Fuerte escrache opositor a un intendente PRO

Por Juan Luis González

Las elecciones son tiempos donde las emociones quedan a flor de piel. En varias ocasiones, la temperatura sube por de más. Fue el caso del “escrache” que sufrió Martín Yeza, el intendente PRO de Pinamar. El jueves a la mañana, luego de realizar una entrevista, el político fue increpado por un grupo de vecinos -y, aparentemente, por algunos militantes del kirchnerismo-, que reclamaban por los aumentos en las tarifas de gas.

Las imágenes muestran la tensión que se vivió en la Galería “El Ágora”, en la localidad bonaerense. “No mientan más. A mí no me mientas en la cara. ¿Qué pasa, no te gustan las cámaras ahora?”, se queja, con agresividad, una voz que pertenecería a Alejandro Oliveros, ex vocero del antiguo intendente de Pinamar, Roberto Porreti -destituido de su cargo por un supuesto caso de corrupción-. “Les pido por favor que no me toquen, yo no los estoy agrediendo. Lamento que utilicen esto para la campaña electoral. Acá hay militantes políticos”, se defendió Yeza, ante una docena de personas. En el escrache también habría participado Marcela Uhrig, candidata a concejala por Unidad Ciudadana. Mirá el video.

Luego el intendente se expresó por Twitter.