Dakota Johnson: “Nunca me vi interpretando a un superheroína”

Alejándose del género típico, “Madame Web” cuenta la historia independiente del origen de una heroína enigmática de Marvel. El thriller de suspenso está protagonizado por Dakota Johnson como Cassandra Webb, una paramédica de Manhattan que desarrolla el poder de ver el futuro... y se da cuenta de que puede utilizar esa visión para cambiarlo.

Johnson, una actriz y productora premiada y nominada al BAFTA, irrumpió en escena con su actuación en la aclamada por la crítica "La red social" de David Fincher, escrita por Aaron Sorkin. Luego apareció en las comedias "The Five-Year Engagement" y "21 Jump Street". Luego, Johnson interpretó a Anastasia Steele en la multimillonaria franquicia “Cincuenta sombras de Grey”, su rol más resonante. Más recientemente, se la vio en la producción de TeaTime "Daddio", produciendo y protagonizando junto a Sean Penn, con Christy Hall escribiendo y dirigiendo.

Desde Los Ángeles, Johnson, hija de Melanie Griffith y Don Johnson, habló acerca de la realización de “Madame Web”, su colaboración con la directora SJ Clarkson y las actrices, y los grandes esfuerzos que hizo para encarnar a la heroína cotidiana convertida en superheroína, Cassandra Webb.

Noticias: ¿Cómo describiría el inicio de su personaje, Cassandra Webb?

Dakota Johnson: Cuando conoces a Cassie por primera vez, ella es paramédica en la ciudad de Nueva York. No tiene familia, tiene uno o dos amigos que son compañeros paramédicos, pero es fría y reservada.

Noticias: ¿En qué se diferencia su personaje cinematográfico de Madame Web en Marvel Comics?

Johnson: Cuando conoces a Madame Web en esta película, es su historia de origen. Así fue como Cassie se convirtió en Madame Web. Entonces, empezamos cuando ella es una mujer joven. Al final, en los cómics acaba siendo una anciana que desarrolla una enfermedad neurodegenerativa. Pero en sus inicios ella es paramédica; es una especie de heroína cotidiana, es una mujer independiente y compleja.

Noticias: ¿Por qué podría decir que es única “Madame Web” dentro del género cinematográfico de superhéroes y qué se siente al encabezar una película de este estilo protagonizada por una mujer?

Johnson: Es realmente emocionante ser parte de una película de superhéroes que no está realmente conectada con ningún otro mundo. Es un mundo nuevo con nuevos personajes y todo desde la perspectiva femenina. Desde el principio pensé que era muy diferente y algo que me interesaría ver. Me encanta que realmente no tengo que saber nada sobre estos personajes. Es un mundo independiente en sí mismo. Y es maravilloso trabajar con un grupo de mujeres. Fue un gran momento y SJ [Clarkson], como directora, fue increíble.

Noticias: ¿”Madame Web” presentará a Spider-Man u otros personajes de películas anteriores dentro del universo de Spider-Man?

Johnson: Spider-Man no está en esta película. Por supuesto, hay nombres que están conectados con otros universos que creo que la gente reconocerá. Y quién sabe qué pasará en el futuro.

Noticias: ¿Cómo fue interpretar a una heroína cuyos poderes existen dentro de su mente?

Johnson: Bueno, esa era la razón por la que quería hacer esta película. Realmente nunca me vi interpretando a un superhéroe, pero cuando supe que el poder de superhéroe de Madame Web es su mente, y que es una mujer joven, pensé que era el superpoder más interesante que podía tener. En lugar de tener que aprender muchas habilidades físicas, creo que fue realmente interesante que su mente fuera espectacular. Hay mucha catástrofe exterior y el villano tiene poderes locos y hay mucha grandeza a su alrededor, lo cual es genial, pero la película se basa en la realidad porque existe dentro de la mente de esta mujer.

Noticias: ¿Cómo llegó a pensar en interpretar a un clarividente y darle forma a su personaje?

Johnson: Creo que las habilidades de Madame Web, sus poderes, son realmente específicos de ella. Es clarividente y puede proyectarse astralmente. Creo que ella atraviesa diferentes reinos. Creo que vive en un estado energético y es como en la quinta dimensión. Puede entrar y salir de la realidad y trascender el espacio y el tiempo.

Noticias: ¿Cómo se preparó físicamente para el papel?

Johnson: Durante unos meses antes de empezar a filmar, estuve entrenando. Tuve dos entrenadores diferentes. Trabajé con Megan Roup de The Sculpt Society. Antes de empezar a disparar, hicimos mucho entrenamiento de combate cuerpo a cuerpo. Realmente no quería que Cassie pareciera una especie de luchadora experta. Creo que, al haber crecido en el sistema de acogida, habría sido bastante luchadora y habría sabido defenderse de una forma algo primitiva. Entonces, quería que su pelea fuera realmente salvaje y un poco desordenada, usando cualquier cosa que tuviera a su alrededor como un trozo de metal o una botella.

Noticias: ¿Cómo fue el entrenamiento para realizar acrobacias acuáticas en la película?

Johnson: Hice un día de entrenamiento de conducción acrobática, lo cual fue muy divertido. E hicimos mucho trabajo bajo el agua, así que tuve que hacer entrenamiento de respiración. Entonces, hicimos algunas sesiones diferentes en un tanque en las que debías contener la respiración. Terminé conteniendo la respiración durante unos tres minutos y medio, lo cual fue una locura.

Noticias: ¿Cómo apoyó e inspiró la directora SJ Clarkson su actuación, especialmente como directora con experiencia en el género de superhéroes?

Johnson: Ella estaba increíblemente bien versada en el tema de esta película y en todos los ritmos que necesitábamos alcanzar. Hay tantos avances y retrocesos y ver el futuro y lo que es real y lo que es el pasado. Es tan complejo que disparar fuera de secuencia a veces puede resultar muy confuso, especialmente si estás en una pantalla azul y no hay nada real a tu alrededor. Entonces sentí que realmente podía confiar en ella. Es una cineasta increíble. Ella realmente sabe cómo hacer todo lo que quiere y es poderoso verla trabajar. Era elegante y tranquila, y era realmente una directora increíble con quien trabajar.

Noticias: ¿Cómo fue su experiencia en el set con Sydney Sweeney, Isabela Merced y Celeste O’Connor?

Johnson: Fue divertido trabajar con tres jóvenes tan vibrantes y con personalidades tan grandes. Eran realmente entretenidas y talentosas. Fue agradable estar cerca de ellas.

Noticias: ¿Qué espera que el público se lleve de “Madame Web”?

Johnson: Espero que parezca una versión refrescante de una película de superhéroes y espero que se sienta bien fundamentada. Espero que las mujeres jóvenes se conecten con el deseo de descubrir la versión más poderosa de sí mismas.