Victoria Onetto: “Volver al escenario es una decisión política”

Victoria Onetto, actriz multifacética, gestora cultural y productora teatral, ha logrado combinar con éxito su compromiso político en la Provincia de Buenos Aires con un celebrado regreso al teatro de la mano de Pacho O’Donnell, en una nueva versión de la ya clásica “Escarabajos”, obra estrenada originalmente en agosto de 1975 en el Teatro Payró, dirigida por Hugo Urquijo y que le valiera a O'Donnell el Premio Argentores y el Premio Fondo Nacional de las Artes.

Onetto cuenta con una destacada trayectoria televisiva con recordados títulos como “Muñeca Brava”, “Botineras” y “Archivo negro”, junto a programas prestigiosos como “Alta comedia” y “Nueve lunas”.

En cine obtuvo la oportunidad de participar en películas como “Tesoro mío”, y “Peligrosa obsesión”, mientras que en teatro se embarcó en una diversidad de propuestas, desde “Don Fausto”, con Alberto de Mendoza y Perla Santalla hasta “Pijamas”, “Closer” y “La cena de los tontos”, en la que compartió elenco con Adrián Suar y Guillermo Francella.

Una tarde lluviosa y otoñal propicia el encuentro de Onetto con NOTICIAS para una charla con diversas exploraciones temáticas.

Noticias: ¿Qué significa para usted hacer “Escarabajos”, una obra que después de casi 50 años vuelve a tomar tanta vigencia?

Victoria Onetto: Es una felicidad muy grande por distintos motivos, hay muchos planos que se mueven en mi vida y me impulsaron a decidir hacer “Escarabajos”. En primer lugar, porque fue Pacho O´Donnell quien me llamó personalmente para que estuviera, lo conozco de toda la vida. Así que le dije: “Ya es un honor que estés pensando en mí, pasame el texto”. Cuando lo leí dije que sí al instante. Es una obra absolutamente contemporánea, si bien fue escrita en el 75 en un contexto sociopolítico muy intenso de la Argentina, me parece que reeditarla es hablar a través del teatro de lo que nos pasa como sociedad. La obra se centra en un matrimonio con un hijo y la violencia intrafamiliar, y plantea si eso es un reflejo social o al revés. Reponer “Escarabajos” es un homenaje a Urquijo porque él fue quien la dirigió por primera vez, ahora lo hace exquisitamente Juan Manuel Correa. Estoy junto a Nelson Rueda que es un actorazo y a Eloy Rossen que será una gran revelación, feliz de volver a mi rol de actriz después de dedicarme a la gestión cultural.

Noticias: La obra es de los 70, una época en la que el teatro formaba parte de la resistencia cultural. ¿Qué paralelismos ve con respecto al contexto actual en cuanto a la situación de la cultura?

Onetto: El teatro es un lugar donde la cultura está más viva que nunca. Porque como diría Rubén Szuchmacher se necesitan tres elementos para que esa magia incapturable suceda: seres vivos por un lado, actores, dramaturgos, vestuaristas, iluminadores; un texto que es lo único irremplazable; y el público. Creo que en ese sentido por más que haya gobiernos de un lado o del otro, incluso como pasó con la censura durante la dictadura, la cultura trasciende la política. Es parte de nuestra identidad, es nuestra historia y vamos a seguir expresándonos. Porque la función del arte es ser crítico, subvertir el orden establecido, crear ámbitos de reflexión y de debate. La pulsión de la cultura no se apaga por decreto. Volver al escenario en este contexto social y económico también es una decisión política. Porque no se trata solo de la gestión que hago en la Provincia de Buenos Aires con Axel Kicillof sino también de usar las herramientas que tengo como actriz para visibilizar temas que me parecen relevantes.

Noticias: ¿A su manera siente que está siguiendo los pasos de su abuela y de su padre?

Onetto: Ahh (suspira). Yo creo que sí, tengo 52 años, hace 38 que trabajo como actriz y con todo lo que vivido considero que hay ciertas cosas en las que no podés escapar al destino. Es un poco como “El Rey León”, das muchas vueltas pero terminás en el lugar que tenés designado. Me parece que mi abuela estaría muy orgullosa, mi papá también, porque tiro para adelante, lo doy todo, me comprometo, no hago nada a medias. Mi abuela Lili Massaferro estaría contenta con esta nieta que va al frente y es fiel a sus sueños.

Noticias: Usted sigue siendo secretaria de Políticas Culturales de la Provincia de Buenos Aires, ¿cómo convive esa función con la actriz?

