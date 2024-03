Rafael Federman: “Se armó una unión familiar en la montaña”

Parte de los jóvenes argentinos que actuaron en “La sociedad de la nieve”, Rafael Federman interpreta en la multipremiada película de J. A. Bayona a uno de los 16 sobrevivientes del avión rentado por un equipo de rugby uruguayo que se estrelló en la cordillera de los Andes en 1972. Más precisamente, a Eduardo Strauch, uno de los tres primos que cargaron con el doloroso trabajo de elegir y cortar los cuerpos de los fallecidos para alimentarse. Sin decirle al resto a qué compañero pertenecía, para “no tener que recordar su mirada”, como dice el film. En medio de los ensayos de una obra teatral que protagonizará con Julio Chávez, Federman revela detalles de la producción española nominada a los Premios Oscar en las categorías Mejor película internacional y Mejor maquillaje y peluquería.

Noticias: ¿Cómo se enteró del proyecto?

Rafael Federman: Me llegó un mail que decía “La nieve – casting” o algo así, y hablaba de comer carne humana, lo que me hizo pensar que podía tratarse del avión que chocó con la cordillera, historia que conocía muy por encima. Ahí mandé un video o hice un Zoom, no recuerdo bien, y luego me enteré que era para interpretar a uno de los primos Strauch que sobrevivieron al accidente, de los que no sabía nada. El casting fue muy largo, ya que después hubo otras audiciones por Zoom y varios call back presenciales en Uruguay, a los que no pude ir porque eran 10 días y justo estaba filmado una película y una serie. Además, era un momento de Covid donde si salías del país y volvías, tenías que hacer una cuarentena de una semana. Todo muy complicado. Ahí pensé que me quedaba afuera, porque hubo un silencio. Pero me volvieron a llamar para hacer una nueva escena por Zoom ya como Eduardo y quedé.

Noticias: ¿Cuándo lo conoció personalmente a Eduardo?

Federman: Antes, sobre el final de unos ensayos —porque aún seguía con esa serie—, me sumé al grupo de chicos argentinos, con quienes luego fuimos a Uruguay a conocer al resto del elenco, a los sobrevivientes y familiares de los fallecidos, lo que fue muy fuerte. Con ellos nos reunimos dos veces y después, los que hicimos de los sobrevivientes, seguimos conversando con la persona que nos tocó interpretar.

Noticias: ¿Cómo fueron esas charlas con Eduardo?

Federman: Muy emocionantes, porque él tiene una energía muy especial. Eduardo quedó muy atravesado por la montaña: volvió muchas veces al lugar del accidente, a veces con su familia, y con el tiempo se convirtió en montanista. Tanto que hace poco me mandó un video subiendo el Kilimanjaro. Él también escribió un libro, “Desde el silencio”, donde además de repasar los hechos, hace una suerte de viaje introspectivo y muy sensorial. Una vez me contó que en esos días en la montaña empezó a percibir tonos de blanco que nunca había visto.

Noticias: De lo que le contó, ¿qué le impactó más?

Federman: Eso, su conexión con la montaña, que yo también tengo en parte, por haber varias veces al sur, hacer trekking. Ese es un punto en común que tenemos. Además indagué sobre la decisión de alimentarse de los cuerpos, el momento en el que se enteran que los dejan de buscar, el alud, pero también me interesó lo cotidiano, porque fueron 72 días: dónde dormía, abrazado a quién para no congelarse, de qué cosas conversaban para pasar el rato. De hecho, muchos hablaron de cómo el sentido del humor los ayudó a sobrellevar la situación. También conversé con “Fito” y Daniel, los otros dos primos. Todo me ayudó mucho.

Noticias: Los Strauch fueron quienes se cargaron al hombro la dura tarea de cortar los cuerpos para que todos se alimentaran. ¿Eso fue por el vínculo que ya tenían?

Federman: Es probable. Eran de los más grandes; y además Eduardo era el puente entre los primos y Marcelo Pérez del Castillo, el capitán del equipo y un líder muy fuerte en la montaña, que se oponía a comer carne humana. De hecho, en la escena donde se habla por primera vez de esa posibilidad, es Eduardo el que abre esa conversación con Marcelo, y eso es porque ambos cursaban juntos arquitectura y eran muy amigos.

