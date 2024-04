Sofía Martínez: “Me gusta contar lo humano del deporte”

El periodismo le permitió viajar por el mundo. En un ambiente en el que los futbolistas mantienen vigente al cassette en sus declaraciones post partido, Sofi Martínez supo conmover y desarmar al mejor de todos en una semifinal mundialista.

Columnista de Andy Kustnezoff en uno de los programas radiales más exitosos, con más de un millón y medio de seguidores en Instagram, con su labor en ciclos como “Generación F” y “SportsCenter”, se ha transformado en uno de los rostros más representativos de la nueva camada que busca darle una renovación a la señal perteneciente a Disney, un bienvenido contraste con los futbolistas históricos que se cuelgan medallas antológicas, los relatores que cantan las mismas canciones y comentaristas que oscilan entre el culto a la caprichosa, los homenajes a Federico Fellini y los antiguos debates inventados por “Polémica en el Fútbol”.

La terraza de una bar palermitano en una zona repleta de talleres mecánicos en pleno mediodía porteño, sirve de refugio para la charla con NOTICIAS.

Noticias: Usted hace tres programas diarios y también sigue con los partidos de la Selección en la TV Pública donde también estuvo con “Llave a la eternidad”. Allí entrevistó a 15 de los 26 futbolistas campeones del mundo. ¿Qué pasó con los que no están?

Sofía Martínez: La logística era complicada, no podías viajar a Europa para entrevistar a un solo jugador. Había que cuadrar distintos factores, que nosotros estuviéramos ahí, que no tuviera partidos y si los tenía que fueran de local o que no le tocara jugar lejos. Algunos fueron más complicados en ese sentido, pero la realidad es que hacer 15 jugadores es muchísimo.

Noticias: ¿Y le quedó alguna entrevista que lamentó no hacer?

Martínez: Me hubiera encantado hacer a todos los que no pudimos, desde ya me hubiera gustado mucho charlar con Scaloni. También con Montiel que fue quien pateó el último penal, Enzo Fernández que se quedó con la titularidad, Lautaro Martínez, una figura siempre importante dentro del grupo, Otamendi. Me da mucha pena no haber podido conversar con ellos, pero no creo que falte oportunidad más adelante.

Noticias: ¿El fútbol femenino ya es una realidad en Argentina o para algunos es una moda? Usted además es futbolista, ¿cómo ve el tema?

Martínez: Yo creo que es una realidad, pero no la que nosotras soñamos para el fútbol femenino. Todavía falta infraestructura, inversión y también que desde chicas las jugadoras tengan esa enseñanza, esa escuelita que se ve en el fútbol masculino, donde desde muy chiquitos ya tienen donde jugar sin importar si viven en la ciudad o en un pueblo lejano, creo que con las mujeres no pasa. Si queremos que el fútbol argentino femenino mejore tenemos que apuntar a eso, a que las juveniles y las inferiores sean desde el principio, a que la alimentación vaya de la mano y a que no tengan necesidad de trabajar al mismo tiempo que jugar. Hasta hace unos años pasaba que las chicas solamente jugaban con el padre, con los primos o con los hermanos y así llegaban a Primera, pero la formación es clave para que haya resultados.

Noticias: Hablando de inicios, mucha gente conoce su presente, ¿pero en su infancia o adolescencia usted ya soñaba con ser periodista?

Martínez: De chica no soñaba con ser periodista. Pensé en varias carreras, de hecho fui a una orientadora vocacional y me dijo que los tests me habían dado Relaciones Internacionales, ¡nada que ver! Empecé a estudiar Derecho, después me cambié a Ciencias Políticas y finalmente me apareció en el radar Periodismo. Más de grande volví a ir a otra orientadora vocacional que me dio como ejercicio mirar el diario, elegir las notas que más me interesaban y llevárselas, ahí básicamente elegí las deportivas. Al principio me había anotado en Periodismo general, pero se cursaba de tarde o de noche y yo solo tenía libres las mañanas porque había empezado a trabajar en “Todo o nada”, el programa de Guido Kaczka y salía recién a las 20.30. Pero cuando vi la carrera de Periodismo Deportivo enseguida pensé, ¿cómo no me di cuenta antes? Y arranqué, a pesar de que hasta mi familia me decía que no es nada fácil conseguir laburo de periodista deportivo, es algo que muchos sueñan, pero es difícil vivir de eso.

Noticias: En ESPN, por ejemplo, hay muchas mujeres que ejercen el periodismo deportivo. ¿Es un mundo muy competitivo o hay sororidad entre ustedes?

