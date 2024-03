Andrea Bonelli: “Siempre me propongo sorprenderme”

De vuelta en el Teatro San Martín, Andrea Bonelli ya retomó “Borges y yo - Recuerdo de un amigo futuro”, espectáculo creado e interpretado por la célebre actriz germana Hanna Schygulla en francés y alemán sobre textos de Jorge Luis Borges y que su colega argentina estrenó allí a fines de 2023. La obra —un regalo de Schygulla a Bonelli por una amistad que comenzó en el FIBA ‘97— hilvana esos textos como parte de una misma historia, con tangos en vivo como “Volver” y “Uno” y música original instrumental del también germano Peter Ludwig.

Noticias: ¿Con qué cosas de la obra de Schygulla trabajó para hacer este espectáculo?

Andrea Bonelli: Escuché el audio original completo de Hanna en alemán, con la música original de Ludwig, que también la acompañó en el piano. Ella también me dio la obra escrita en francés. Yo algo de francés sé y con eso me las arreglé para traducirla. Alemán no sé, pero me deleité escuchando el texto dicho por Hanna.

Noticias: ¿En qué se diferencia esta obra de la de Schygulla?

Bonelli: Los textos y los tangos los eligió Hanna y se respetó casi todo. Trabajamos mucho juntas, fue un mes y medio de ensayos en París, todos los días. Eso fue cuando estábamos saliendo de la pandemia.

Noticias: El “casi” es porque usted cambió uno de los siete textos que hizo Schygulla por otro, ¿no?

Bonelli: Sí, con su permiso cambié uno por “La suma”, que es mi poema favorito de Borges y que está en “Los conjurados”, uno de mis libros preferidos de él, junto a “El libro de arena”. A mí esa poesía me atravesó completamente, sentí que me explicaba algo. Es lo que me pasó a mí, porque Borges, además de ser un escritor superior, es también lo que a cada uno nos pasa con él. Yo a los otros textos no los conocía, por lo que el trabajo de involucramiento fue muy intenso. Luego seguí aquí. Primero, sola, y después con Melisa Hermida, un poco transcribiendo lo que ya había hecho con Hanna. En este espectáculo digo la palabra de Borges sin cambiar ni una coma, sólo nos permitimos acortar un poco algunos textos.

Noticias: ¿En qué consistió ese intenso trabajo?

Bonelli: Busqué que mi relación con los textos no fuera intelectual, lo que no es fácil porque es literatura, algo que de por sí complica llevarlo a escena. Quería comprometerme con ellos desde un lugar afectivo y ver qué me pasaba con cada uno, porque al ser bien variados, me pasan cosas distintas. Yo no me propongo actuarlos, sino ser un vehículo entre Borges y el público; porque su palabra ya es muy fuerte. Quiero que él esté presente ahí y la música es de gran ayuda para eso.

Noticias: ¿Por qué?

Bonelli: Primero, por los instrumentales, que son nexos y van marcando ciertos cambios; y segundo porque al ser todos tangos muy populares, al estar en el inconsciente colectivo, también tuve que hacer un trabajo de despojo mío, de profundizar en sus dramaturgias, ver lo que sentía más cerca o más lejos. Y luego está todo el acompañamiento musical que Ludwig creó para el devenir de los textos, porque en general ellos también van acompañados de música y, a veces, incluso de algunos tangos. “Borges y yo” no es un cuento y un tango, un cuento y un tango. Hay como una conexión.

Noticias: ¿Disfruta de algún texto más que los demás?

Bonelli: En los ensayos, sí, porque algunos me fluían más que otros. Pero ahora no, porque logré entrar mucho más en todos.

Noticias: Se lo preguntaba porque yo sí tengo un favorito: “El cautivo”, porque mi abuela materna, que vivió mucho tiempo en el campo, hablaba de un familiar suyo secuestrado por un malón. Lo raro es que era un varón, cuando lo habitual era que se llevaran mujeres.

Bonelli: Como en el cuento, qué buena observación. Por eso te decía que Borges toca cosas muy personales. Su literatura es tan amplia, que toca diferentes cuerdas, te puede llevar por muchos lugares.

Noticias: Aunque Borges no es mi escritor favorito, su espectáculo me dio ganas de darme otra oportunidad con él.

Bonelli: Me encanta lo que me decís. Para mí, no hay mayor elogio que eso. Si bien yo tengo parientes en el campo, “El cautivo” no estaba dentro de mí, porque yo soy muy de acá. Pero en base a todo lo que hice con los textos, también pude llegar a esos lugares de conexión y disfrute.

Noticias: Leí que el espectáculo de Schygulla tenía una impronta muy de cabaret alemán.

Bonelli: Eso es porque Ludwig, aparte de ser un fanático del tango, también tiene una formación de cabaret.

Noticias: ¿Debió despojar a la obra de eso para poder hacerla aquí?

