"Cautiva": poder, fe y abuso en un convento de clausura entrerriano

El fin de semana se estrenó "Cautiva", la nueva serie original de TNT y Flow. La ficción se emite por el canal TNT y la plataforma HBO Max, con un nuevo episodio cada semana, y está disponible completa en Flow.

Inspirada en un estremecedor caso real ocurrido en el Convento de las Hermanas Carmelitas Descalzas de Nogoyá, Entre Ríos, la serie reconstruye una historia de encierro y abuso que se extendió durante casi quince años. Silvia Albarenque tenía 18 años cuando ingresó al claustro con la intención de consagrar su vida a Dios. Lo que comenzó como una decisión de fe terminó convirtiéndose en un régimen de violencia física y psicológica, marcado por el aislamiento, los castigos y los tormentos.

Protagonizada por Carolina Kopelioff y Lorena Vega, cuenta la historia de Clara, una joven entrerriana convencida de haber encontrado su camino espiritual. En el convento queda bajo la autoridad de Cecilia, la madre superiora, interpretada por Vega, quien impone un sistema basado en el sometimiento y la crueldad. Lo que parece pertenecer al Medioevo transcurre, sin embargo, a comienzos del siglo XXI.

La ficción toma como punto de partida los hechos denunciados y los transforma en una historia de supervivencia y resiliencia. Después de tanto tiempo de encierro, Clara logra escapar en un estado físico y psicológico extremo. Con el apoyo de su familia y sus amigos, comienza entonces un complejo proceso para reconstruir su vida, comprender lo sucedido y buscar justicia.

A lo largo de sus seis episodios, la narración se desarrolla en dos líneas temporales. Por un lado, reconstruye el pasado de Clara dentro del convento, atravesado por el aislamiento y distintas formas de violencia. Por otro, sigue el período posterior a su huida y el camino que emprende para recuperar su libertad y llevar lo ocurrido ante los tribunales.

Uno de los ejes es precisamente el ejercicio del poder dentro de una institución cerrada. La propuesta observa cómo la concentración de autoridad y la imposibilidad de cuestionar las reglas pueden convertir un espacio destinado a la oración en un ámbito de sometimiento. Los ayunos prolongados, los azotes y el uso de cilicios aparecen como parte de un sistema de castigos que remite a prácticas de otro tiempo.

El contraste entre la contemporaneidad y ese universo sellado constituye uno de los elementos centrales de la ficción. El recinto religioso aparece como un espacio enigmático, apartado de la sociedad y regido por normas propias, donde la protagonista queda progresivamente atrapada. El encierro funciona así no solo como escenario, sino también como una herramienta narrativa para explorar las relaciones entre poder, obediencia y abuso.

La serie no reproduce literalmente los hechos reales, sino que utiliza aquellos acontecimientos como punto de partida para construir el recorrido de Clara y profundizar en las consecuencias de la violencia. El relato se concentra tanto en el período de sometimiento como en la etapa posterior, cuando recuperar la libertad no significa necesariamente dejar atrás las marcas de lo vivido.

Dirigida por Paula Hernández y Jazmín Stuart, cuenta con guiones de Hernández, Leonel D'Agostino y Pablo Lago. La producción ejecutiva está a cargo de Victoria Aizenstat y Mauro Guevara, con producción de Aleph Cine. El elenco se completa con Rita Cortese, Julieta Zylberberg, Valeria Lois, Tomás Wicz, Rochi Hernández, Lautaro Bettoni y Evitta Luna, además de las participaciones especiales de Justina Bustos y Luis Ziembrowski.

Con esta producción, TNT y Flow continúan su apuesta por la ficción argentina y por historias locales con identidad propia. Revista NOTICIAS habló con una de sus directoras, Jazmín Stuart, y con dos de sus actrices, Valeria Lois y Julieta Zylberberg.

NOTICIAS: ¿Qué les interesa que los espectadores vean en la serie?

