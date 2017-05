Nancy Pazos: “Me maltraté mucho en el último tiempo”

Hace casi tres años que su ex, Diego Santilli, se fue de su casa. Ella luchó por salvar la pareja, pero un año y medio después él se casó con Analía Maiorana. Recuperada de aquel golpe, asegura que dejó a la “Susanita” en la que se había convertido para volver a ser la “Mafalda” brava que exhibió en sus comienzos. Después de casi diez años sin hacer periodismo político, en 2015 volvió a la radio (Radio Uno). “Me encantaría volver a la nueva versión de ‘Polémica en el bar’ que está armando el hijo de Gerardo Sofovich –asegura motivada, quien ya integró ese programa en 2002–. Soy una polemista de lujo”.

El verano la encuentra en su rol de madre, entre Pinamar y Pilar, con sus hijos Teo (14), Nicanor (12) y Tonio (6) y su novio, Ignacio Iparraguirre, bróker de seguros, con quien compartió las últimas vacaciones en Brasil y en Punta del Este, alojados en un hotel nudista. Terminó con los negocios que hizo mientras dejó la profesión: “Hice inversiones inmobiliarias y me fue muy bien, tuve buen olfato”, se jacta. “Hoy me veo a mí, mis hijos y mi familia, incluido mi ex, y somos más felices. Estamos cercanos a nuestra esencia. Si me miro dos o tres años atrás, no me reconozco. Me di cuenta de que en realidad yo lo eché (a Santilli). Hice todo lo posible para que se terminara una situación que tenía mucho de ficticia. Lo importante es que me reencontré con mi eje, me volví a querer, porque me maltraté mucho en el último tiempo”.

Noticias: ¿De qué forma?

Nancy Pazos: Dejándome de lado. Me dediqué muchísimo a la familia y a acompañar a quien era mi marido. Y no nací para ser sólo esposa, no me criaron así. A los 33 fui madre, me dediqué a los chicos y fui re feliz. Y soy una madraza (ríe). Como dice Freud, tengo una relación más sana con ellos que la que tengo conmigo (ríe).

Noticias: ¿Se castiga mucho, es muy crítica con usted?

Pazos: No, me perdono mucho (repite la frase y se queda pensando). Soy hiperexigente pero me perdono. Por eso puedo volver a decir que soy feliz. El desafío de sortear este proceso y lograr que nuestros hijos sean felices es increíble. Mis hijos se sienten mejor con un padre acompañado que con uno solo que venía poco y por un tiempo. Como las cosas que me apasionan las vivo intensamente, lloré lo que tenía que llorar, grité lo que tenía que gritar, hice las maldades que tenía que hacer. En mi terapia, cuando me enteré lo de Tonio (N. de la R.: es hipoacúsico), le pedí que me derivara a un psiquiatra porque quería salir de la depresión. Tuve opciones de drogas y no tomé ni siquiera una pastilla para dormir. Pero llegué a hacer terapia cinco veces por semana.

Noticias: ¿Cuánto le sedujo el mundo político del poder y el dinero en su matrimonio?

Pazos: Todo. La política me gustó siempre. Pero lo que vi me asqueó. Tener que sonreírle a gente que te quiere matar cuando te das vuelta, el caretear, el manejo del poder. Ese mundo era de prestado, no era mío. Obvio que me sedujo el poder y el dinero, uno se enamora del combo. Ya enamorarme de un Santilli, con el peso del apellido en ese momento… En mi casa se cumplieron mis preceptos, fue más Pazos, Diego se tuvo que camuflar más que yo. Por algo salió corriendo (ríe a carcajadas).

Noticias: ¿Le molestaba que en el PRO por lo bajo la tildaban de “viceministra”, por su carácter e influencia?

Pazos: (Se toma unos segundos). ¿Habrá sido por carácter propio o debilidad ajena? Es una combinación de situaciones. Nuestra historia era que yo tenía carácter y él no tanto; yo de izquierda y él de derecha; él clase media alta y yo de abajo; éramos literalmente Boca y River. Estamos re a mano, es un momento de paz pese a todo lo que pasó. Encontré a mi actual pareja, una persona extraordinaria que me acompañó en este proceso, hace dos años que estamos juntos y me enamoró desde otro lugar.

Noticias: La tildaron de despechada tras el affaire de Santilli con su actual pareja. Alguna vez dijo que si quisiera podría ser muy cruel. ¿Le sugirieron desde el PRO que suavizara sus comentarios?

Pazos: Obviamente podría ser cruel, pero hay una decisión de vida. En todo caso hay culpas compartidas. Tengo un carácter determinado y ellos tenían que cubrirse de lo que yo pudiera decir. Pienso que prendió más por Jorge Rial, que el día que Diego se casó, habló del conejo hirviendo y yo no sabía lo que significaba. A partir de ese momento pasé a ser la despechada.

Noticias: ¿Por qué lo trató de extorsionador a Rial?

