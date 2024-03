Julieta Laso: “Fue cambiando el mundo machista del tango, pero todavía hay mucho por hacer”

Julieta Laso, porteña de ley, nacida en Boedo, con experiencias vitales en Villa Luro y La Paternal, cultora de una profunda admiración por Barracas, encontró la felicidad residiendo en Salta junto al amor de su vida.

Dueña de una impronta tanguera y de una voz inconfundible, sus canciones también pueden transitar por el folclore latinoamericano, los boleros, el punk y la cumbia, lo que muestra la diversidad artística de una mujer que es una de las figuras musicales más trascendentes de la actualidad.

Actriz y cantante, ganadora de un Premio Gardel a la “Mejor Artista de Tango” por su disco “Cabeza negra”, inspirado en su vínculo con la prestigiosa directora Lucrecia Martel, obtuvo otro Gardel para su colección gracias a “La caldera”, galardonado como Mejor Álbum de Tango 2022.

Luego de exitosas presentaciones en el Cosquín Rock y en Torcuato Tasso, Julieta Laso recibe a NOTICIAS en su casa ubicada en Villa Crespo. Un oasis en medio de los bares, restaurantes, cafés y concurridos locales de outlet con diversas ofertas de indumentaria.

Noticias: ¿Estos últimos shows son como una vuelta al origen?

Julieta Laso: Hace un año volví a cantar con los primeros músicos que me acompañaron hace 15 años cuando empecé. Siempre digo que fui muy ayudada por músicos de tango, todo empezó en un lugar que se llamaba Milonga Orsai, ahí conocí a la nueva camada del tango que se armó con artistas que venían del rock, había varios chicos de la Fernández Fierro, Palo Pandolfo, personajes muy queridos. Ahí canté por primera vez y enseguida se me acercó Julián Peralta, director del grupo Astillero y a la semana siguiente ya estaba grabando unos temas con él y su orquesta. Todo fue sucediendo muy rápido. Pensá que antes no cantaba, desde muy chica estudié teatro, me dedicaba a la actuación, pero ellos me dijeron: “Tenés que cantar tango, nosotros te acompañamos“. Íbamos por las milongas y los bares sin ver un peso, por supuesto. Ya en esa época llegamos al Tasso, después me llamaron de la Fernández Fierro y mi vida cambió bastante, empecé a viajar mucho. Después la dejé para irme a vivir a Salta y ahí arrancó mi carrera solista.

Noticias: Se adapta fácilmente a pasar del folclore al tango. ¿Le surge naturalmente transitar distintos estilos?

Laso: Sí, me pasa sobre todo con la música popular. El folclore latinoamericano convive conmigo desde chica, el vals peruano, la rumba cubana, la música mexicana… Son cosas que yo canto todo el tiempo Lo que no había pasado hasta ahora es que lo grabara y por eso lo llamé a Masha Asenjo y Bloque Depresivo, son músicos chilenos muy grosos, me parecían perfectos para hacer el disco.

Noticias: En los shows, ¿ayuda haber sido actriz para plantarse en el escenario?

Laso: Sí, uso mucho la herramienta de la interpretación, ya desde que arranqué con la Fierro, porque son muchos músicos, tienen cuatro bandoneones y hay que pelar (se ríe).

Noticias: Quizás es un prejuicio que viene de otro tiempo, pero siempre se dijo que el tango es una cultura machista. ¿Hoy eso ya no existe o le costó entrar?

Laso: Sigue siendo un tema, pero la Fernández Fierro hacía composiciones propias o de Palo Pandilfo, entonces las letras no tenían contenido machista. Igual canto tangos que por supuesto tienen sus cosas (se ríe). Fue muy lindo el momento en el que empezamos a juntarnos y a cantar con otras colegas del género, mujeres con las que capaz no nos veníamos cruzando y se armó algo bueno. Fue cambiando un poco ese mundo, pero obvio que hay mucho por hacer, algunas cosas se modificaron, pero tampoco es para sentirse que cambió el sistema.

Noticias: Que disfruta más, ¿grabar un disco o el momento del show?

Laso: El momento del vivo es lo que más disfruto, definitivamente. Grabar me gusta, me entusiasma, pero me pone bastante nerviosa. No hay nada como tocar en vivo.

Noticias: Hay varias actrices que cantan, como Julieta Díaz, Soledad Villamil o Rita Cortese. ¿Cantar se siente como algo más propio que actuar textos escritos por otros?

Laso: Cuando cantás también interpretás textos ajenos. En mi caso, porque también hay cantautoras. Creo que hay mucho en común entre una actriz y una cantante, me parece lógico que pase, ahí tenemos a Tita Merello. No siempre se da, pero es muy factible que suceda, también encuentro que las cantantes tienen mucho de actrices. Hay mucha comunión entre esos dos oficios.

Noticias: Ahora está viviendo en Salta, ¿se vive mejor allá?

