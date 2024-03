Inés González: “El vino es vida”

“Seas lo que seas, sé el mejor”, dijo Abraham Lincoln. Esta frase rige la vida profesional de la protagonista de esta historia. “Cuando hago algo tengo que hacerlo bien, tengo que dar lo mejor de mí. Y no es lo mismo ser el mejor que creerte el mejor”, dice Inés González.

De chica le gustaban los medios periodísticos, la venta y la vida empresarial y deseaba poder ensamblar estos tres ámbitos en su carrera laboral. Buscando y haciendo camino, logró su cometido. Hoy es una reconocida especialista en comunicación y consultora de marcas en el mundo del vino y el ámbito gourmet.

“Busqué un camino donde pueda fluir, sentirme contenta y sentir que la vida tiene sentido. No fue fácil encontrar eso. Soy una persona sensible, alegre, soñadora, con actitud, con impulso, con la fuerza de querer dar mis habilidades. Auténtica, natural, sin ningún tipo de máscara ni de condicionamiento, y sin esperar la aceptación de terceros”, asegura.

Entre sus clientes actuales figuran Altos Las Hormigas, Putruele y Marcelo Pelleriti. También han estado Lorenzo de Agrelo de Marcelo Tinelli, Del Fin del Mundo de Eduardo Eurnekian, Otronia de Alejandro Bulgheroni, Salentein, Schroeder y Complejo Las Garzas de Eduardo Costantini, entre otras muchas bodegas importantes y emprendimientos boutique. Además, tiene su propio espacio de encuentro en vivo – El Vino Convoca-, en su cuenta de Instagram, @inesgonzalezcomunicacion.

Sagitariana intensa, apasionada y curiosa, es también una mujer luminosa que ríe con facilidad, le encanta conversar, es gran anfitriona y, sobre todo, ama la vida, su familia y el camino que supo construir.

Noticias: En sus comienzos estudió Derecho. ¿Por qué quiso ser abogada?

Inés González: Porque quería tener una carrera universitaria que me diera un sostén, un contexto. Trabajé en Tribunales como meritoria con Elena Highton y después en el estudio de Ricardo Monner Sans. Pero en un momento sentí que no fluía, que el derecho no era mi lugar. Entonces, decidí ir a la búsqueda de cuál era mi lugar.

Noticias: Después trabajó en medios de comunicación.

González: Sí, desde chica me gustaban los medios de comunicación y también la vida empresaria. Fui conectándome, pidiendo entrevistas a través de personas que conocía y así llegué a los medios. Trabajé en las áreas comercial y corporativa de radio Mitre y de otras radios. Soy muy buena vendiendo porque vendo naturalmente. También trabajé en producción, en la parte de contenido, estaba muy vinculada con todas las áreas. Fue una etapa muy linda.

Noticias: ¿Cómo llegó al mundo del vino?

González: Llegué a través de esta búsqueda de alinear mi vida con mi estilo de vida, donde yo pudiera desarrollar también mis habilidades. Y mis habilidades están en el vínculo con la gente y en hacer conexiones y relaciones significativas a largo plazo. En un momento, trabajando en medios, me invitaron a un viaje de prensa a Europa y en ese grupo casualmente estaba el hijo del gerente general de Trapiche. Yo ya había tenido una conexión con la empresa antes de irme de viaje, sabiendo que estaban haciendo una búsqueda para el departamento de comunicación. Cuando volví tuve la entrevista y me tomaron. Así comencé mi nueva etapa laboral en el ámbito bodeguero, en uno de los más grandes grupos de Argentina, perteneciente al grupo Peñaflor, y con la incorporación de Codorniú, la empresa de cavas española al grupo. Con el tiempo tomé diferentes áreas de negocios y tuve a mi cargo el área de comunicación de la compañía. Después trabajé para Finca Flichman, perteneciente al grupo Sogrape de Portugal.

Noticias: En un momento decidió dejar la vida corporativa y abrir su propia consultora.

González: Sí, me motivó la libertad y la búsqueda de equilibrio entre mi vida laboral y mi futura vida familiar. Me había ido muy bien en Flichman, había estado en el grupo Sogrape haciendo una experiencia en Portugal, trabajaba también con una agencia de PR en Londres, y había recorrido otros países. Además, el mercado me buscaba, tenía propuestas laborales constantemente. Ahí vi la posibilidad de desarrollar una consultoría de nicho dentro del contexto vitivinícola.

Noticias: ¿En qué consiste su trabajo?

González: En desarrollar las potencialidades comunicacionales de las personas y de las empresas, buscando, trabajando la propuesta de valor, porque ahí es donde está la diferencia. Toda la experiencia que desarrollé con las bodegas la aplico también a otras industrias vinculadas con el negocio vitivinícola o a compañías que buscan en el mundo del vino un punto en común.

