Claudio Larrea: “La clave en la fotografía es poder ver con el corazón”

Claudio Larrea es un cazador de imágenes. Hombre sensible, curioso y apasionado, su ojo registra la belleza aún en la fealdad. Fotógrafo y director de arte, es el nuevo director de la Fotogalería del Teatro San Martín.

“No puedo evitar comunicarme con la gente. Hay una especie de fuerza interior que necesito comunicar a través de la fotografía. Lo tengo en el ADN de mi sangre. La comunicación y la empatía son lo más importante para mí”.

De chico estudió pintura y piano y, más tarde, historia del arte y periodismo. Fue periodista y productor de imágenes y la fotografía lo apasionó desde pequeño.

“Mi papá era suboficial mayor de la Marina y sacaba fotos para sumar ganancias a la familia. Cuándo él murió yo tenía diez años y quería su cámara, una Retina Automática III, una Kodak. Finalmente, mi madre me la dio y así empecé a hacer mis fotos. Siempre fui intuitivo, no tuve técnica, miraba mucho libro de fotografía, miraba a los fotógrafos y, sobre todo, el cine”, cuenta.

Entre sus muestras están “El amante de Buenos Aires”, “Lobbies de Buenos Aires”, “Arquitectura peronista, primera y segunda presidencia de Perón”, “Vidas Íntimas” (solo en versión digital) y “República de Waires”. Esta última se exhibe en la Fotogalería del San Martín hasta el 23 de marzo.

“Soy muy pegado al pasado. Vengo de una familia tanguera —su tío es Héctor Larrea— y mi madre guardaba muchos álbumes familiares. La foto en blanco y negro me remite al recuerdo y a la melancolía. Pero también hago color. Tengo muchas miradas, a veces, miro en color y, otras, en blanco y negro. ‘República de Waires’, por ejemplo, ameritaba que fuera en blanco y negro porque refiere al expresionismo alemán”, le dice a NOTICIAS.

Noticias: ¿Qué es “República de Waires”?

Claudio Larrea: Una especie de fotonovela que creamos con José Manuel, mi marido y el curador de la muestra. Durante más de ocho años yo saqué fotos de Buenos Aires que él fue guardando, y un día empezamos a pensar esta república imaginaria. Es un paralelismo entre la Weimar de Berlín de los años veinte y este Buenos Aires actual. Son seis capítulos, donde mostramos los edificios, los hogares, la noche, como si vieras una película que cuenta la República de Weimar- Baires.

Noticias: ¿Qué tipo de fotógrafo es?

Larrea: Un fotógrafo que capta el momento, busco el instante preciso, como hablaba Cartier- Bresson. Soy como un cazador. Cuando trabajo con artistas hacemos ciertas puestas, pero siempre trabajo desde la luz natural y trato que la producción no me tome el instante que quiero captar.

Noticias: ¿La sensibilidad, la mirada es más importante que la técnica?

Larrea: La técnica es importante, pero podés tener mucha técnica y la cámara más maravillosa del mundo y no transmitir nada. La clave es poder ver con el corazón.

Noticias: ¿Qué temas le interesan contar en este momento?

Larrea: El tema principal es Buenos Aires. Mis padres eran de Bragado, y cuando yo estaba por nacer vivían en Berazategui, pero estaban obsesionados con que naciera porteño. La noche que mi madre estaba a punto de dar a luz, con un coche a todo lo que da llegaron a Caballito y ahí nací yo. Es como un sino Buenos Aires para mí. Los años que viví en Barcelona extrañé mucho. Extrañaba la locura, el olor, el ruido, la belleza, la fealdad. Es una ciudad infinita que no me canso nunca de fotografiar.

Noticias: ¿Sus fotos emblemáticas?

Larrea: La emblemática de “República de Waires” y otra que se llama El Cisne, es una escalera dentro de un edificio que parece un cisne. También me gustó mucho el trabajo que hice sobre el decó para Lobbies de Buenos Aires.

Noticias: Además es director de arte.

Larrea: Sí, en publicidad y cine. Hice unos cortos con Isabel Coixet, por ejemplo. Todo lo que es artes visuales me gusta. Por eso lo pasé tan bien como productor de imágenes y me pasa lo mismo con la publicidad y el cine. Yo presento mi diseño y después vienen los constructores, los pintores y arman todo. Es mágico. Te permite crear de manera colectiva algo maravilloso.

Noticias: ¿Qué implica para usted que lo hayan designado director de la Fotogalería del Teatro San Martín?

Larrea: Siento mucho orgullo porque voy al San Martín desde chico. Yo la conocí a Sara Facio, que fue la creadora de este espacio en 1985, a través del fotógrafo Eduardo Grossman. Fue la primera fotogalería que existió en Latinoamérica y siempre fue emblemática para mí. Era un lugar mítico. Que me propusieran la dirección fue un desafío fundamental. Volver a encender la llama del amor por la fotografía en la ciudad.