Laso: Sí, ya habíamos decidido irnos pero la pandemia aceleró todo. Se vive mucho mejor, estoy feliz de estar allá. Se me complica un poco con el trabajo, con lo cual paso mucho tiempo en Buenos Aires, más del que quisiera tal vez. Pero el tiempo en Salta es tiempo ganado. Vivo en el campo, en un paraje que se llama La Calderilla, a 12 kilómetros de Salta capital. El pueblo más cercano que tenemos es La Caldera, por eso se llama así uno de mis discos.

Noticias: Está en pareja con Lucrecia Martel que es salteña. ¿Cómo fue esa adaptación? Porque empezó jugando de visitante...

Laso: En realidad yo tengo un amor por el norte argentino desde muy chica, mis padres me llevaron bastante y siempre tuve una conexión especial que no tengo con el sur. También siempre he sido muy amante del folclore y de la copla, así que he ido muchas veces al Carnaval, me pasaron cosas fuertes e importantes ahí que me marcaron como cantante. Pero nunca imaginé que iba a terminar viviendo en un lugar que ya amaba desde antes. He armado un hermoso grupo de amigas y amigos, así que para mí es el mejor lugar. Si me preguntás ahora donde prefiero estar, te contesto que sin duda en Salta, con mis cuatro perros Pila.

Noticias: ¿Cuánto hace que están en pareja con Lucrecia?, ¿cómo se conocieron?

Laso: Estamos juntas desde hace ocho años, nos presentaron dos amigas muy queridas, fue aquí, en esta casa. Parece que las amigas ya pensaban que podía haber un match, como se dice ahora (se ríe) y nunca más nos separamos.

Noticias: En las redes se la ve defendiendo la causa palestina. ¿A qué se debe que haya tomado una postura tan firme?

Laso: Entiendo que estamos viviendo una tragedia mundial, un genocidio. Preferiría no tener que hablar de eso todo el tiempo, pero el silencio es aterrador. Hay otros países donde las marchas son masivas, pero no es lo que está pasando en Argentina donde el silencio de los medios es total. En mis 41 años nunca había visto imágenes tan aterradoras e inaceptables, entonces es como algo que no puedo evitar. Tiene que ver con la dignidad humana, hay que pedir un alto al fuego ya. Realmente no entiendo el silencio, no solo de los medios sino también de la sociedad. Sé que nosotros estamos pasando por un momento muy difícil, pero eso no puede ser una razón para no participar y pedir que este genocidio llegue a su fin. Cuando nos pasó a nosotros fue importante que otros países denunciaran, entonces lo mismo tiene que hacer uno, ¿no?

Noticias: ¿Nunca dudó de salir con tanto énfasis en las redes?

Laso: Es que si se hablara más no hubiera salido con tanto énfasis, pero todos los días nos levantamos a la mañana y vemos un genocidio en HD, entonces la tristeza y la desesperación que me causa es enorme. No te niego que al principio me dio miedo, la violencia que despierta y las cosas que te dicen son bravas. Pero este año tuve la alegría de conocer a Norita Cortiñas de una manera más personal, pude visitarla, charlar. Cuando la veo con su pañuelo palestino y hablando digo, ¡mirá si yo voy a tener miedo!

Noticias: Leí que estudió teatro con Nora Moseinco, una gran formadora de talentos

Laso: Sí, genia Nora. Había estudiado con un montón de directores, pero siempre me había quedado una sensación medio dura de lo que era una clase de teatro, algunas experiencias no fueron tan amables y quería pasar por una maestra que fuera como Nora, con goce, juego y alegría. Fue algo muy bueno y lo repetiría. Después me llamó Toto Castiñeiras, un director, escritor y actor a quien admiro y con el que había tomado clases de Clown cuando era chica, me propuso hacer una obra llamada “Ojo de Pombero” con un elenco hermoso. No era un protagónico entonces me animé a actuar después de mucho tiempo, me encantó el texto y no me equivoqué. Fue un año maravilloso, estuvimos en la Fiesta Nacional del Teatro, gané el Premio Trinidad Guevara como Revelación, fue todo una maravilla. Me gusta compartir con actores y actrices, se da algo bastante distinto a la música, es otro lenguaje el que se maneja, me enriquece.

Noticias: En “Pata de perra” comparte una canción con Vicentico. ¿Cómo fue esa experiencia?

Laso: Fue un sueño cumplido, toda la vida fui su admiradora como compositor y cantante, sigo todo su recorrido desde siempre, así que él haya cantado y grabado conmigo es una alegría gigante. Esa es la única canción inédita del disco, se llama “El mago y la publicidad”.

Noticias: En su disco hay un tema llamado “No me arrepiento de nada”, ¿la identifica?

Laso: (Se ríe) La verdad que sí, tenía un poco de miedo de hacer un tema tan icónico de Edith Piaf, pero me identificaba mucho con la letra, así que fue una buena idea de mi productor, estoy contenta con el resultado.