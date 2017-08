C5N con rating récord y un Navarro furioso

Con las manos en los bolsillos, la mirada desorbitada y el discurso desencajado, Roberto Navarro demostró su malhumor en la pantalla de C5N, la señal de cable con mayor rating en las transmisiones de las PASO. Los primeros cómputos no reflejaban un posible triunfo kirchnerista en la provincia de Buenos Aires, como él creía que irían dándose a conocer una vez pasadas las 18 horas. Y mientras la transmisión avanzaba, el periodista se fue volviendo cada vez más irascible.

“Cerraron los comicios. Ahora nos tocará ver quiénes no califican para integrar las grillas de las elecciones en el mes de octubre. Una elección que tiene el atractivo que la madre de todas las batallas se juega en la provincia de Buenos Aires con la reaparición en la política de Cristina Fernández de Kirchner”, fue lo primero que se dijo luego de acabada la veda. Lejos del papelón de 2015 adjudicándole el triunfo a Daniel Scioli, esta vez prefirieron la cautela, que fue mutando a bronca e indignación a medida que se conocían nuevos cómputos.

El problema fue cuando los primeros cómputos comenzaron poniendo a Cambiemos a la cabeza en la Provincia de Buenos Aires. Pero su máxima reacción se dio luego de que Elisa Carrió diera su discurso triunfante y festejando su más de 40%. “Una fuente de cambiemos me dice que están empatados. El 66% te dijo que no, o sea 2 de cada 3 argentinos. No ganaste”, enfatizó Navarro. Y agregó enardecido: “Y ni hablar de la violación de la veda de anoche de El Trece, con Mirtha (Legrand) y (Jorge) Lanata –invitado a la mesa a la mesa de la conductora-, para lograr un empate”.

Quizá, el único triunfo que hasta ahora pudo festejar Navarro es el del rating. El canal de Cristóbal López se convirtió en la señal de cable más vista, superando a su competencia más directa, TN (Todo Noticias). Sucede que las elecciones de medio término no suelen despertar la misma atención que las presidenciales. Mucho menos si se trata de las PASO y no de las generales. Por esta razón, los televidentes migraron al cable. Según Ibope, a las 18.05 horas, el 15% del público estaba mirando este tipo de señales, encabezando esa sección el canal que tiene a Navarro como cara visible, flanqueado por Víctor Hugo y Gustavo Sylvestre. Para ellos puede haberse tratado de una derrota, aunque para C5N fue un triunfo, al menos de rating, con picos de 7 puntos. La victoria de C5N sobre TN comenzó alrededor de las 13 y se mantuvo durante todo el día.