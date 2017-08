Juan David Nasio: “Hace 150 años que el psicoanálisis viene demostrando que cura”

Por Andrea Gentil

Nació en Rosario, se recibió de médico en la Universidad de Buenos Aires (UBA), e hizo su residencia de psiquiatría en el Hospital de Lanús: a los 22 años ya era terapeuta de familia de pacientes esquizofrénicos. En 1969 emigró a Francia y conoció a Jacques Lacan, de cuyos Escritos corrijió la versión en español. En 1979 fue invitado por el mismísimo Lacan para intervenir en su célebre Seminario. Fundó en 1986 los Séminaires Psychanalytiques de París y hasta recibió la Legión de Honor trece años más tarde. Es uno de los maestros del psicoanálisis actual, una de esas figuras que iluminan el camino de los más jóvenes. Con más de treinta libros traducidos a varios idiomas, Nasio es un poeta. Intenso, apasionado, amable y elegante, está en la Argentina y presenta su último libro en el que afirma, sin vacilaciones, “¡Sí, el psicoanálisis cura!”.

Noticias: El título de su libro suena como una afirmación destinada a los incrédulos…

Juan David Nasio: Lo es. Es una declaración de que el psicoanálisis, a pesar de la imagen caricaturizada que tiene es un método terapéutico que cura a los pacientes, y esto se sabe desde hace un siglo y medio. Hay un contraste entre la caricatura que yo escucho sobre el psicoanálisis: el psicoanálisis es largo, es caro, los psicoanalistas duermen mientras el paciente habla, el psicoanálisis no es para un depresivo ni para un fóbico, y la realidad. Yo no soy mudo con mis pacientes, hablo, intervengo, me comprometo, los miro. Estoy muy cerca de ellos, no solo física sino también interiormente, y mis pacientes mejoran. Me ocupo de depresiones, de fobias, de psicosis. Por supuesto que si viene un paciente psicótico, que sufre alteraciones graves, necesitará una medicación y entonces trabajaremos con un psiquiatra. En este momento tengo ocho pacientes relativamente graves. Y también mejoran.

Noticias: ¿Algún ejemplo?

Nasio: Tengo una paciente paranoica, una mujer de 55 años, que iba al baño de su propia casa y no se desnudaba para ducharse porque tenía miedo de que hubiera cámaras que la estuvieran mirando. Ahora está mucho mejor, tratada con la terapia y medicación psiquiátrica. Es decir que mi actividad no tiene nada que ver con esa imagen caricaturizada de la que hablaba antes, y no soy el único que trabaja de esta manera. Por eso he escrito este libro, para decir de una buena vez a los incrédulos que sí, que el psicoanálisis cura. Por supuesto en ningún momento digo que cura a todos o que cuando hay una curación la misma es definitiva o absoluta. Pero sí puedo afirmar que entre el 60% y el 70% de los pacientes mejoran. No hay ningún otro tratamiento que pueda mejorar a más del 60% de los pacientes, y tampoco ningún medicamento que lo logre.

Noticias: ¿A qué le llama “cura”?

Nasio: Cuando un paciente, al cabo de un cierto tiempo, que pueden ser días o algunos años, experimenta una mejora de los síntomas que lo hacen sufrir.

Noticias: Disculpe mi insistencia, pero otra vez le pido un caso…

Nasio: Estoy atendiendo a una paciente de 50 años que llegó a mi consultorio diciendo que no come y afirmando ‘yo soy una anoréxica´. Cuando empiezo a interrogar y a querer entender me doy cuenta que ese no era su problema. La anorexia es en general una mujer que no come para dominar al cuerpo, algo más relacionado con una neurosis obsesiva. Pero encontré que esta señora no dejaba de comer para dominar su cuerpo, sino porque creía que la comida estaba envenenada. Cuando descubrimos eso todo se modificó. El hecho de haber cambiado eso ya la puso a ella a pensar que al fin había encontrado a alguien que la entiende y eso ayudó a cambiar la visión que tenía de sí misma. No digo que sus problemas se resolvieron, sigue en tratamiento, pero esta paciente ya no es la misma que cuando vino a verme. ¿Está curada? No, pero está en una vía hacia ese objetivo, luego de seis meses de trabajo en común.

Noticias: ¿Y cuáles son los indicadores de curación?