Noticias: ¿Cómo piensa hacerlo?

Larrea: Va a haber cinco exposiciones y la primera arranca a fines de marzo. Es la de Fredy Heer, un reportero gráfico que hizo un proyecto fotográfico con una cámara rusa de plástico, muy rudimentaria, y retrató a los fotógrafos argentinos.

Noticias: En un momento usted se fue a vivir a España.

Larrea: Sí, nos fuimos con José Manuel en Febrero de 2001 y estuvimos en Barcelona diez años. Empezamos de cero, fue duro al principio, yo tuve que aprender catalán y puse toda mi energía en comprender cómo manejarme en una nueva sociedad, pero también fueron años muy bonitos y logramos hacernos un lugar. Yo trabajaba como director de arte.

Noticias: ¿Y cuándo empezó a trabajar como fotógrafo?

Larrea: Un día me fui a Berlín porque quería hacer un libro. Cuando volví con las fotos, José Manuel me dijo que empezáramos a apostar a la fotografía. Yo siempre había sacado, pero fue muy revelador para él haber visto esas fotos. Las presenté en el concurso Lugares del mundo, en Barcelona, y quedé primero entre quinientos. Y cuando volvimos a vivir a Buenos Aires, porque mi mamá ya estaba mayor y no quería viajar, empecé un relevamiento fotográfico de la ciudad y así surgió El Amante de Buenos Aires, la primera exposición grande que hice, en el Centro Cultural Recoleta.

Noticias: Después tuvieron una segunda etapa en España.

Larrea: Cuando mi mamá murió pensamos en retomar nuestro proyecto allá. En 2018 volvimos a Barcelona, pero después nos agarró la pandemia y no pudimos hacer nada. Nos vinimos de vuelta para acá y en un momento decidimos que el punto medio era estar seis meses allá y seis acá, y empezamos a hacer eso. Ahora, por lo menos en esta etapa, nos quedamos en Buenos Aires. El vínculo que tengo con la ciudad y con los amigos es muy fuerte.

Noticias: ¿Qué le gustó de su experiencia española?

Larrea: Lo que más me gustó fue poder pensar un proyecto y llevarlo a cabo. Barcelona es una sociedad muy afable y con una relación de persona a ciudad muy amable. Una sociedad más organizada, más tranquila, con un orden más establecido. Quizás Madrid tenga más movimiento. De todas maneras, Barcelona ahora recibe millones de turistas y está más intensa.

Noticias: También hizo varios viajes fotográficos.

Larrea: El de Cuba fue maravilloso. Yo trabajaba en Playboy y fui a cubrir el Festival del Bolero. Ahí entrevisté a muchos cantantes alucinantes, iba a las casas con una botella de ron, sino no podía entrar, y fue mágico. Después me fui a Nueva York, estaba la calle 42 con las prostitutas, los lugares de pornografía. Era como un Nueva York de Scorsese de los años ochenta, noventa. Ahora está todo como pasteurizado.

Noticias: ¿Berlín?

Larrea: Es muy atractiva pero muy densa, porque se sienten las capas geológicas de todo lo que pasó, desde el nazismo hasta la destrucción por los aliados. Y sobre eso están todos los barrios modernos.

Noticias: Hace veintiséis años que está en pareja con José Manuel Elliot Eyras y siete que se casó. ¿Cómo es este amor?

Larrea: Ojalá sea infinito. Cuando lo conocí a José yo venía de unos años complicados porque mi ex pareja había estado muy enfermo y había fallecido. Creí que no iba a enamorarme de nuevo y, sin embargo, me enamoré y nunca más nos separamos. Y aprendo diariamente. Él es contador, pero nunca ejerció, se dedica a dar clases de canto y tiene alumnos en distintos lugares.

Noticias: ¿Cómo es este hombre?

Larrea: José es el mar para mí, una tranquilidad. Yo soy un volcán en ebullición, pero esa combinación le da cierta pulsión de vida a él y a mí me da serenidad. Nos gusta vivir frente al mar, charlamos mucho, leemos juntos, cada uno su libro, estamos horas así. Cuando no estoy con él no puedo leer. Nos acompañamos y apoyamos mutuamente, y él hace la curación de mis fotos.

Noticias: ¿Cuál es su idea de la felicidad?

Larrea: Pasarla bien, lo aprendí de mi mamá. Cuando ella quedó viuda a los 45 años miraba todo el tiempo por la ventana y un día dijo: “Ya está, ahora hay que tirar para adelante porque estás vos y está tu hermana”. Esa actitud de vida fue la que me enseñó a mí a seguir adelante en muchos momentos en que tuve ganas de salir corriendo. La felicidad es una actitud, quizás no podés modificar la realidad pero con actitud podés transitarla de otra manera.