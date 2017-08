Maradona al opositor venezolano Capriles: “Yo nunca me vendí”

La polémica entre Diego Maradona y el gobernador opositor venezolano Henrique Capriles por la situación en Venezuela sumó un nuevo capítulo, cuando el ex campeón del mundo aseguró que la principal diferencia entre ambos es que él “nunca se vendió”.

“La diferencia entre vos y yo, es que yo no me vendí nunca.

#VivaMaduro!!!”, escribió Maradona en su página oficial de Facebook.

La discusión comenzó cuando Maradona se declaró esta semana “un soldado” del Gobierno de Nicolás Maduro preparado para pelear contra “el imperialismo” y una “Venezuela libre”.

Capriles le respondió entonces que le “preguntaría a esa gente que se dice de izquierda, que se dice progresista, que dice defender a Maduro, si ellos viven con 15 dólares al mes”.

“Si Maradona quiere venir, yo personalmente voy y lo busco en el aeropuerto y lo llevo para que vea la situación de Venezuela”, respondió el gobernador del Estado venezolano de Miranda.

El ex futbolista y ex seleccionador argentino, que en muchas oportunidades expresó públicamente su adhesión a los gobiernos de Cuba y Venezuela, no se quedó callado.

“Capriles, conmigo no te victimices. Yo sé muy bien lo que es vivir con 7 hermanos y no tener nada para comer. Ojalá hubiésemos tenido esos 15 dólares!!! La diferencia entre vos y yo, es que yo no me vendí nunca”, sostuvo Maradona en una nueva publicación en la red social.

El ex astro también fue criticado por el ex futbolista y actual comentarista televisivo Mario Kempes, con quien fue compañero en el seleccionado argentino que compitió en el Mundial de España 1982.

“@DiegoMaradona cómo puedes apoyar la muerte de 124 jóvenes por defender la libertad y democracia de su país !!NO A LA DICTADURA!”, expresó Kempes en un mensaje enviado a Maradona por medio de su cuenta en Twitter.