Nasio: Una persona está bien cuando puede amar y sentirse amada; cuando trabaja y se siente relativamente contenta con el trabajo que hace; cuando relativiza los acontecimientos trágicos, sabe que nada es absoluto, que nada es definitivo y que nada es eterno. Está curada, también, la persona que se permite jugar como un chico, sin complejos. Es la persona que sabe que al interior de ella hay un niño y es bueno dejarlo manifestarse sin avergonzarse de eso. Una persona está curada cuando no le afecta sentirse dependiente de otra. Por el contrario, si alguien no soporta la frustración, no tolera la dependencia porque la hace sentir débil o frágil, ahí hay un problema. Eso es una persona curada, alguien que ha logrado una cierta madurez en la vida. Ser adulto es un ideal al que no llegamos nunca.

Noticias: En cierta medida todos sufrimos… ¿Entonces todos necesitamos curarnos de algo?

Nasio: Sí pero no todos precisamos un terapeuta. Todos sufrimos, sí, porque amamos, y no podemos no amar. No existe el ser humano solo, que no ama. Aún el ermita extremo en el medio del desierto ama a Dios. Todos necesitamos amar o sentirmos amados, así como respiramos, es una necesidad fisiológica que se impone, no la decidimos. A partir del momento en que amamos, sufrimos, porque el amor y el dolor van juntos. Cuando amamos nos pegamos, nos atamos a alguien o algo, y cuando eso pasa hay inevitablemente separaciones. El punto, volviendo a su pregunta, es cuándo consultar con un terapeuta. Hay tres condiciones fundamentales: sufrimos mucho; el sufrimiento invade nuestra vida, nuestros espacios; y se extiende a lo largo del tiempo. Cuando el sufrimiento es intenso, invasor y durable entonces hay que consultar con un terapeuta. Si no, será el sufrimiento de todos los días, porque no hay vida sin sufrimiento, si sabemos asimilarlo y seguimos viviendo lo mejor que se pueda.

Noticias: Usted hace una referencia muy importante a la empatía terapeuta-paciente en su libro. ¿Qué diferencia a esa empatía de la que puede tener un amigo y qué sucede cuando no se establece ese vínculo?

Nasio: La empatía es fundamental entre paciente y terapeuta, pero a veces no se dá. No involucra solo a la palabra, sino también a la mirada, al rostro, a la presencia física, es imperceptible. Pero algo importante a tener en cuenta es que esa empatía, en una relación paciente/psicoanalista, no basta, por eso yo hablo de una doble empatía. El terapeuta debe sentir lo que siente el otro de modo inconsciente y, además, lo que ha sentido siendo niño y que después olvidó. Cuando analizo a alguien lo que me interesa es aquello que esa persona sentía cuando era pequeña. Trato de vivir lo que vive el paciente hoy, y también lo que vivió hace mucho tiempo. El analista va a tener una doble empatía: una inmediata, superficial, y otra profunda, anciana.

Noticias: Sentir es una palabra que usted usa mucho…

Nasio: Es verdad, porque yo trabajo con la emoción, con mi inconsciente que vive captando emociones. La prioridad no es lo que pienso sino lo que siento. Mis actos están inspirados por mis sentimientos y mis pensamientos, por ambos. Estoy cargado de disponibilidad emotiva.

Noticias: Volvamos al tema del tiempo… ¿Es un buen o un mal signo psicoanalizarse por 10, 20 años y a veces con el mismo terapeuta?

Nasio: Algo no anda bien si una terapia lleva tanto tiempo. Lo idea es que no dure más de dos o tres años, seis meses en el caso de un niño. Pero puede haber salvedades. Hay personas que están veinte años psicoanalizándose con el mismo profesional, y eso sucede, tal vez, porque encontraron que esa relación de dependencia las ayuda a vivir. En casos así se tratará, tal vez, de relaciones problemáticas, pero benéficas.

Noticias: En la Argentina se ha dado una suerte de polémica entre algunos psicoanalistas respecto de la neurociencia. ¿Usted qué opina?

Nasio: Está descubriendo de manera científica algunos de los supuestos que ya habían sido enunciados por el psicoanálisis sin justificación. Por ejemplo, Sigmund Freud hablaba de las células con memoria ya en 1895. Los neurocientíficos le dan base científica a los psicoanalistas. Y el neuropsicoanálisis está muy en boga en Francia actualmente.