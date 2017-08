Grieta informativa: del morbo de ver C5N al morbo de ver TN

La jornada electoral de las PASO dio tiempo para todo. No sólo para que festejaran la victoria en distintos búnker, sino también para que los canales de televisión de noticias, los más identificados con Cambiemos y con el kirchnerismo, tuvieran sus momentos de euforia, pero también de frustración.

El morbo de los televidentes llevó a que C5N hiciera picos de audiencia desde que comenzaron a conocerse los resultados de las primarias legislativas, poco después de las 18. Con gran parte del público anti K que clavaba el zapping en la señal de Cristóbal López para ver los malabares que hacían sus periodistas para presentar la información que llegaba a su redacción.

De hecho, fue muy comentado en las redes sociales el fastidio del periodista ultra K Roberto Navarro con los festejos de Cambiemos, cuando se escrutaron las primeras mesas. Tras el discurso de Elisa Carrió, Navarro estalló: “El 66% te dijo que no, o sea 2 de cada 3 argentinos. No ganaste”.

Pero con el correr de los minutos y el aumento del porcentaje de las mesas escrutadas, Unidad Ciudadana comenzó a revertir la tendencia y a emparejar la elección. Con eso, el morbo de los televidentes viró hacia TN, donde sus periodistas comentaban sorprendidos cómo el búnker del flamante partido de Cristina, casi desértico hasta la noche, comenzaba a tomar color y el ánimo de los militantes empezaba a cambiar.

“Cristina tiene que sacar más del 35% que obtuvo Aníbal Fernández en 2015. Ese era su objetivo, si no lo consideraría un fracaso”, explicaba Edgardo Alfano. El equipo de TN, visiblemente cansado tras una larga jornada, se tropezaba en explicaciones a la madrugada para contar y descontar las décimas que separaban a Esteban Bullrich de la ex presidenta. “Cristina está escribiendo en Twitter: ‘gracias por aguantar mis berrinches’”, leyó una de las conductoras, sin notar que se trataba de una cuenta falsa que imita a la ex presidenta.

El morbo de los televidentes viró a lo largo del domingo y la madrugada del lunes. Desde la decepción de los periodistas de C5N hasta el desánimo de los colegas de TN cuando la tendencia se revirtió.

Al ida y vuelta de los resultados le quedaba una nota más de color. El más angustiado de los periodistas K, Roberto Navarro, que se retiró cuando el resultado mostraba una desoladora derrota, volvió pasadas las 2 de la madrugada al aire, cuando la elección se emparejó.