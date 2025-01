“Confesa Talerico”: los trolls de Santiago Caputo convirtieron a la ex titular de UIF en tendencia

“Hola Eugenia Talerico. ¿Nos quieren contar para qué tenían armada esa lista de “protección” en la AFIP llena de empresarios kirchneristas? Pregunta Mabel de Recoleta”, interrogó el usuario la cuenta @MileiEmperador de la red social X arrobando a la exvicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF).

El mensaje de la cuenta atribuida al asesor presidencial Santiago Caputo, apuntó contra la exfuncionaria durante la gestión de Mauricio Macri. En su cuenta personal, la misma Eugenia Talerico contesto: “De una ignorancia alarmante, Santiago Caputo. Te asesoraron mal los kirchneristas con los que pactas la impunidad para CFK. Fui Vicepresidente de la UIF, jamás tuve nada que ver con la AFIP”.

El pasado lunes, el Gobierno Nacional difundió la presunta existencia dentro de la ex AFIP de una red de protección a diversos empresarios vinculados al kirchnerismo, que trababa todo acceso a información clave de las empresas de las cuales eran propietarios. En la nómina figuran 51 razones sociales o personas que, supuestamente, fueron sumadas a la lista de contribuyentes blindados dentro del sistema informático del ente tributario.

En el informe publicado por el diario Clarín, la organización operaba desde 2016 y entre los nombres involucrados figuran condenados como Alejandro Vandenbroele, sentenciado por el caso Ciccone, y Lázaro Báez, preso por corrupción en la causa Vialidad, según detalló el periodista Bernardo Vázquez. También se incluían a personas vinculadas políticamente que recibían privilegios de manera discrecional. El periodo señalado corresponde a la gestión de Cambiemos y, en ese entonces,el organismo fiscal estuvo dirigido por los funcionarios Alberto Abad y Leandro Cuccioli.



La lista completa de empresas y personas protegidas por la AFIP incluia a Alucom Austral B.R.L, Martín Antonio Báez, Lázaro Antonio Báez, Kank y Costilla SA, Don Francisco Sociedad Anónima, La Estación Sociedad Anónima Loscalzo y Del Curto Construcciones SRL, Badial SA, Austral Construcciones SA, Valle Mitre, IDEA SA, Los Sauces SA, Hotesur, Co Ma, Alcalis de la Patagonia, Oil Combustibles, Casino Buenos Aires, Kamus SRL, Gotti SA, Electroingeniería SA, Herrera Daniel Osmar, Sanfelice Osvaldo José, Negocios Inmobiliarios SA, Hotel Waldorf SA, Negocios Patagónicos SA, Carnero Santiago, Cifuentes Mario Víctor, Ciccone Nicolás Tadeo, Vandenbroele Alejandro Paul, entre otros.

Ante la acusación de la cuenta troll, la excandidata a senadora por Juntos por el Cambio, que sonaba en un primer momento para ser la directora nacional de Migraciones en la administración libertaria, respondió: “¿Sabes que el Ministro (de Economía) Luis Caputo tenía bajo su área a la AFIP de la que hablas no?”. Pero Caputo refutó: "No boluda. AFIP estaba debajo de Hacienda. No de Finanzas”. Y agregó: “'Yo no fui' no alcanza como respuesta. Aparte de que sabemos que no es cierto. Dejaron los dedos pegados. Confesá”.

“¿Sabes que sí? Que #ConfesaTalerico sea tendencia YA”, fue el pedido que realizo el Gordo Dan en su cuenta personal. En cuestión de horas, el hashtag "#ConfesaTalerico" difundido por Daniel Parisini y el ejército de trolls vinculado a La Libertad Avanza terminó siendo tendencia en la red social de Elon Musk. El disparó viral contra la abogada, por parte del miembro más joven del “Triángulo de hierro” de Casa Rosada, termino siendo un tiro por elevación a Mauricio Macri. El ex presidente es casi un enemigo declarado del apodado "Mago del Kremlin".

por R.N.