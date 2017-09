Caso Latorre: Insólita interna en la defensa

Por Pablo Berisso

Un allanamiento y una citación judicial parecen haber puesto fin a la escandalosa historia de sexo, traición y amenazas entre la mediática Natacha Jaitt y el ex futbolista y comentarista de fútbol Diego “Gambetita” Latorre. Una gresca que durante más de dos meses ocupó un importante espacio en los medios y que ni siquiera una importante suma de dinero había logrado aplacar.

En medio de las acusaciones cruzadas quedó Fernando Burlando, el reconocido abogado, amigo y representante de los Latorre que, a pesar de haber recibido ataques de la modelo e incluso de la esposa de su defendido, Yanina Latorre, se había mantenido lo más alejado posible de los medios. Ahora rompió el silencio y habló con NOTICIAS, dando detalles exclusivos del embate mediático que derivó en una denuncia penal contra Jaitt por “extorsión”. El Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción N° 40, a cargo del juez Rodolfo Carlos Cresseri, investiga también al menos otros dos supuestos aprietes de la conductora de radio Mega a dos hombres importantes, uno de ellos de la política.

El escándalo

El sainete empezó el 11 de junio cuando el teléfono celular de Latorre explotó de mensajes al haberse difundido capturas de chat y videos de el ex futbolista en una relación extramatrimonial con Jaitt.

En principio, Latorre negó haber tenido encuentros con Jaitt y eso desató la ira de la mediática, quien redobló la apuesta revelando un supuesto pedido íntimo del ex futbolista con una intención concreta: poner en duda su sexualidad.

Los cruces en twitter entre Natacha y Yanina, la esposa de “Gambetita”, eran cada vez más fuertes. Ante esto, los Latorre decidieron mostrarse como una familia unida en “ShowMatch”, el programa de Marcelo Tinelli. La decisión fue muy criticada en las redes e, incluso, por su abogado: “Me consultaron sobre ir al ‘Bailando’ y mi consejo fue que no porque exponía la familia. Pero hay una situación contradictoria de lo que significa el ‘Bailando’ y lo que genera. Y no me hicieron caso. Cuando los vi, sabía que se venía una fea. Cada uno puede hacer lo que quiera, pero después hay que estar preparado para lo que venga. Y así fue”, sostuvo.

A pesar de las cautelares judiciales de Burlando, los ataques de Natacha en las redes crecían y cada tuit era una nueva nota en los portales. La desesperación llegó a tal punto que el propio abogado de la familia contó que Latorre le había expresado el deseo de quitarse la vida. Fue entonces cuando intentaron sellar un pacto de silencio que, 48 horas más tarde, Natacha violó acusando a Yanina de haberlo hecho ella primero y diciendo que el acuerdo no había sido firmado por sus abogados. “Yo nunca aconsejé hacer ningún arreglo porque lo que estaba sufriendo Latorre es una extorsión y eso es un delito penado por ley. Pero él siempre quiso solucionar este tema por un camino distinto del de la Justicia. Aunque al final terminó dándome la razón”, afirmó Burlando.

Según trascendidos, la mediática habría cobrado 200.000 pesos a cambio del silencio. Otras versiones hablaron de 2 millones de pesos. Burlando prefirió no dar cifras, pero explicó: “Si firmaron o no sus abogados no cambia nada, porque de por sí el acuerdo es ilegal y ni siquiera indicaba una suma. Eso se acordó entre Diego y Natacha. No se puede hacer un convenio legal de lo que, para la ley, es extorsión. Cuando Natacha vio que Diego le pagaba lo que pedía habrá pensado ‘acá tengo un chiquilín y le saco más plata’”.

Lo oculto

En “Los Ángeles de la Mañana”, programa donde Yanina es panelista, ella acusó a Burlando de mentiroso, asegurando que no le habían pagado nada a Natacha. “El acuerdo fue entre Diego y Natacha. Yanina no sabía nada, porque cuando vimos la saña de Jaitt contra ella se decidió hacerla a un lado”, dice el abogado. En paralelo, la mediática acusaba al letrado de haberse quedado con la plata de los Latorre. “Yo no le cobré un peso a Diego porque nos une una amistad. Después del acuerdo podría haberme hecho a un lado, pero eso no va con mi manera de manejarme y por eso, cuando me vino a ver porque Natacha seguía subiendo audios, decidí ponerle el pecho y acompañarlo en su deseo de hacer la denuncia”, afirmó el letrado. Fue la Justicia la que, tal como le había advertido el abogado al ex futbolista, actuó y logró, por el momento, ponerle freno al escándalo mediático.

Para Burlando, el encono de Jaitt pudo haber respondido a su intención de mostrarse en los medios y cobrar dinero. Pero, ¿por qué se calló la mediática si a fines de agosto, mientras la Policía Federal allanaba su casa, había amenazado con difundir un video de Latorre teniendo sexo con dos chilenos?

“Ellos (los Jaitt) reconocieron que lo del video era mentira. Natacha cometió muchas imprudencias que se convirtieron en prueba judicial. Yo le dije ‘no hables más de plata en los medios porque vas a terminar presa’”, aseguró Burlando. Y concluyó: “Creo que se calmó cuando intervino la Justicia y los colegas que la defienden seguramente le han dicho que si seguía podía complicarse aún más, porque en la causa hay, al menos, dos escuchas de situaciones que podrían perjudicarla a ella y a su hermano”.