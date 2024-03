Lucía Puenzo: “El Gobierno demonizó la cultura”

Sobre la pared una intervención pop de aquella célebre escena de la ducha en “Psicosis” convierte a Janet Leigh en Madonna. Ese cuadro se enfrenta a otro que encierra una gota, de acuerdo al ángulo de visión parece contener aire, agua o aura. Sobre el escritorio se apilan tres gruesos volúmenes que conmemoran el aniversario de la ENERC, la Escuela Nacional de Experimentación Cinematográfica donde se recibió. Si nadie me dijera que este es el estudio de Lucía Puenzo seguramente lo adivinaría.

Escritora, guionista y una de las directoras más destacadas del cine argentino, puede zambullirse en temas áridos sin caer en obviedades tribuneras y arrastrar al espectador hacia un mundo de sensaciones. Como prueba están sus películas “XXY”, “El niño pez”, “Wakolda”, “La caída” y la recientemente estrenada “Los impactados”, donde un grupo de personas impactadas por un rayo ven cómo sus sentidos y sus vidas se trastocan para siempre.

Noticias: Usted es escritora y directora. ¿Cuánto de cine hay en su literatura y cuánto de novelista hay en sus películas?

Lucía Puenzo: Yo te diría que mucho de ambos en ambos (se ríe). Las referencias son muy cruzadas, hay veces que lo que detona una idea cinematográfica es algo completamente literario y a la inversa. En el caso de “Los impactados”, quien me acercó el guión, Lorena Ventimiglia, es artista plástica y de hecho cuando me ofreció escribir juntas yo veía a “Los impactados” como una partitura visual más que como una película. Siempre trabajo con el mismo equipo y lo que nos intrigó de entrada fue la experimentación visual sonora que proponía. Todas eran referencias musicales, estudiábamos cuadros, paisajes, cielos, fuimos más por ese lado que por la palabra y la peripecia.

Noticias: Su película tranquilamente podría haber sido la historia de orígen de algún superhéroe. Usted decidió llevarla para otro lado donde hay más preguntas que respuestas, ¿es un “Tomá para vos, Marvel”?

Puenzo: Es gracioso que me lo preguntes porque me pasó con cada persona a la que salía a contarle la película para intentar conseguir financiamiento. Ahora que ya está terminada la compró Netflix y la estrenará en abril, pero es un proyecto muy independiente. Las pocas veces que la presenté me decían: “Si es serie la hacemos”. Las plataformas veían una serie sobre un grupo de impactados que eran superhéroes o una logia tipo “El club de la pelea”. Podría haber sido una de superhéroes, un thriller de procedimiento, pero yo siempre tuve la intuición de que iba para otro lado.

Noticias: Orson Welles decía que prefería trabajar con amigos y en caso de que fallara volvería a hacerlo. Usted reúne siempre al mismo equipo y además trabaja con sus hermanos. ¿Podemos decir que redobla la apuesta?

Puenzo: (Se ríe) ¡Soy de la familia de Orson! Mis hermanos y yo crecimos en los rodajes de mi papá (el director Luis Puenzo), “La historia oficial” se filmó en nuestra casa, siempre viajábamos con él cuando trabajaba afuera. Empezamos a ser meritorios en sus películas desde muy chiquitos, a los 12 o 13 años, todos los veranos. Trabajábamos juntos, después estudiamos todos en la ENERC, pertenecemos a distintas camadas de egresadas. Mi hermano mayor, Sebastián, hace la foto fija en mis películas, Pepe es el productor de “Los impactados” y Nico es fotógrafo. Nuestros equipos mayormente están compuestos por quienes fueron nuestros compañeros en la ENERC, estábamos juntos a los 18 años y hoy seguimos haciendo cine juntos. Esta situación la vimos siempre en la películas de papá, él era muy amigo de sus técnicos, todos eran mis tíos postizos y esa relación de familia con el equipo se reproduce idénticamente en nuestras vidas. De hecho, nosotros también viajamos con nuestro hijos, yo todavía amamantaba a Nina mientras filmábamos en Colombia una serie de género ingobernable, llena helicópteros, ejércitos ...y yo con una bebé a upa (risas). Nos movemos todos juntos como una tribu.

Noticias: Hablando de tribu, su pareja es Sergio Bizzio. Con los actores siempre se dice eso de que es difícil vivir cuando dos se maquillan en una misma casa. ¿Cómo conviven dos escritores que también se dedican al cine?

