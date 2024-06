Superministra Pettovello: crisis pública y privada

A la mujer que hasta el año pasado no había tenido mayor desafío que conducir sesiones de terapia de familia, producir programas periodísticos o hacer sesiones de reiki, le cayó encima un megaministerio. “Le dije que sí a Javier porque no pensé que podía llegar tan lejos. Lo que no sabía era que en el ministerio de Capital Humano entraban cuatro ministerios”, contó la propia Sandra Pettovello al ser entrevistada, en un rapto de sinceridad. Fue días antes de asumir. Desde que quedó en el ojo de la tormenta por el escándalo de los alimentos, Pettovello no habla en público, esquiva reuniones de gabinete y amenaza con renunciar, intentos que el Presidente Milei desbarata sistemáticamente.

“Crisis pública y privada” se titula la tapa de NOTICIAS de esta semana, una edición en la que te contamos cómo atraviesa la superministra el peor momento de su gestión. Llantos, pernoctes en Olivos, cortocircuitos con Karina, los 40 funcionarios que le renunciaron. La estrategia de victimizarla y el ataque a su casa que nunca sucedió.

También en la portada Fátima post Milei, la trastienda de su exitoso show en el Luna Park con guiños y clima libertario.

En otro orden de cosas, la Iglesia militante: misas con cánticos contra el Gobierno y gestos del Papa Francisco.

Y la moda de famosos en redes: mostrarse vulnerables. Si querés llorar, llorá.