Noticias: ¿De Uruguay fueron a España?

Federman: Antes empezamos con el entrenamiento físico y a trabajar el look de cada personaje. Me dieron una rutina y una dieta para aumentar la musculatura y luego empezar a bajar gradualmente de peso, sin que eso fuera peligroso. Lo de la gradualidad fue porque buena parte del rodaje fue cronológico. Cuando me enteré que había quedado, yo pesaba 67 kilos, cuatro meses después llegué a España con 79 y terminé el rodaje en la montaña con 61. Me pidieron que no me cortara el pelo ni la barba e ir mandando fotos para ver cómo me crecía y evaluar cuestiones de maquillaje.

Noticias: Cuénteme sobre los ensayos en España.

Federman: La mayoría fueron muy grupales, sobre todo, para ir trabajando esa sociedad que se fue creando entre todos. Los ensayos y el rodaje fueron muy largos y se terminó generando algo muy familiar que luego destelló en la película. Se dio una unión, un entendimiento sin palabras muy fuerte.

Noticias: ¿Sobre el final del rodaje en la montaña sintió hambre?

Federman: Muchas veces. Pero estábamos todos en la misma, así que incluso decidimos ayunar algunos días, para tomar mayor conciencia de la situación real. Lo que creo que se notó en nuestras miradas y gestos.

Noticias: ¿Cómo fue el proceso de maquillaje?

Federman: En el último tiempo en la montaña demandó bastante tiempo. Entre vestirnos y maquillarnos, casi una hora diaria, ya que había heridas, detalles en los labios y en la nariz que se iba pelando. En mí caso no fue tan complejo, porque tenía buena parte de la cara cubierta por la barba.

Noticias: ¿Cómo fue trabajar con Bayona?

Federman: Increíble, porque pese a estar en todos los rubros de la película, es muy detallista. En lo que respecta a la actuación, trató que estuvieran todas las condiciones para que pudiéramos desplegar nuestros personajes y contar lo que se quería contar. Y al final nos regaló un ejemplar de la reedición del libro en que se basó la película, con una dedicatoria para cada uno.

Noticias: ¿Qué le dijo Eduardo de “La sociedad…?

Federman: Quedó muy contento. Según él, “Viven”, la película anterior, no los representó como grupo, ya que cuenta la historia en términos muy generales. “La sociedad…” destrabó muchas cuestiones vinculares y emocionales que había entre los sobrevivientes y los familiares de los fallecidos, porque por primera vez pudieron hablar de tema de alimentarse con los cuerpos

Noticias: ¿Cuál es su escena favorita?

Federman: La del rescate, cuando llegan los helicópteros. Por el rescate en sí mismo y también por el final del rodaje en la montaña. Fue increíble. Te diría que casi no tuvimos que actuarla, nos pasaba todo de verdad.

Noticias: ¿”La sociedad…” marcó un antes y un después en su carrera?

Federman: Sí. No sólo por la repercusión que tuvo, sino por el proceso de hacerla, que fue muy extenso. Pensá que sólo el rodaje en Sierra Nevada duró cinco meses. Aprendí mucho, tanto a nivel profesional como personal.

Noticias: ¿De qué trata la obra que va a coprotagonizar con Chávez?

Federman: Se llama “Lo sagrado” y se va a estrenar en abril próximo. Trata sobre un escritor consagrado que está por publicar un nuevo libro donde habla de su vida con su ex pareja y del hijo de ella, que vengo a ser yo; y este chico aparece para pedirle que no lo publique, por una promesa que él le había hecho.

Noticias: ¿Con quién va a ver la entrega de los Oscar?

Federman: Supongo que con los otros chicos argentinos, parte de esa familia que se armó con la película. Hace tiempo que no nos vemos y la entrega puede ser una oportunidad para reencontrarnos.

Noticias: ¿Cómo es su relación con la montaña luego de la película?

Federman: Aún no volví, creo que necesito un tiempo para hacerlo (se ríe). Cuando vaya, te cuento.

por Sergio Núñez