Pedro de Matteis: “Siempre hay mucho que aprender”

Quizás fue por ese paisaje de casas blancas fuera de cualquier arquitectura convencional, imaginada por la mente revolucionaria de Claudio Caveri en esa comunidad humanística de Villa Trujui donde nació. O por las mil y una obras llenas de magia de un padre dramaturgo o simplemente, haya sido por esa mamá docente, que lo apoyó incondicionalmente en cada búsqueda con el axioma de “ser feliz” siempre, sin importar los rótulos, lo que hizo que Pedro de Matteis haya tenido varias vidas, se haya probado varios sombreros y se convirtiera en su joven andar, en un renacentista del futuro. Un perspectivista con un currículum educativo institucional laminado de experiencias inconclusas pero potenciadoras a la hora de ir moldeando su identidad profesional y personal, tan ecléctica como abarcadora: violín y composición en el Conservatorio Manuel de Falla, dos años de Ingeniería Química, tres años de Psicología, composición de música en la Universidad de Quilmes y dos años de Farmacia. Y con tanta hambre de conocimiento, también llegó la pintura, la música y hasta el surf. “Si bien todas las disciplinas tienen técnicas, luego hay que olvidarlo todo y sentir. Estar en el momento presente”, aclara el creativo cuyas obras iluminaron la mítica esquina del Nasdaq de Nueva York y la enorme pelota 3D diseñó, “rodó” en el espectáculo del Cirque du Soleil Messi 10, que recorrió el mundo

Noticias: ¿Qué quería ser de chico?

Pedro De Matteis: De chico oscilaba entre arquitecto y psicólogo. Mis juegos preferidos siempre eran de ingenio o Legos, experimentos de química y algo de pirómano. Mi familia me estimuló a escuchar de Tchaikowsky a los Beatles, o Piazzolla o jugar a reconocer pintores y sus obras como Francis Bacon, Diego Velazquez y Lucian Freud, quienes luego se volvieron mis influencias en las artes. Tuve dos hermanos que fallecieron de niños. Creo que esa experiencia de mi infancia cambió mi perspectiva sobre la vida. Esa pulsión vital que encuentro en cada mañana, tiene su origen en saberme afortunado de poder vivir un día más, y es una nueva oportunidad para inventar un mundo.

Noticias: De repente apareció la pintura, ¿por qué?

De Matteis: Surgió como una broma. Un compañero de trabajo pintaba y, como le critiqué algo que había hecho, me desafió a que pintara. Un año después la pintura había desplazado casi todas las disciplinas.

Noticias: Unió todo su conocimiento en el diseño de motion graphics y surgió Renderhaus

De Matteis: La pintura y el mundo del arte me empezó a parecer un lugar muy plagado de palabras y lobby. Empecé a editar videos para mi hermano. Dos años más tarde la productora de mi hermano cerró, y yo ya no podía volver al arte ni a los laboratorios, así que decidí armar mi propia productora, Renderhaus, una agencia creativa especializada en motion graphics, video, desarrollo de marca, diseño gráfico, 3D, contenido inmersivo y desarrollo web.

Noticias: ¿Cómo surgió hacer una pelota de Messi?

De Matteis: Ya tenía bastante experiencia trabajando en modelado 3D y texturas, cuando me llegó un proyecto para hacer una serie de pelotas 3D con los colores del Barcelona. Estuve dos semanas trabajando en las texturas y me pareció que no tenía que ser cualquier pelota y armé más de 60 variaciones intervenidas digitalmente. Cuando aprobaron los bocetos y todo fue tomando forma, recién me explicaron que era para el espectáculo de Cirque Du Soleil de Messi. Fue muy impresionante.

Noticias: Después también hizo muchos carteles para las principales startups en la esquina de Nasdaq y en la entrada de Macys.

De Matteis: De las veces que tuvimos la oportunidad de hacer esos carteles, la que más disfruté y sufrí fue la primera. Sentí demasiada responsabilidad. Era un cartel muy grande y en una de las esquinas más emblemáticas de la industria. El día que la vi con nuestra animación se me llenaron los ojos de lágrimas. También hicimos carteles animados de muchas startups que terminaron en todos los aeropuertos y taxis de Estados Unidos y en la entrada a Macy´s.

Noticias: ¿Cómo ve a la Argentina en esta tecnología, posicionada con respecto al resto del mundo?

De Matteis: A los 12 años aprendí la palabra “cosmonolita”, y siempre me definí como uno. Con el nacimiento de Internet encontré mi lugar. Vivo en Internet. Argentina tiene muy buen nivel de diseñadores, creativos y técnicos, que, como surgen en un lugar donde las cosas cuestan más, hace que cuando están en ámbitos con más recursos su energía rinda muchísimo más. La creatividad y la plasticidad para resolver problemas surgen, casualmente, de las dificultades que encontramos en nuestra sociedad. Siempre hay mucho que aprender. Post pandemia, con los equipos remotos y el mercado de trabajo globalizado se abrieron muchas posibilidades de trabajo para la Argentina.

Noticias: ¿Qué pasa con la Inteligencia Artificial?

De Matteis: La Inteligencia Artificial está poniendo en jaque a algunas tareas que son reiterativas y automatizables. En el caso de mi trabajo, la encuentro super útil para empezar procesos creativos. En Renderhaus estamos haciendo procesos paralelos. Con algunos proyectos hacemos unos primeros diseños y luego trabajamos con algunas IAs y vemos las coincidencias y contrastes.