Jazmín Stuart: En principio, me parece que tiene un componente fuerte de tragedia y algunos elementos de thriller psicológico. Un ritmo interesante y magnético. Hay una conjunción de distintas líneas temporales que se entremezclan y obligan al espectador a recomponer un rompecabezas, y eso, que es atractivo, funciona muy bien. Por otro lado, tiene una factura visual muy fuerte. La atmósfera de un convento de clausura es un universo superinteresante para nosotras como directoras, y creo que para las actrices también fue muy inspirador. Se mete con temas que generan debate, como la fe, la espiritualidad y las instituciones religiosas, al mismo tiempo que está anclada en la historia de una chica que pasa de ser una adolescente a una mujer adulta.

NOTICIAS: En este momento hay muchas mujeres, colegas de ustedes como Eva Longoria, Nicole Kidman y Reese Witherspoon, por mencionar nombres extranjeros reconocidos, que están involucradas en la industria desde un lugar ejecutivo en el que también deciden, de una u otra manera. Les pregunto a todas: ¿eso es suficiente o todavía queda una cuota por cubrir en el medio audiovisual?

Valeria Lois: Hay interés en querer decidir de qué hablar, en tomar un poco más las riendas de las producciones, de aquello que marca la agenda. Desde actrices que escriben, directoras que actúan o que producen sus propios trabajos.

Julieta Zylberberg: Creo que falta toda la cantidad necesaria para que no tenga que ser destacado. Hombres, mujeres, todos por igual. Todavía se ve que estamos atrás en cantidad. Todo el tiempo uno lee que en los festivales había 75 películas de hombres y 4 de mujeres.

Stuart: Creo que también se trata de inventar una nueva manera de trabajar. Las mujeres necesitamos ocupar más espacios, y los propios espacios están pidiendo cada vez más la mirada femenina.

NOTICIAS: Volviendo a la serie, uno siente que el personaje de la madre superiora ocupa o toma un rol masculino, relacionado con el machismo. Me refiero al abuso o a la asimetría de poder.

Stuart: Sí, absolutamente. Es como la parte más rancia de una institución religiosa. Pero, además, me parece que en este personaje opera algún tipo de desorden muy particular. Si uno se pusiera a investigar qué hay detrás de esta villana o de esta antagonista, podría imaginar algo que genera ese nivel de psicopatía y manipulación. No es solamente la institución: ahí hay un personaje tridimensional, complejo, que viene muy bien escrito desde el guion y también muy bien construido por Lorena.

Zylberberg: Es interesante también, más allá de que, claro, el personaje es una psicópata, lo que genera el poder en el ser humano. Generalmente el poder lo tienen los hombres, entonces ya está como linkeado. Vivo hablando de eso con mi hijo mayor: "Cuidado cuando estés ante la mirada de quien tiene poder". Desde lo más chico hasta lo más grande, porque hay algo bien perverso que se le juega al ser humano con el poder. Como una voracidad.

Lois: También encontrar a su presa. Como la persona sin recursos, sin estructura o sin contención que cae en sus garras.

Zylberberg: El juego de los chicos ya es así. Ves a los grupos del colegio y decís: "Mirá, esta es bravísima, esta es sumisa". Se juegan los roles del poder y la sumisión en lo más cotidiano.

NOTICIAS: ¿Qué piensan sobre el hecho de que en la serie vemos que esta mujer ejerce su poder de manera nefasta? Porque también hay una complicidad en el silencio que la rodea y en el entorno que lo permite.

Zylberberg: Muchos abusos de todo tipo se anclan en la confianza del silencio.

Lois: Pienso que a la gente le va a sorprender cómo fue posible que esto haya pasado, porque está basado en un caso real. Pero ese tipo de prácticas están presentes en nuestra vida en general. Entonces sería importante que esta serie, además de querer saber y entender, nos haga preguntarnos sobre esos lugares peligrosísimos que hay que romper.