Pazos: Lo conozco y siempre cobró y facturó de cuanto político de turno había dando vueltas. Dije que no es mi colega. Él es un extorsionador y yo soy periodista. Le pidió plata a mi ex suegro para dejar de hablar de un tema personal. Iremos a Tribunales Rial, mi ex suegro, mi ex suegra, “Bambino” Veira, mi ex marido y yo.

Noticias: ¿Por qué el “Bambino”?

Pazos: (Interrumpe) No voy a decir nada más (ríe).

Mientras estuvo en pareja con Santilli, lo asesoró para que tuviera una mejor performance en los medios. Tal vez en una jugada aprendida del “Manual Pazos”, el vicejefe de la ciudad de Buenos Aires recién blanqueó su romance con Maiorana después de las elecciones de 2013, cuando fue elegido senador. Antes, Pazos negaba los rumores porque confiaba en él. “Todavía lo sigo coacheando. Cuando dice algo que no me gusta, lo llamo y se le digo porque lo quiero. Que haya sido infiel es un detalle, un cuerno siempre te vas a comer y su mujer no tiene nada que ver en todo este quilombo. Todavía no logré que venga a mi casa pero vengo haciendo gestos para que haya una mesa donde estemos todos sentados, con nuestras parejas”.

Noticias: ¿Cómo quedó su relación con Macri? Ustedes se conocen de hace mucho tiempo.

Pazos: A Mauricio lo conozco antes que a Diego. Formamos parte del Grupo París porque la Unesco había decidido que cien latinoamericanos sean representantes en un encuentro en el 2000. Fui con él, (Gustavo) Beliz, (Aníbal) Ibarra, (María Laura) Leguizamón, (Federico) Andahazi y el empresario Federico Zorraquín. Después propuse seguir reuniéndonos y lo traje a Diego. Cuando mi ex militó con él casi dejé de tener relación con Mauricio. Lo vi en el casamiento de Augusto Rodríguez Larreta, hace más de tres años, y tuve un entredicho.

Noticias: ¿Cuál fue esa discusión? ¿Terminó afectando a la pareja?

Pazos: Le dije que para ser presidente tenía que construir y tenía la sensación de que en Boca y en la Ciudad había llegado ya con todo construido, como que lo fueron a buscar. Que era más interesante el armado de dirigentes. La realidad es que crucé los límites, me convertí en la periodista que interpelaba al jefe de Gobierno y dejé de ser la esposa de su ministro, todo eso en la fiesta. Fue tres meses antes de mi separación. Tal vez la Nancy Pazos que ya venía con la olla a presión terminó de explotar esa noche.

Noticias: ¿Cómo ve los primeros pasos de la presidencia de Macri?

Pazos: En principio hoy hay un nuevo relato. Pero también hay un descanso que le da a la sociedad después de mucha pelea. Como problema veo que Mauricio va por todo, como con el dólar, la Corte. No es bueno que se sienta el dueño de la pelota, que es algo que vivió desde la cuna. En maneras de ser y características personales son más parecidos Mauricio y Cristina que ella con Scioli. A favor: si bien me dio miedo la salida del dólar de la manera que lo hicieron, la vienen llevando relativamente bien. El gran problema que tienen es la inflación y no es un dato irrelevante. Me preocupa que intervengan el Indec, digan que estaba todo mal pero que no puedan medir de nuevo. Esperemos que en este aprendizaje de la botonera del país no nos lleve puesto. Si Mauricio logra sortear estos dos años, que van a ser durísimos, tendremos diez años de macrismo.

Noticias: ¿Qué piensa del rol del Gobierno Nacional con los traspiés de la triple fuga?

Pazos: Con la triple fuga quedaron expuestos dos flancos débiles del macrismo: la ingenuidad política, seductora para el votante pero letal al ejercer el poder, y la debilidad por el marketing. Eso que los llevó a hablar antes de tiempo, a difundir antes de confirmar y a dejarse llevar por esa cosmética de gobierno abierto que hace que el ciudadano pueda terminar sintiéndose desamparado.

Noticias: ¿Siente que Macri le dio lugar a la mujer en los espacios de gobierno?

Pazos: Mauricio siempre vio a la mujer como acompañante, se siente cómodo cuando está con una mujer porque le saca esa parte rígida, acartonada. Las usó como figuras decorativas de sus fórmulas y estoy convencida de que María Eugenia Vidal es gobernadora porque él estaba convencido de que no ganaba. La política siempre usa y el rol de la mujer en este tiempo macrista va a tener que rediscutirse porque en algunos sentidos se retrocede. A mí, Juliana (Awada) me encanta, me parece divina e incluso tengo una relación personal con ella pero lo que simboliza como primera dama no me representa. Hasta ahora se muestra decorativa y va tener que encontrar un rol que enorgullezca a la mujer más allá del tailleur que se ponga. Apuesto por ella porque tiene todos los condimentos.