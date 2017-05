En busca de imagen, Cristina será entrevistada en C5N

Por Rodis Recalt

La ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con afiches de una campaña que generaron suspicacias: Cristina Fernández de Kirchner con un sol casi eclipsado tras ella. La leyenda, en un ejercicio de literalidad, reza: “El sol del 25 viene asomando”.

Mientras muchos comenzaron a especular con la posibilidad de un nuevo capítulo del “operativo clamor” que encararon todos los militantes kirchneristas más fieles, lo cierto es que el motivo principal de la campaña es publicitaria: Cristina será entrevistada para el canal de noticias C5N.

En un año cargado de especulaciones sobre qué hará Cristina Fernández de cara a las próximas elecciones con Mauricio Macri y Florencio Randazzo entre los principales interesados en saberlo, la expresidente será entrevistada por Roberto Navarro, Víctor Hugo Morales, Daniela Ballester y Gustavo Sylvestre. Y no, no será para hablar de historia sino para recordar el décimo cuarto aniversario del triunfo electoral de Néstor Kirchner en las elecciones de 2003. Finalmente, el encuentro será transmitido a las 21.00 horas del 25 de mayo por el canal que mejor trata a la expresidente. Sin embargo, los estudios del canal, ubicados en el porteño barrio de Palermo, no contarán con la visita de la exmandataria, que recibirá a los periodistas en sus oficinas del instituto Patria, a unas pocas cuadras del Congreso Nacional.