” de la imagen del jefe de Estado. Lejos de los buenos deseos de comienzo de año, el inicio del 2025 no desinfló la interna en el gobierno nacional.