Martínez: En este momento hay muchas periodistas deportivas y ojalá haya más porque son muy buenas, recontra, y nos llevamos muy bien. Soy amiga de More Beltrán, de Lola del Carril, de Agus Scalise. Tengo muy buena onda con Luciana Rubinska, con muchas… Nos cruzamos y nos abrazamos, nos queremos. Hay una admiración grandísima, por lo menos a mí me pasa de admirar el laburo de More, Lola , Luciana. Me parecen realmente buenas en lo que hacen, no sé si es sororidad la palabra, pero hay respeto, admiración. Yo veo que cuando Lola relata sufre un montón de hate en las redes sociales porque no están acostumbrados a un relato femenino aunque ella lo haga espectacular, perfecto y sea super talentosa. También les pasan esas cosas a More y a Luciana que son las que más comparto el día a día y digo: “¡Qué injusto!” Pero la exposición también trae eso.

Noticias: Del Mundial de Qatar uno se acuerda de las atajadas del Dibu Martínez, de Lali cantando el himno y de su famosa charla con Leo Messi. ¿Eso fue algo espontáneo o lo venía pensando?

Martínez: Fue espontáneo lo que le dije. Antes de que los jugadores salieran del vestuario vi a través de un monitor el festejo de Leo con la hinchada argentina después del partido frente a Croacia, era una alegría tan grande, tan genuina y sincera. Sentí que había algo más importante que trascendía un resultado deportivo. Todos tenemos presente lo que vivió Messi y todo el equipo después de la final de Brasil en la Copa América, en ese momento pensé que si llegábamos a perder la final del Mundial había algo que ya estaba hecho y era la alegría de todo un pueblo, la admiración total por un trabajo y por seguir inténtandolo, para mí ese mensaje es mucho más profundo que ganar o perder en noventa minutos. Y dije: “Si puedo tener a este tipo, si soy una de las pocas personas que logra hablar con él en estos días, ¿por qué no decirle que tengo ese sentimiento para que lo sepa?” Lo único que venía pensando y es algo que me maravilla es que salís a la calle y todo el mundo tiene una camiseta de Messi, hay miles de millones y dentro de la cancha la representa uno solo, ese es el único tipo que genera eso. Marcó a toda una generación de nenes y como esa nota era para la TV Pública que llega a los lugares más recónditos de nuestro país le dije: “No hay nadie que no tenga tu camiseta, la original, la trucha, la inventada, la que sea” esa era la única frase que sabía que iba usar. Me di cuenta en el momento en el que se la estaba diciendo que él me prestaba atención, creo que esa atención fue lo que volvió mágico el momento, ni siquiera fue producto de mis palabras.

Noticias: El año pasado fue muy agitado, hizo varios viajes por motivos profesionales, dice que se la pasó subida a un avión y extrañó mucho a su familia, su entorno, sus amigos. Fue público su noviazgo con Diego Leuco, ¿ahora están separados?

Martínez: En este momento no estamos juntos, nos queremos un montón y deseamos lo mejor el uno para el otro. Esa es nuestra realidad ahora, no sé qué pasará más adelante, creo que los dos lo sentimos de esa manera.

Noticias: Una curiosidad, ¿en la despedida de Riquelme el Coco Basile se enojó en serio o fue algo para las cámaras?

Martínez: ¡El Coco no sabía que estábamos al aire! Eso fue lo que pasó en realidad. No se enteró de que acordamos grabar en el vestuario que representaba a la Selección como ya lo había hecho Tití Fernández en el vestuario de Boca. Teníamos el ok de prensa, de seguridad, de los productores, pero Coco no sabía que eso era parte de la trasmisión. Me sacó del vestuario y yo no sabía si era en serio o no porque estaba todo chequeado, por eso medio como que me reía, fue un malentendido. Para mí no había pasado algo tan grande, ¡después me di cuenta del revuelo en las redes! En el entretiempo jodíamos con Coco y le dije: “Mirá la que se armó”. Ahí me contestó “¿Pero cómo, estábamos al aire?” (nos reímos).

Noticias: A usted obviamente le fue muy bien en el Mundial de Qatar, también pienso en figuras muy jóvenes como Enzo Fernández o Alexis Mac Allister que ya son campeones. Con logros tan grandes a esa altura de la vida, ¿cuál es el desafío de aquí en más?

Martínez: No sé si tengo un desafío en particular, a mí me gustaría ser parte de las transmisiones de los eventos deportivos más importantes, me saca un poco el sueño contar las historias que hay dentro de eventos enormes como el Mundial, la Copa América o los Juegos Olímpicos. Compartir la pasión por el deporte y mostrar cómo el deporte transforma la vida. Cómo se vive y cómo se soporta en muchos casos la presión ajena y la locura que rodea una competencia además de la presión propia que sentís después de prepararte toda la vida para ese momento. Cómo controlar la cabeza y el cuerpo ante esa situación, eso es lo que más me gusta poder comunicar de la mejor manera. Después mi gran objetivo a largo plazo es ir encontrando esas cosas que me mantengan motivada, conservar la esencia y la alegría, nunca sentir que no doy todo lo que podría. Me gusta contar lo humano del deporte.