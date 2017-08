El futuro del dólar y la economía si Bullrich vence en las PASO

Por Alejandro Rebossio | Juan Luis González

Si el ex ministro de Educación Esteban Bullrich se impone en las primarias, “volarían los bonos, bajaría el dólar, es el escenario no esperado”, vaticina Mariano Sardans, CEO de la gerenciadora de patrimonio FDI. En caso de que Cambiemos triunfe en octubre en la provincia de Buenos Aires, ni el consultor Luis Dubisky ni los economistas Ramiro Castiñeira y Marina Dal Poggetto prevén un shock de reformas sino más gradualismo. Pero se ciernen nubarrones sobre el crecimiento económico de 2018, más allá del resultado electoral.

“Ya no te vas a impulsar en la obra pública, vas a tener pendiente un ajuste fiscal, la demanda de nuestras exportaciones sigue jugando en contra, el consumo y el salario no van a mejorar, y entonces la apuesta, al igual que al principio del Gobierno, será el shock de inversiones”, observa Dal Poggetto. “Algunos inversores están esperando a ver si este gobierno es de transición o no, pero otros no invierten por los altos costos. Puede que si gana Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, el PJ sea más proclive a las reformas fiscal, previsional o política, pero no serán de la magnitud necesaria. ¿Acaso el Congreso reverá la indexación de las jubilaciones?”, se pregunta la economista, que además advierte que el apetito de los capitales especulativos por la Argentina puede revertirse por un shock externo. La reforma fiscal implicaría baja moderada de gastos e impuestos. También podría avanzarse en una flexibilización laboral y en el estancado proyecto de ley desregulación del mercado de capitales.

El diputado y economista Marco Lavagna advierte que si Cambiemos triunfa en territorio bonaerense, “va a tratar de hacer un ajuste adicional”. “Ni el Gobierno ni la oposición van a tener mayorías, por lo que deberán esforzarse en lograr consensos”, amenaza el diputado.