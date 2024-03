Miranda de la Serna: “El amor requiere mucho tiempo”

Tras una carrera mayormente cinematográfica que empezó cuando tenía 9 años, Miranda de la Serna —hija de Érica Rivas y Rodrigo de la Serna— últimamente comenzó a transitar con más frecuencia las tablas. En 2022 le puso el cuerpo en el Teatro San Martín a la Novia de “Bodas de sangre”, el clásico de Federico García Lorca; y por estos días se está despidiendo de su reina del carnaval correntino en “Potencia Gutiérrez”, un melodrama de Maruja Bustamante en el Teatro Cervantes. Pero antes de fin de marzo estará otra vez sobre un escenario en una obra de terror, su género predilecto y el que también anhela interpretar en un set de filmación. Ámbito donde ya se ganó un Premio Sur (en el rubro Revelación, por “Errante corazón”, película que coprotagonizó con Leo Sbaraglia) y donde en 2023 sumó dos nuevos films, uno de ellos aún sin estrenar.

Noticias: Aunque ha dicho tener debilidad por el cine, en los últimos años empezó a incursionar más en teatro. ¿Cómo fue ese paso?

Miranda de la Serna: A mí, en realidad, me gustan todas las formas que permite la actuación, indagar en todas esas posibilidades, pero sí, el cine me encanta, porque me crié viendo películas y casi nací adentro de una filmación (se ríe).

Noticias: Su mamá quedó embarazada durante un rodaje, ¿no?

de la Serna: Sí. A mí me gusta decir que fue en “Calientes”, porque ahí también quedó embarazada Catarina Spinetta, pero en verdad fue durante “Campeones de la vida”, otra serie de la misma época.

Noticias: Volvamos a lo del teatro.

de la Serna: Ahora estoy muy enganchada con el teatro porque en la repetición hay algo muy enriquecedor. Aunque se trate del mismo guión, a mí me gusta buscar distintas formas de decirlo, para darle eso a mis compañeros y ver qué sale. Esto sólo puede suceder en el teatro, con las repeticiones, primero en los ensayos y después en las funciones.

Noticias: ¿El proceso creativo de sus personajes en “Bodas..” y en “Potencia Gutiérrez” fue muy diferente?

de la Serna: Sí. Empezando por el hecho de que “Bodas…” es un clásico y está escrito en verso y en prosa, lo que al principio me costó bastante porque si bien me gusta mucho la poesía, no estaba acostumbrada a un texto así. Con la novia de “Bodas…” me pasó además que hay tantas actrices que hicieron ese papel, que sentís a todas detrás tuyo; no es fácil encontrar tu propia particularidad. Por el contrario, con “Potencia…”, una bomba del carnaval correntino, estaba todo por explorarse, porque fui la primera en interpretarla. La búsqueda fue más lúdica, incluso por el tema del acento. Con ambas aprendí cosas diferentes.

Noticias: ¿Qué cosas?

de la Serna: Con “Bodas…”, aparte de trabajar un texto pensado para que lo diga alguien de Andalucía, aprendí a abordar el drama, a conocer cuáles son los condimentos que hacen que la tragedia trascienda el tiempo y las civilizaciones. Con “Potencia…”, en cambio, aprendí a ponerme en la piel de una mujer deseada, hegemónica, nunca me había puesto plumas y conchero (se ríe).

Noticias: Una vez dijo que sólo la llamaban para hacer de “loca o enojada”. Ahora no tiene de qué quejarse.

de la Serna: (se ríe) Cierto. Todos los personajes te dejan algo. De “Potencia…”, por ejemplo, me quedé con la seguridad que ella tiene de sí misma, la soltura que tiene con su cuerpo.

Noticias: En otra entrevista dijo que si sus padres no fueran quienes son, usted igual hubiese sido actriz. ¿Tan segura está?

de la Serna: Sí. De ellos sin duda heredé el amor que tengo por esta profesión, pero yo no me imagino mi vida sin actuar. Obviamente, reconozco que sin los padres que tengo me hubiese sido mucho más difícil, soy muy consciente de ese privilegio y siempre que puedo, se los agradezco, pero yo me actúo encima, no sé cómo explicarlo. Igual me gusta mucho escribir, cantar, bailar, y algún día también me gustaría dirigir. Para mí, hacer teatro, cine o una serie no significa sólo actuar.

Noticias: Leí que tiene más amigos varones que mujeres

de la Serna: Ahora no tengo una preferencia. Eso fue más en la etapa del secundario, donde tenía más amigos varones y era más varonera.

