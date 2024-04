Gustavo Pucheta: “Busco generar debate con el diseño”

Gustavo Pucheta es un hombre disruptivo. Le interesa conmover, desafiar, provocar, estar en el centro de la escena. “Yo busco generar debate con el diseño. No hago cosas para que a la gente le guste, sino para que la gente sienta algo. El diseño está hecho para eso. Si no te genera nada no está bien hecho mi trabajo”, dice durante la charla con NOTICIAS.

Pucheta nació en Presidencia Roque Sáenz Peña, Chaco. Es diseñador de indumentaria y arquitecto y recientemente ganó el Martín Fierro de la Moda como Mejor Diseñador Innovación. Sus creaciones, en muchos casos voluminosas e impactantes, calzan en mujeres y hombres de todas las edades y en celebridades de lo más variadas.

“Soy muy trabajador, avasallante y soñador. El sueño y el deseo me ponen en movimiento todo el tiempo”, sostiene.

Noticias: ¿Qué implica ser avasallante?

Gustavo Pucheta: No paro. No tengo la necesidad del descanso, sino todo lo contrario. Me cuesta mucho desconectar de mi trabajo y de lo que me gusta hacer. Por momentos me siento una máquina, no como algo malo, porque hasta el ocio lo conecto con mi día a día. Ya dejó de ser un trabajo y se transformó en vivir todo el tiempo de lo que soñé cuando era niño.

Noticias: ¿Cómo eran esos sueños?

Pucheta: De chico jugaba a ser diseñador, armaba desfiles con mis amigos del barrio, hacía las producciones de las fiestas del colegio. Si yo no hacía eso perdía el sentido, mi deseo estaba puesto allí. Lo mismo me pasa ahora. Con el tiempo esos juegos se convirtieron en mi trabajo.

Noticias: Es decir que su propósito de vida está alineado con su trabajo

Pucheta: Totalmente.

“Siempre supe que quería ser diseñador. Tocar una tela me conecta con un mundo que yo nomás entiendo. Fui modelo desde los catorce años mientras estudiaba. Estudié la tecnicatura de Diseño de Indumentaria en la Universidad Popular de Chaco y después hice cursos que me permitieron tener la licenciatura. Al toque estudié Arquitectura en la Universidad Nacional del Nordeste. Trabajé como arquitecto en obra pública, luego con proyectos particulares, y tuve mi propia empresa constructora. Paralelamente trabajé en diseño para marcas, vestuarios de obras, colaboraciones. En un momento hice un desfile enorme para la Bienal de Resistencia, Chaco, y fue tanto lo que me generó y lo que empezó a suceder después de eso que nunca paré. Hice once desfiles solamente ese año, colaboraciones con artistas, con celebrities. Hice una colección sólo con algodón chaqueño y filmé el desfile en el puente General Belgrano que une dos provincias. Fueron dos mil metros de pasarela, 100 modelos y una semana de rodaje. Lo presenté en la Argentina Fashion Week y de ahí quedó seleccionado para las Semanas de la Moda de París, Nueva York, San Pablo, México”, recuerda.

En diciembre pasado presentó “Iconos”, una muestra audiovisual inmersiva con la participación de personalidades del arte, el espectáculo, la cultura e influencers, con la dirección fotográfica de Gabriel Roca. En su marca Atelier Pucheta tiene como socio al diseñador Fabián Paz, que es también su pareja.

Noticias: Dicen que es disruptivo, innovador, audaz, polémico. ¿Se siente identificado con esos términos?

Pucheta: Todavía no pude experimentar todo lo que tengo ganas en el diseño. Todavía estoy tímido en lo que en realidad me gustaría hacer. Pero sí me siento bastante disruptivo en algunos momentos y situaciones. También me siento un privilegiado porque me dan el permiso para seguir jugando a todo esto.

Noticias: ¿Qué quiere contar a través de sus diseños?

Pucheta: Tiene que ver con algo diferencial, una estructura corporal, una manera distinta de ver los géneros, de sentir, de ver, sin que sea demasiado obvio. También mostrar que hoy más que un diseñador soy una marca. Hoy soy parte de un equipo que estamos movilizados por un deseo en común.

Noticias: ¿Qué implica ser una marca?

Pucheta: La formación de un equipo, la comunicación, la estructura y la madurez para que esto loco y disruptivo que estamos haciendo tenga un mensaje y una trascendencia real para que mucha gente se sienta identificada, consuma el producto y entienda que hay una historia y que no es una locura porque sí.

Noticias: ¿Cómo se construye esa marca?

Pucheta: Trabajando y siendo objetivos en qué tan fuerte es lo que realmente queremos como para superar los obstáculos, las crisis de materia prima, económicas, culturales, los cambios constantes. Cuando el foco y el deseo son tan grandes las turbulencias que van apareciendo son únicamente experiencias de trabajo que solidifican y se transforman en una marca.

Noticias: ¿Y la creatividad?

