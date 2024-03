Alina Moine: “Siempre valoraron mi profesionalismo”

Referente del periodismo deportivo, con más de dos décadas de trayectoria, Alina Moine demuestra a diario ser una conductora televisiva todoterreno. Presencia constante en ESPN, se ganó un lugar indiscutido ajeno a los prejuicios y a los cuestionamientos. Cubrió tres mundiales de fútbol y en dos de ellos Argentina llegó a la final. Le gusta hablar y analizar las disciplinas deportivas, pero también disfruta de ejercer la actividad física en esos momentos en los que la concentración se aleja de las cámaras y el desafío consiste en superarse, en realizar un último sacrificio, el esfuerzo supremo para superar el límite definitivo.

Competitiva, apasionada por el estudio y consciente del lugar que ocupa, Alina Moine recibe a NOTICIAS en un confortable café en Vicente López, una pausa en medio de la vorágine cotidiana.

Noticias: ¿En sus inicios le costó apostar a hacer una carrera en Buenos Aires, lejos de su Rosario natal ?

Alina Moine: Si bien trabajaba en Rosario mientras estudiaba Locución, yo llegué a Buenos Aires en el 2002, cuando me recibí de locutora. Hice un casting en Fox, tenía 23 años y quedé. Un amigo rosarino era director en la señal y me avisó que estaban buscando mujeres profesionales para sumar al equipo, yo acababa de rendir el último final, solo me faltaba la matrícula de locución que ya la obtuve ya trabajando en Fox. Mi expectativa después de trabajar cuatro años en los medios rosarinos era trabajar en Buenos Aires.

Noticias: A principios del 2000 no había tantas mujeres en primer plano en el periodismo deportivo, ¿cambió un poco eso?

Moine: Afortunadamente desde hace varios años cada vez hay más chicas, cambió mucho el panorama, cada vez son más las mujeres se inclinan por estudiar Periodismo Deportivo o tal vez hacer Comunicación Social y Periodismo para involucrarse más con el lado del deporte. Con el correr del tiempo muchas chicas se me han acercado para decirme: “Empecé a estudiar periodismo deportivo por vos”, y quizás cuando yo era más joven las mujeres no teníamos tanto a este oficio en la carta de elección. Hacerse un nombre en esta profesión se veía como algo más lejano y hoy son cada vez más. Tenemos muy buenas periodistas.

Noticias: ¿Los dirigentes y los directivos de los medios cambiaron su relación con la presencia femenina en el fútbol?

Moine: No voy a ser hipócrita ni a mentir. Cuando yo empecé no era habitual que pudieras ingresar al mundo del fútbol y además tenías que demostrar tu conocimiento. Al principio se dudaba sobre si una mujer era apta para eso, les costaba creer siquiera que te presentaras a un casting para hacer fútbol. En mi carrera me tocó trabajar con muy buena gente que valoró mucho mi profesionalismo. Hoy, en ESPN más que nunca, y en Disney como compañía, tengo un trato de una valoración enorme más allá del género. Siento que me valoran como profesional y no hay diferenciación alguna por ser mujer. Soy parte del equipo. Es importante naturalizar la presencia femenina en todas las profesiones, que te evalúen por tus aptitudes en igualdad de condiciones, somos todos pares.

Noticias: A diferencia de Ángela Lerena, que comentó los partidos del Mundial, pero hasta el día de hoy sigue haciendo campo de juego, ¿usted eligió siempre la conducción?

Moine: Afortunadamente esta profesión tiene a sus jugadores dentro de la cancha y cada uno cumple una función distinta. Al año de entrar a Fox me ofrecieron trabajar en “Fútbol de Primera” como comentarista y mi respuesta en ese momento fue: “No quiero, quiero conducir”. Ese era mi objetivo. En ese momento, el productor de “Fútbol de Primera”, Gonzalo Mozes, me preguntó si estaba segura de lo que le estaba diciendo porque no había mujeres comentando y era una gran oportunidad. Jamás voy a olvidar la intención de Gonzalo de ofrecerme algo de esa magnitud porque era el programa de fútbol por excelencia, pero hoy puedo decir que la decisión que tomé en ese momento me salió bien.