Onetto: Junto con la ministra Florencia Saintout y con el gobernador Kicillof este va a ser el tercer año que estoy en el gobierno de la provincia con una función de muchísima responsabilidad, estoy a cargo nada más y nada menos que de una estructura de casi 2000 trabajadores porque bajo mi órbita están todos los museos y los teatros provinciales. Venimos logrando muchos hitos como la reapertura del Teatro Argentino de La Plata, la recuperación del Museo Casa Evita en Los Toldos junto a Cris Álvarez Rodríguez, sobrina nieta de Eva Perón. Axel es un político que tiene una sensibilidad única para entender a la cultura como política pública y nos da las herramientas para hacerlo, reconstruir el tejido social, poner en valor las instituciones, algo que estuvo abandonado durante mucho tiempo. La actriz y la funcionaria se retroalimentan.

Noticias: Uno la ha visto actuar toda la vida en televisión, cine y teatro. ¿Hubo algún momento bisagra que la decidió a incursionar en la función pública?

Onetto: Sin dudas la maternidad. Me transformó por completo. Ahí empecé a darme cuenta que tenía cualidades para producir mis propios espectáculos y comencé a comprender que la cultura no solo es un instrumento para el goce y el entretenimiento sino una herramienta poderosa de transformación social. Cuando ganó el macrismo decidí empezar a estudiar, hice el posgrado de Gestión en Políticas Culturales y Comunicación en FLACSO. Con eso bajo el brazo fui a verlo a Jorge Ferraresi en Avellaneda, le propuse generar un ciclo de teatro con perspectiva de género, arranqué y ahí empezó la historia. Cuando Axel me convocó para unirme a la gestión provincial me sentí muy feliz de formar parte de esta experiencia.

Noticias: Ni hace falta preguntarle por qué su hija se llama Eva, ¿no?

Onetto: ¡Y mi marido Juan! (se ríe). Eva está bárbara, cumple 18 en octubre y estudia teatro. También le gusta mucho el diseño de indumentaria, tiene su máquina de coser Singer y armó su marca. Hace ferias con sus amigos, está divina.

Noticias: Hace un rato mencionó a Kicillof, ahora que el peronismo está buscando nuevos liderazgos, ¿considera que Axel podría ser la alternativa en un futuro?

Onetto: Vos querés que hable de política y yo quiero hablar de la obra (se ríe). Lo invitamos a ver “Escarabajos” a Axel y seguro que va a venir porque hay pocos políticos que vi ir al teatro, él está siempre. Tiene un vínculo maravilloso con los artistas, no es de esos políticos que se acercan a la cultura porque les sirve para su imagen. Pero qué querés que te diga, ¿que para mí Axel es el próximo presidente? Te lo digo, ¡Axel es el próximo presidente! (se ríe).

Noticias: ¿Qué le gustaría que el público se llevara consigo cuando viera “Escarabajos”?

Onetto: “Escarabajos” propone una mirada crítica de las personas, de las relaciones, de la familia, de la violencia física, económica, sexual y social. No sé qué me gustaría despertar en el espectador, eso sucede o no. Formamos el mejor equipo en el mejor lugar y Pacho está entusiasmadísimo, vino a los ensayos, opinó sobre todo.

Noticias: Hablando de escribir, tengo entendido que usted fue pareja de Hernán Díaz, el célebre escritor autor de la novela “Fortuna”, ganador del Pulitzer...

Onetto: ¡Ay, dios mío, si! Te das cuenta, ¡me sacás a relucir el Pulitzer! (risas) Algún contacto entre el premio y yo debe haber, tengo varios poemas manuscritos por él. ¿Cómo sabías eso?

Noticias: Estuvimos investigando. ¿Pensó en algún momento que Díaz tenía el potencial de llegar a ser el autor de prestigio mundial que es hoy?

Onetto: La verdad que sí. Estuve muchos años con él antes de conocer a mi marido, mi compañero, el amor de mi vida con el que ya llevamos dos décadas juntos. Hernán es un escorpiano muy brillante que hablaba seis idiomas y me hacía leer a Henry James cuando yo estaba con la obra “Pijamas” en Mar del Plata. Siempre ha sido muy talentoso, le deseo lo mejor y me alegro del éxito que está teniendo. Todavía no leí “Fortuna”, sé que hay varios personajes femeninos, voy a ver si encuentro un rasgo mío en alguno (se ríe). Es medio raro, porque yo siempre fui famosa acá, pero nunca a nivel de un Pulitzer. El otro día vi la entrevista de Hernán con Dua Lipa, imaginate, 800 millones de seguidores debe tener. Lo felicito, ¡que venga a ver “Escarabajos”, lo invito!