Puenzo: Con Sergio estamos hace veintipico años juntos, yo lo leía en la facultad cuando estudiaba Letras. Al poco tiempo empecé a trabajar con él en equipos de guionistas, nos conocimos laburando. Desde entonces lo admiro y me encanta lo que hace, nos leemos todo lo que escribimos, es un gran amigo con el que me río a carcajadas. No me imagino tener algo entre manos y no poder desmenuzarlo juntos, lo mismo le pasa a Sergio que es muy disfrutador. Estar en otro lado de la casa y escuchar sus carcajadas mientras escribe es un poco la dinámica de nuestra vida. La lectura y la escritura es el clima en el que vivimos y nuestra casa es medio el club de nuestros amigos y de los amigos de Nina y del hijo de Sergio que hoy tiene 25 y vive solo. Sus amigos siempre estaban tocando en casa y gran parte de ellos aparecen en “Los impactados”, algunos son la banda que toca en la película. Hay algo que viví de chiquita y es que la creatividad estaba adentro de casa , el mundo que queríamos estaba ahí y eso persiste.

Noticias: Este año, entre las películas nominadas al Oscar hay tres que fueron dirigidas por mujeres: “Anatomía de una caída”, por Justine Triet; “Barbie”, por Greta Gerwig y “Past lives”, por Celine Song. ¿Pudo verlas?

Puenzo: Quiero ver “Past lives” (Vidas pasadas), la tengo pendiente. “Anatomía de una caída” es absolutamente extraordinaria, una narración con un nivel de modernidad increíble. La primera vez la vi como espectadora...y las siguientes nueve veces para descubrir cómo funciona toda la película (nos reímos), es impresionante. En cuanto a “Barbie”, Greta me gusta mucho como actriz, como realizadora, todo lo que hacen con Baumbach me encanta. Para mí el cine indie norteamericano y toda esa banda es la mejor vertiente del cine americano moderno. Y también me gusta la historia detrás de “Barbie” porque Gerwig aceptó el desafío y una entiende con qué huestes debe haber lidiado para hacer la película que hizo y lograr camuflar política e ideología en un lugar que era casi impensable. En un punto consiguió meterle un caballo de Troya al mercado.

Noticias: Su padre Luis Puenzo fue titular del INCAA y tuvo una salida bastante accidentada, no exenta de polémica. Hoy ocupa ese lugar un economista sin funciones previas en el ámbito cultural. ¿Qué piensa de eso?

Puenzo: Yo creo que este Gobierno eligió a sus enemigos simbólicos y entre ellos está la cultura, el arte y todos los trabajadores de ese ámbito que piensen distinto. Ni siquiera convocaron a tener un diálogo, muchos hubiésemos estado dispuestos a conversar aunque tengamos ideas contrarias. Jamás lo hicieron, directamente han optado por una demonización absoluta de la cultura, hay una naturalización de la violencia institucional inadmisible. Vemos mucha improvisación por una lado y también una gran perversión que se trasluce en dejar cáscaras vacías y desfinanciadas como se está haciendo con el INCAA, Tecnópolis, la ENERC. Ahora entramos en una segunda fase de funcionarios que vienen como el Lobo de "Pulp Fiction" con la valija cargada de ácido para liquidar el arte con una virulencia inédita. Pero creo que esto también va a pasar con muchos otros sectores, van por los jubilados, la salud pública, los planes sociales. Esta guerra cultural desatada por el Gobierno es algo distractorio para que no sean temas gravísimos que están pasando en el país. Habrá que trabajar y salir a expresar nuestras ideas, pero veo con absoluto pesimismo todo lo que está pasando.

Noticias: En el medio de un panorama poco alentador volvamos a “Los impactados” donde se impone la vida aún en las circunstancias más oscuras. ¿Podemos decir que esa reivindicación de la maternidad en el fondo es un final optimista?

Puenzo: Sí, de hecho creo que los finales echan luz sobre todo, no pasa solo con los relatos o las películas sino también con las relaciones. Por eso se habla del efecto único, eso que explica una historia de atrás para adelante. Y creo que este es un final optimista. “La caída” y “Los impactados” son las primeras dos películas que hice después de ser madre de Nina que hoy tiene 7. También aparecen otro tipo de madres, hay algo en relación de elegir maternar, parir, amamantar, que es una subtrama desde el inicio y termina siendo el centro de todo. En el guión toda la historia de la madre de la protagonista no estaba escrita y cuando empezamos a editar nos dimos cuenta que eso no escrito era justamente el corazón emocional de la película. Empezó a tomar tanta fuerza que extendimos unos días el rodaje porque tenía que filmar eso. Fui entendiendo la película en el proceso, haciéndola, como cuando criás.