Noticias: ¿Sus mayores desafíos?

González: Ir a la búsqueda de lo que deseaba y de lo que sentía que era para mí. Detectar las cosas que me hacían sentir bien y poder desarrollarlas, dándole valor a mis habilidades. Básicamente, escucharme a mí misma. Hoy estoy trabajando para superar mis miedos y mis limitaciones. Desbloquear limitaciones y creencias equivocadas.

Noticias: ¿Su propósito de vida?

González: Conectar a la gente, creo que está muy desconectada. Acercar, unir a las personas, ser un puente de conexión. Es lo que hago todo el tiempo.

Noticias: Sin dudas, es una persona que le ha ido muy bien. ¿Cuál es su concepto del éxito?

González: Tiene que ver con cómo me siento internamente, no con cómo está reflejado afuera. Saber cuáles son mis habilidades, mi don, saber qué vengo a ofrecer a esta vida. Después, lo que haga es una consecuencia. Mi trabajo no es el éxito en sí. El éxito lo tengo adentro, no lo tengo afuera. Si yo siento que fluyo, que estoy contenta, que me levanto entusiasmada, que voy a hacer cosas nuevas todo el tiempo.

Noticias: ¿Sus logros más importantes?

González: Haber formado una familia. Ver a mis hijos adolescentes, verlos en quiénes se han convertido, me da mucho placer, mucha felicidad. Sin dudas, mi familia, mis hijos es lo mejor que hice en mi vida. En cuanto al trabajo, dar todo lo que tengo para dar, los clientes que tengo y la confianza que me depositan.

Noticias: ¿Por qué es tan requerida?

González: Porque conozco el espíritu del negocio, conozco el mercado, a los bodegueros, la cadena de valor. Puedo ser transversal y unir distintas necesidades. También la claridad, saber qué está pidiendo el mercado. No es cuestión de vender lo que uno quiere, sino lo que el mercado necesita. Detectar la propuesta de valor, qué es lo bueno que tiene para ofrecer esa empresa, no lo que quiere vender. A veces es muy difícil para las empresas darse cuenta del valor que tienen.

Noticias: ¿Es muy exigente, perfeccionista, obsesiva?

González: Soy exigente y tengo mi propia vara, que es alta, a veces más alta que la de mis clientes.

Noticias: ¿Logró ensamblar la vida familiar con la laboral como quería?

González: Sí, y disfruto mi vida personal y mi trabajo. Creo que en el placer, la diversión, el placer, el goce uno puede dar lo mejor. Yo elegí eso, elegí divertirme, que mi vida tuviera un sentido y poder volcar mis habilidades en mi trabajo.

Noticias: ¿Cómo es su familia?

González: Es una familia muy intensa, muy emotiva, con carácter, decisión y muy deportista. Con mi marido – Gabriel Kukiolka, abogado- y mis hijos Máximo (18), Josefina (16) y Francisca (12) somos muy unidos. Cada uno tiene su propia impronta y una altísima sensibilidad. A Gabriel lo conocí a través de unos amigos a fines del ‘99, yo me estaba yendo a Europa y en la segunda cita le propuse que viniera conmigo, sin conocernos casi. Estuvimos un mes y medio de viaje y volvimos peleados. Después nos seguimos viendo y convivimos cinco años. Viajamos un montón y luego de un viaje a Machu Pichu en auto decidimos casarnos. Nunca pensé que iba a llegar tan lejos con él y llevamos veinte años de casados. Aprendí a no tener expectativas, ni siquiera en mi trabajo. Voy viendo lo que se me va presentando. No proyecto. Y cuando no tenés expectativas la vida te sorprende.

Noticias: ¿Es la persona que quiere ser?

González: Hoy estoy en el camino, estoy contenta conmigo. Me costó unos años, pero siempre fui a la búsqueda de esa Inés que quise ser. Vivo en un estado de alegría, de paz, de celebración y agradezco todos los días la familia, la salud y la vida que tengo. Cuando estás en este estado y sos consciente de lo que la vida te brinda, es cuando atraés lo mejor, porque es el estado donde la vida quiere entrar. Desde que entendí que ese es el estado ideal donde la vida fluye, me la paso celebrando. Y estoy en la industria correcta, el vino es vida. Cómo no voy a estar agradecida y cómo no voy a celebrar, si tengo todo. Uno de mis mayores logros es entender el lugar que me correspondía en esta vida.

Noticias: ¿Sueños?

González: Viajar cada vez más, que me encanta, hacer una academia online para colaborar con más personas y crear mi propia marca de vinos. Es lo que me falta para completarme. Estando en el lugar que corresponde podés alinear tu vida.