Noticias: No llegó a decirle “¡Pará Mozes, pará!”, como Fantino…

Moine: (Se ríe) La verdad que estoy eternamente agradecida por el potencial que vio en mí, tanto él como otras personas que me han acompañado en mi carrera. Hoy ESPN me dio la conducción de dos programas muy importantes, uno en el prime time, y yo valoro esa oportunidad a la que intento responder con toda mi capacidad de trabajo.

Noticias: ¿Qué tiene la conducción para imponerse tan fuertemente en su carrera? ¿Se ve conduciendo un programa que no sea deportivo?

Moine: Tengo una formación teatral. Egresé como Técnica en Informática del secundario, pero también me recibí de Auxiliar en Técnicas Expresivas. Fuí a un colegio raro para ese entonces, el Complejo Gurruchaga, lo nombro porque es la base de lo que soy. Tenía Periodismo, Televisión, Cine, Fotografía, Teatro… y siempre me encantó el teatro. La conducción me permite usar elementos teatrales que aprendí en todos esos años, hay una cantidad de recursos que suman en el juego con la cámara o en saber cómo moverse, me gusta el show de la televisión. Yo entro a un estudio de televisión y me nace una sonrisa, es mi hábitat, me siento feliz ahí. Y va más allá del deporte porque me gusta mucho la tele y en esta carrera logré unir esas dos pasiones. En lo que respecta al periodismo de interés general no me termino de convencer, hay que tener mucha cabeza y ser muy fuerte para involucrarse con algunas realidades tan duras del día a día, no podría.

Noticias: Se la vinculó con Marcelo Gallardo, ex director técnico de River Plate y se le ha preguntado insistentemente sobre él. ¿Qué tiene para decir sobre el tema?

Moine: Que somos muy, pero muy amigos con Marcelo, esa es la realidad. Amigos de verdad, de compartir un montón de momentos de la vida. Él ahora se fue, estamos en contacto, nos llevamos muy bien, es de esas amistades donde nadie duda que siempre va a estar el uno para el otro, pero es simplemente eso, una hermosa amistad. No hay nada más.

Noticias: El tema de los Marcelos un poco la persigue porque después cuando fue a Qatar...

Moine: ¡Me pusieron a Tinelli de novio! (se ríe) Fue muy gracioso todo, la verdad que nos divertimos mucho porque si hay algo que tiene Marce, es humor. Yo ya venía de todo lo otro, imaginate, ahí aprendí a manejarme con los medios, uno de a poquito va sabiendo qué decir. A Tinelli lo conozco mucho por amigos en común como Martín Bossi y Fede Hoppe, a los que considero familia. Yo además estaba en Qatar laburando como loca, con poco tiempo de sueño, de un lado para el otro y Marcelo mientras tanto se divertía con esto así que me hizo reír mucho.

Noticias: Igual, más allá de las fantasías mediáticas, usted está enamorada y de novia con Federico Giuliani.

Moine: Sí, estoy con Fede y muy enamorada. Hace ya casi un año, en mayo es nuestro primer aniversario de novios. Estoy feliz y ya nadie anda con especulaciones. Se lo dije a Fede: “Además de para todo, serviste para esto” (risas).

Noticias: En el Mundial del 94 para distenderse entre partido y partido Macaya iba a escuchar jazz. ¿Usted utiliza como técnica de relajación hacer deporte?

Moine: Sí, me voy a correr. Busco un gimnasio, lo necesito. Cuando llegué a Qatar y estaba cerrado el hermoso gimnasio que nos habían prometido en el edificio estábamos como locos, lo necesito por una cuestión mental. Al segundo día empecé a correr y conocí otra parte de Doha. Es mi momento de descarga, pongo música y salgo a correr. Desconecto, no atiendo el teléfono, es mi hora.