Noticias: En una obra donde la dirigió Leticia Brédice incluso hizo de varón.

de la Serna: Sí, ahí hice de Roberto Arlt. Yo tengo una parte masculina más marcada que lo normal; y con el tiempo aprendí a abrazarla más, a no ocultarla ni reprimirla. Eso, más el desafío de hacer de Arlt, fue irresistible.

Noticias: ¿Para “Potencia…” no tuvo que deconstruir esa parte masculina?

de la Serna: Sí, tuve que trabajar mucho la femme fatale. Aunque también me considero muy femenina, tengo mis días.

Noticias: También dijo que no es de estar mucho de novia.

de la Serna: Sí, y menos ahora, que estoy muy ocupada, porque el amor requiere mucho tiempo. Ya hace dos años que no estoy de novia, pero tengo algunas cositas por ahí.

Noticias: También es partidaria del amor libre. ¿Cómo concilia eso cuando está en pareja?

de la Serna: Para mí, estar enamorada no significa ni monogamia ni amor libre. Depende de cada historia, de lo que me genera cada persona. Si algún día conozco a alguien y me dan ganas de estar con esa persona, lo voy a hacer, pero también me gusta dejar abierta la posibilidad de estar con más gente. No quiero reprimírmelo, y eso no significa querer menos a la persona que amás.

Noticias: En varias películas trabajó con su mamá y en la última, “Elena sabe”, incluso interpretaron el mismo personaje. ¿Cómo fue eso?

de la Serna: Ahí traté de aprovechar algo que me dicen siempre: que me parezco mucho a ella y que tenemos una expresividad y un decir muy parecido. El personaje que compartimos era medio depre, nada que ver con nosotras, pero estuvimos mucho tiempo juntas y eso nos mimetizó bastante. En los otros casos siempre hicimos de madre e hija, por nuestro parecido, supongo Nosotras no lo buscamos, se dio que nos llamaron a las dos.

Noticias: Con su padre, en cambio, nunca actuó.

de la Serna: ¡Ya no sé cómo pedirlo! (se ríe). Voy a tener que escribir algo yo misma para que se dé. Los dos nos morimos de ganas.

Noticias: Algunas veces dijo que nunca le pide consejos a sus padres y otras veces, que sí. ¿Me dice la verdad?

de la Serna: (risas) ¡Nunca me había pasado algo así! Sí, claro que les pido consejos; si no lo hiciera, sería una boluda. No les pregunto, por ejemplo, cómo hacer tal personaje, sino que trato de que ayuden a encontrarlo yo misma. Cuando dije que no, quizás era más chica y quería hacer todo yo sola, porque necesitaba diferenciarme.

Noticias: ¿Algo de lo que escribe tiene que ver el terror, género que le gusta mucho?

de la Serna: Sí, estoy escribiendo una película de terror con un colega y amigo. No sé si será porque soy escorpiana o qué, pero todo lo vinculado a fantasmas, sangre y asesinatos, me encanta.

Noticias: Yo soy de virgo y también soy fan del terror...

de la Serna: (se ríe) Lo digo porque supuestamente los de Escorpio somos medio oscuros. ¡Pero qué bueno que te guste el terror! ¿Qué películas te gustan más?

Noticias: De las viejas, el Drácula de Béla Lugosi y el Frankenstein de Boris Karloff. De los ‘70, “Halloween I” y “La Profecía I”; y de los ’90, una terror psicológico: “El proyecto de la bruja de Blair”.

de la Serna: ¡Todas buenísimas!. A mí también me encantan los clásicos, pero ahora hay una productora de terror moderno, A24, que me vuela la cabeza. Sobre todo, las películas de Ari Aster, como ”Hereditary” y “Midsommar”. Ahora estoy ensayando una obra de terror.

Noticias: Cuénteme.

de la Serna: Se llama “El juego I, la herencia”, que integra una saga de tres obras y habla de una maldición que rodea a una familia durante tres generaciones. La vamos a hacer en El Método Kairós.

Noticias: Hábleme de la película que aún no se estrenó.

de la Serna: Se estrenará en abril y se llama “Alemania”, de Maria Zanetti. Habla de una familia que tiene una hija con bipolaridad, pero no trata el tema desde el punto de vista de la chica que padece ese trastorno, sino del de su hermana. Un abordaje que permite ver lo que pasa alrededor de una persona bipolar.

Noticias: ¿Película de terror, ninguna?

de la Serna: Yo estoy escribiendo un guión de terror porque quiero actuar terror. Mi sueño desde chiquita es hacer de asesina en una película de terror. Aunque por ahora no lo veo cercano, porque el terror no deja de ser un nicho, cine de guerrilla, diría. Gente que labura por amor al género, sin fines de lucro. Lo que me parece muy valorable.

Noticias: ¿No se engancharía en algo así?

de la Serna: En algún momento supongo que sí.

por Sergio Núñez