Bonelli: “Borges y yo” terminó siendo una mezcla de culturas. Porque estamos hablando de una actriz alemana que admira a Borges, de un músico alemán que ama el tango, de que ambos tomaron cosas propias de la cultura rioplatense, que volvieron acá a través mío —que además soy de Palermo, un barrio tan importante en la vida y obra de Borges—, pero procesado previamente por ellos desde su propia cultura.

Noticias: ¿Por qué Schygulla le obsequió esta obra?

Bonelli: Por algo absolutamente afectivo y porque, además, ella quería que la obra se hiciera en la lengua de Borges. Hanna habla español, pero lo suyo no es el idioma de Borges. Nosotras ya teníamos una relación de varios años, ella ya me había visto en un espectáculo que hice en París sobre Mariquita Sánchez de Thompson, donde éramos sólo yo y una arpista; y una vez, hablando de lo que cada una quería hacer, le conté que quería seguir investigando en ese tipo de comunicación. Aparte, yo venía de hacer “Teoría King Kong”, también basada en un texto literario: el libro de Virginie Despentes, un manifiesto feminista que hice absolutamente sola en el escenario del Cervantes, donde en un determinado momento —antes de que se cerrara todo por la pandemia—, incluso busqué que el público contestara algunas preguntas que Despentes hace en su libro, y ahí Hanna, con la percepción que la caracteriza, tomó lo que yo le había dicho y me regaló esta obra.

Noticias: ”Recuerdo de un amigo futuro”, el subtítulo de la obra, viene de otro texto de Borges, ¿no?

Bonelli: Sí, esa frase Hanna la sacó de “Utopía de un hombre que está cansado” porque le encantó; y finalmente quedó como complemento de “Borges y yo”. Porque si bien el título de ese texto refiere a Borges y su otro yo, también nos involucra a todos: a vos, a mí...

Noticias: Muchos actores han dicho que en ciertos momentos necesitaron sacarse de encima a un personaje, pero a pocos se lo escuché con el énfasis que lo dijo usted.

Bonelli: (se ríe) Puede ser. Pasa que siempre me propongo sorprenderme, salir de mi zona de comodidad. Sobre todo, cuando veo que ese tipo de personajes —que son tan fuertes, que te dan tantas cosas— me ponen en riesgo de quedar atrapada. Lo hago por mí misma y por eso de quedar pegado en el imaginario de la gente, lo que no soportaría. Sí, las veces que interpreté un personaje así, tuve la necesidad de arrancarlo.

Noticias: Chichita, su personaje en “Los Roldán” fue uno de ellos, ¿no?

Bonelli: Ni hablar. Chichita fue un gran disfrute, pero también un gran peligro. A mí me gustan los cambios. Por eso hice recorridos muy diferentes, o al menos lo intenté. Aunque a veces me pregunto por qué no estar más tranquila, si así es más fácil. Pero me meto en algunas que las termino padeciendo. Al menos, hasta que le encuentro la vuelta.

Noticias: A Chichita, por ejemplo, la contrarrestó con un par de personajes en “Mujeres asesinas”.

Bonelli: Eso fue buenísimo, porque aún estábamos haciendo “Los Roldán”. Ahí me puse una peluca porque todavía estaba rubia y me mandé.

Noticias: Leí que después de “Gerente de familia” tuvo una crisis con la profesión.

Bonelli: En verdad, nunca me dije “no quiero ser más actriz”. Fue pensar por qué no me había dado la posibilidad de hacer también otra cosa. Si la vida es tan amplia, si hay tantos caminos, ¿por qué nunca me planteé hacer algo más? Eso me pasó por haber empezado de muy chica y no haber parado nunca. Ahí pensé en ponerme a estudiar Ciencias Sociales o Historia y hacer un stop, pero no pude (se ríe). La actuación te permite un poco vivir otras vidas, pero no es lo mismo.

Noticias: En una época cantó con Tanghetto y luego también hizo un espectáculo de tangos y milongas con su pareja, “Nacho” Gadano. ¿De dónde viene eso?

Bonelli: El tango me gusta, pero yo no soy una cantante de tango. Yo canté toda mi vida y cosas muy variadas. Con Deborah Warren hice pop-rock, y en los espectáculos que hice con Mónica Viñao hasta actué un área de ópera.

Noticias: Volviendo a “Borges y yo”, también está por hacer un par de funciones en Montevideo y más adelante irá a España.

Bonelli: Sí, voy a estar en la sala principal del Teatro Solís, lo que implica pasar a otro formato, porque la Cunill Cabanellas del San Martín es una sala muy intimista; y en septiembre - octubre voy a presentarme en España. Primero, en Tenerife y luego en Madrid, también en salas grandes. Ahí se va a sumar Ludwig y Hanna verá por primera vez el espectáculo.

Noticias: ¡Qué momento!

Bonelli: Lo más difícil del proceso ya pasó: empezar a ensayar con ella de la nada. Aparte, seguro va a estar en el montaje previo al estreno, donde ya no va tener tiempo de cambiar nada, Bueno, no sé (risas). Ya me veo bajando y subiendo cosas a último momento. Porque Hanna tiene una capacidad creativa y laboral impresionante.

por Sergio Núñez