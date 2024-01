Grafton, EEUU: el experimento libertario que salió mal

Por más de una década, un grupo de militantes de la misma escuela que el Presidente Javier Milei, puso a prueba su proyecto en un pequeño pueblo de New Hampshire, en Estados Unidos, llamado Grafton. La noción básica de esa sociedad modelo era eliminar por completo la presencia del Estado: sistemas de vouchers, eliminación de impuestos y de toda regulación urbana. Pero las cosas no salieron como se esperaba. “El experimento libertario que salió mal” es el título de tapa de NOTICIAS de esta semana. Ocurrió que, en poco tiempo, se produjo un aumento inédito de la violencia social, la gente no lograba ponerse de acuerdo en reglas básicas de convivencia; se multiplicaron los homicidios y otros delitos, y además ocurrió algo que puso al pueblo de Grafton en la mira de las noticias: sufrió una invasión de osos que atacaron las viviendas por la descordinación en el manejo de la basura. La nota despliega los detalles de este experimento político, sociológico y urbanístico que parece sacado de la ficción, e incluye a líderes extravagantes, como el que hablaba con Dios. Abundantes similitudes con la realidad argentina. La investigación cuenta con el testimonio del periodista norteamericano que investigó el caso y fue nominado al Premio Pulitzer.

También en la tapa de esta semana, los 80 de Susana y su nueva vida, con nuevos hábitos y su despedida del teatro.

El estilo Coquette, la moda de puntillas, volados y moños que trae una nueva versión del rococó.

Y las mejores playas “pet friendly”, dónde están y cuáles son los códigos para disfrutar de la playa con perros.