Exclusivo: el ocaso de Astiz en la cárcel

Después del escándalo que desató la visita de un grupo de diputados de La Libertad Avanza a represores condenados por delitos de lesa humanidad que se encuentran en el penal de Ezeiza, reapareció en la escena mediática la figura de estos represores, tristemente reivindicados por representantes del oficialismo.

En especial, de uno de ellos, cuya particular historia y temeridad le ganaron el apodo de “el ángel de la muerte”. “El ocaso de Astiz en la cárcel” es el título de NOTICIAS de esta semana. Una investigación sobre el ex militar que lleva 21 años en el penal, no se arrepiente de nada y cree que se morirá preso. Te contamos por qué desprecia a los diputados oficialistas que lo visitaron días pasados, la trastienda de ese encuentro organizado por el cura echado por la Iglesia tras conocerse su reivindicación de los represores, la distancia que Astiz mantiene con sus compañeros de armas presos y las razones por las que no perdona a la Marina.

Otro tema de conmoción nacional en la portada de esta semana; Fabiola, los testigos silenciosos; quién es quién en el círculo de Alberto Fernández sospechado de complicidad. Defensa judicial y nuevos chats.

Una grave denuncia: los tratamientos para “curar” gays. Y nuevos restaurantes en lugares insólitos.