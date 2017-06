Habla la armonizadora de Macri: “Nunca saqué chapa ni es un orgullo”.

Por Juan Luis González

Viviana Rodríguez es una sanadora que ofrece terapias como registros akáshicos, memorias celulares y armonizaciones. La última es la que le ofreció a Mauricio Macri, cuando todavía era Jefe de Gobierno. A pesar de tener el dato, las dificultades para lograr que Rodríguez confirmara si había sido ella quien trató o no al Presidente fueron tantas que se dio una curiosa charla, en el marco de una entrevista de varias horas con ella -con la única condición de “no dar nombres”- donde la armonizadora intentó evitar mencionarlo directamente.

Noticias: ¿Cómo es tratar a un Presidente?

Rodríguez: Es una presión, pero para mí todas las personas son iguales. No tomo envergadura, por ahí después lo busco en internet y veo quién era.

Noticias: Pero en este caso le conocía la cara.

Rodríguez: Pero eso no hace que me tenga que esforzar para hacer algo distinto.

Noticias: ¿Había tratado ya a alguien tan importante?

Rodríguez: No.

Noticias: Tuvo que haber sido un desafío.

Rodríguez: Tengo la facilidad de tratar con personas y que ellas puedan mostrarme cosas que no pueden mostrar en otro ámbito. Es como un don: las personas entran en un nivel de confianza donde ya no tiene nada que ver el poder que tienen. Yo no me la creo, tengo colegas que dicen que sanaron a tal o cual, pero a mí eso no me interesa. No saqué chapa ni es un orgullo, aunque a lo mejor otra persona se desarmaría.

Noticias: Pero se debe haber preparado distinto para atenderlo.

Rodríguez: Lo logro de la misma manera. Hay personas que atienden a alguien muy importante y se la creen.

Noticias: En este caso puntual, usted no se puso nerviosa.

Rodríguez: No. Por algo será que vienen: lo acepto.

Noticias: ¿Cómo piensa que le va a cambiar la vida pasar a ser “la armonizadora del Presidente”?

Rodríguez: A mi ser no le cambia para nada, pero no sé la visión que va a tener el resto: lo que más me preocupa es eso, lo que vayan a pensar de mí, pero seguiré siendo una persona normal. Seguro va a haber gente que comprará eso, que al ver que salta esto vengan y me miren con otros ojos. A lo mejor les hace creer que me la creo, pero no es así.

Noticias: Habla bien de usted que no haya intentado sacarle ventaja al tema.

Rodríguez: Nunca hice chapa. De hecho tuve problemas con algunas conocidas que lo habían descubierto, y que se enojaron porque yo no les había contado. Pero fue sólo una ofensa de egos.

Noticias: Usted cree en el destino. ¿Pensó en eso cuando atendió a alguien tan importante?

Rodríguez: No, acepto que las cosas son como son. Aprendo de todas las personas, desde las más simples a las más elevadas. Esto me enriquece desde otro punto. Pero no especulo con eso.

Noticias: Jorge Luis Ahumada, el psicoanalista de Macri, sabía que era una cuestión de tiempo que apareciera su nombre en los medios.

Rodríguez: Yo no lo pensaba ni lo deseaba. No necesito ningún galardón, quiero vivir tranquila y mi mayor satisfacción es que una persona cualquiera me llame y me diga que mi trabajo la ayudó.

Noticias: ¿No le llamó la atención atender a un Presidente?

Rodríguez: Es interesante que un Presidente esté abierto a estas cosas, es raro. Capaz existió otro caso antes, pero no lo sé.