Pucheta: Para la creatividad se necesitan recursos, un equipo capacitado, calidad de materia prima, infraestructura de trabajo, estabilidad.

Noticias: ¿Qué lo inspira para la creación?

Pucheta: La música clásica me conmueve tanto, me hace sentirme tan vivo que me hace doler el estómago. Cuando camino por la calle y no puedo bajar el mentón, sobre todo en el microcentro y en ciertos espacios, me desconecta del aquí y ahora. También mi vida íntima, mi pareja, mi familia, mi equipo laboral. Que me dejaran ser como tenía ganas de ser. Todo eso me genera una inspiración constante y quiero más, más.

Noticias: ¿Cómo es su pareja con Fabián Paz?

Pucheta: Somos muy buenos amigos, pensamos muy distinto y eso para mí es sumamente importante porque es muy constructivo al momento de hacer las cosas. A su vez tenemos proyecciones similares y también códigos, es un compañero. Me hace sentirme indestructible.

Noticias: Además, son socios. ¿Cómo es trabajar juntos?

Pucheta: Él es especialista en zapatos, pero tiene un conocimiento y un desarrollo porque trabaja también para otras marcas en producción textil, curaduría y demás. Y para mí es genial porque siento que me sigo formando. Encontrar un par que te haga sentir tan seguro es muy bueno, siento que tengo una columna romana de apoyo ante cualquier inestabilidad.

Noticias: ¿Qué tiene ganas de hacer y no pudo todavía?

Pucheta: Meterme puramente con el diseño, con una propuesta consolidada, madura, adulta. Adulta en la cabeza. Espero que esta cuestión aniñada que tengo de vivir de mis sueños no se termine nunca, mi familia nos inculcó que estudiáramos para ser lo que soñamos.

Noticias: ¿Las primeras celebridades que vistió?

Pucheta: Las primeras fueron las modelos de Victoria’s Secret en un desfile en México, en una pasarela que compartí con Agatha Ruiz de la Prada. Con ella compartí cinco años seguidos y hoy tenemos una relación de colegas. En mi vida pensé que iba a suceder.

Noticias: Después vinieron otros nombres famosos.

Pucheta: Sí, Candelaria Tinelli, que fue muy generosa conmigo siempre, abriendo y cerrando desfiles, y hace poco le hicimos su vestido de casamiento. Valeria Mazza también. Moria Casán, con quien nos convertimos en confidentes. Tini Stoessel, María Becerra, Cazzu, La Joaqui, Ezequiel, Emir Abdul, Carola Reyna, Mike Amigorena, Ginette Reynal, muchas figuras.

Noticias: ¿Cuáles son los próximos pasos de la marca?

Pucheta: Una propuesta más urbana donde la marca abraza distintas corporalidades en una cuestión de uso más cercano al día a día. Empezamos a despegar la parte atelier, el trabajo a mano, los grandes diseños, de las prendas listas para usar, seriadas, con un alcance más masivo. Ese es el nuevo paso que estamos dando.

Noticias: Sin dudas, le va muy bien en el camino que eligió, puede decirse que es una persona exitosa. ¿Cómo mide usted el éxito?

Pucheta: Cuando tengo un objetivo hasta que no lo cumplo no paro. El éxito es qué tantas horas le dedico a lo único que quiero hacer. Desde que me levanto hasta que termina el día hago lo que quiero hacer. Yo soy una persona dramática, si hoy me dicen que mi vida termina dentro de dos días no dejo de hacer nada de lo que estoy haciendo. Porque me siento feliz con todo lo que hago. Ese es el éxito para mí.

Noticias: A propósito de ser una persona dramática, sus grandes diseños también tienen algo de dramaticidad, una impronta teatral.

Pucheta: Sí, y no estoy siendo todo lo que me gustaría ser. Por ejemplo, el diseño que llevó Moria para los Martín Fierro de la Moda. Era tan grotesco y disruptivo, tenía justamente la intención de polemizar, de alejar el cuerpo de como esperamos que sea, una mezcla de la Bauhaus con un exceso de tela que hasta interrumpía el acceso. Los diseñadores podemos darnos el lujo de que la gente hable de eso más que si estaba muy ajustado, menos ajustado o tenía que ser como tenía que ser. Yo tengo ganas de meterme en ese debate.

Noticias: ¿Qué implicó para usted haber ganado el Martín Fierro de la Moda?

Pucheta: No me lo esperaba porque compartía la terna con colegas que para mí son tremendos. Implicó un mimo, un reconocimiento y una valorización muy importantes. Y también un mensaje para muchas voces que tienen que recorrer o que no creen que van a poder recorrer muchísimo para poder llegar. Fue un mensaje federal para tantos trabajadores del país. Y para mostrarles a una cantidad de colegas que la están remando. “Che, sigan remando porque hay más agua, hay más camino. Hay”. Me encantó y me llenó de emoción poder compartirlo con mi equipo, mi pareja, mi familia. Fue tremendo.