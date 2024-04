Virginia Innocenti: “Una sociedad sin arte es la muerte”

El jueves 18 de abril, Virginia Innocenti se presentará en Torquato Tasso junto a Hernán Lucero, y con Leandro Marquesano al piano, en su nuevo espectáculo, “Herida absurda”. A poco de comenzar a hablar, reinstala una palabra que para la mayoría quedó a años luz: pandemia. “Fue muy, muy duro para mí porque lo que me da alegría en este mundo es estar en contacto con los otros. De eso se trata mi trabajo de toda la vida, conmover y conmoverme. Es para lo que me subo a un escenario, es para lo que canto, para lo que escribo, para mover adentro y mover también el afuera, pero para eso necesito de la presencia”, sostiene. Esa declaración es una llave. Abramos la puerta y asomémonos a su forma de habitar el mundo.

Noticias: Con tantos años de trayectoria, ¿cuánta necesidad tiene del escenario?

Virginia Innocenti: Y, es mi modo de dar y recibir amor. Cantar, fundamentalmente, es la herramienta perfecta.

Noticias: Por momentos es la buscadora envalentonada que se come el mundo y por otros, aparece la vulnerabilidad. ¿Cuánto de la niña que fue todavía está viva en usted?

Innocenti: Yo trato de que mi niña esté viva y cada vez más viva. Canto porque creo que uno trata de volver a esos instantes de paraíso que son unos momentitos de la infancia.

Noticias: ¿Qué destello de eso se le viene a la cabeza?

Innocenti: El jardín de la casa de mis abuelos en provincia, donde íbamos todos los fines de semana y los nonos amasaban, juntábamos fresias, hacían dulce de uva porque había una parra. Ahí veías la vida en su ciclo. Y preparar el alimento y valorar el amor y la gente que te quiere cuidar y alimentar, o sea, es un montón.

Noticias: Es un montón en esta “herida absurda”. El tango “La última curda” dice: “La vida es una herida absurda”.

Innocenti: Claro, e inmediatamente dice “y es todo, todo tan fugaz”, yo tomaría eso. “Ya sé, no me digás, tenés razón, la vida, la vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz”... Y me acordaba también de una de una frase tremenda de la primera obra que dirigí, “La oscuridad de la razón”, de Ricardo Monti, que dice: “Tanto tiempo tendremos de ceniza y el instante es tan breve que alcanza apenas para ser tibios uno con otro”. Creo que Borges decía que uno tiene uno o dos temas de los que habla en su vida (sonríe).

Noticias: Es una fervorosa defensora del psicoanálisis: la vida y la muerte son las dos pulsiones entre las que estamos. De a ratos nos convencemos de ser eternos y muy importantes, y en otros momentos aparece la fragilidad.

Innocenti: Sí, yo creo que es necesario jugar un poquito, si no es insoportable vivir. Y siento que en “Herida absurda”, estamos ahí jugando, somos dos cantores que se conocen en un ensayo para un homenaje de Carlos Gardel. Es una historia de amor romántico que nos deja a todos hechos polvo.

Noticias: Aún sabiéndola tan feminista, el tango la atrapó.

Innocenti: Es que el espectáculo está lleno de guiños. Lo que ponemos en escena es justamente lo doloroso que ha sido que el tango haya sido macho. Ya estamos transitando otros tiempos, pero lo interesante es que el personaje que interpreta Hernán ejerce ese lugar que le otorga el tango. Ahora, el tango del siglo XXI se baila de otra manera, los nuevos autores y autoras cantan las cosas de hoy.

Noticias: Supongo que habrá influído también su admiración por Tita Merello.

Innocenti: Mi madre era una amante del tango y admiradora de Tita, ella me pidió que la rescatara del olvido, porque fue una mujer muy fuerte para las de su época. Creo que a mi mamá le hubiese encantado ser Tita y no se animó. Por eso después escribí e interpreté esa obra (“Dijeron de mi”). Pero mi primer protagónico en cine fue “Cipayos, la tercera invasión”, en el 88. Fue mi primera conexión cercana con el tango, tanto es así que la letra del tango del protagonista, Ángel, me pertenece. En realidad, durante muchos años no quería que me encasillaran como una cantante de tango entonces siempre me estuve como negando, corriendo y mis discos y espectáculos han sido de repertorio muy ecléctico. A mí me gustan las canciones lindas, las canciones que cuentan una historia, que tienen poesía. Y he cantando folklore, italiano, pop. Pero ahora estoy disfrutando mucho, mucho, volver a bailar y cantar tangos.

Noticias: Acaba de cumplir 58…

Innocenti: (interrumpe) ¡Un montón! Pero estoy mejor que nunca y mirá que la pasé muy mal en los últimos años, fue muy, muy duro. Hace dos años casi me mato en un accidente y venía de muchísimos duelos y la pandemia también fue durísima, con muchas pérdidas afectivas, ya me venía preguntando... Yo soy hija, de sobrevivientes, mi papá vino con mis abuelos de Italia en el 48, después de que bombardearan la casa, tengo una conciencia genética del valor de la vida, del horror, de la crueldad de la que somos capaces los seres humanos. Y bueno, el antídoto es cantar para mí.

Noticias: Hace poco dijo: “Estoy disfrutando ser quien soy, pero he pagado mucho impuesto”. ¿Aquel accidente automovilístico fue una bisagra?

Innocenti: Sí, te diría que ahora tengo un aplomo que no tenía antes. Yo sé que la gente me veía muy en territorio, pero sentía como mucha responsabilidad. Ahora es como más para disfrutar, más agradecida de la posibilidad de seguir generando cosas que me den alegría y que pueda seguir convocando a la gente. Para mí es un privilegio, una caricia al corazón que personas tan talentosas a las que convoco para estos proyectos salvavidas (sonríe) se sumen con tanto entusiasmo y amor. Este espectáculo con Hernán es un diálogo potente con canciones, somos como una especie de Pimpinela tanguero, más que eso, tiene un tinte almodovariano. La mayoría de los tangos, salvo uno que es de mi autoría y otro que es de Hernán, son unos clásicos tremendos. Y lo que tiene de interesante es que hay muchos que yo le canto a él, pero que han sido escritos para que los cante el hombre.

Noticias: Desde su conciencia feminista, ¿cómo estás viendo este clima político y social donde empiezan a circular los contra mensajes?

Innocenti: Estoy muy preocupada, muy triste. Es inimaginable… volver a estos niveles de crueldad y de deseo de aniquilamiento del que no tiene la misma línea de pensamiento del poder de turno, me parece realmente monstruoso.

Noticias: Viene haciendo publicaciones en Instagram, expresándose por el 24 de marzo y en contra de los recortes en la cultura. ¿Le da miedo tomar posición públicamente?

Innocenti: Sí, por supuesto que sí, exponerse en este momento es algo muy delicado. La violencia está arengada. No puedo creer cómo han logrado hacerle creer a la gente que los artistas y que el arte somos los responsables de la miseria que estamos viviendo, es una locura, cómo han llegado a instalar semejante mentira.

Noticias: ¿Qué es una sociedad sin arte o sin expresión artística?

Innocenti: Y es la muerte, es la muerte.

Noticias: ¿Tiene algún proyecto de actuación o no hay intención de su parte para eso?

Innocenti: Si apareciera algo en cine, tendría que ser algo muy especial, algo que me sedujera muchísimo porque no sé…

Noticias: No lo extraña, no es algo que añore.

Innocenti: No, no. Sin la música creo que no podría vivir, pero sin actuar, sí.