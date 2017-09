Any Medina: la hija cumbiera que se alejó del Pata

Juan Pablo “Pata” Medina se convirtió en el centro de las noticias durante los últimos días luego de que extorsionara con prender fuego la provincia de Buenos Aires si es que alguien se atrevía a detenerlo por extorsión, una acusación falsa según las palabras del imputado.

Lo cierto es que, luego de atrincherarse en la sede la seccional La Plata de la Unión de Obreros de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), Medina quedó detenido junto con buena parte de su familia: su actual pareja, una hijastra, un hijo mayor.

Entre los familiares que no acompañaron al patriarca rumbo a su estadía penitenciaria se encuentra Analía, quizá la Medina con más exposición luego de su padre, y que desde hace tiempo se encuentra alejada del Pata “por cuestiones familiares”.

De hecho, en recientes declaraciones a Eduardo Feinmann –discusión mediante– Medina se despegó también de la empresa de catering Abril, de la cual se afirma que era requisito obligatorio contratar para las obras. Any sostuvo no tener nada que ver con el negocio y refirió, una vez más, que no mantiene diálogo con su padre desde hace, por lo menos, un año y medio.

Pasado pobre. Con sus ganas de ser famosa, Any abrió la boca de más. En el casting que realizó para ingresar a Gran Hermano, la Patita metió la Pata al hacer un racconto de su vida en la cual, según sus propias palabras, pasó de manejar un remis a los 19 años, a tener una 4×4 a los 29. A los 15 años fue madre de Kevin –tiempo después tendría a su hija–, y es una muestra más del veloz ascenso social de su familia: no solo refirió haber tenido “una infancia muy triste”, sino que aseguró haber pasado hambre, además de haber trabajado de remisera, peluquera, canillita y verdulera. Una historia que parece mentira al comparar con el presente económico que hoy ostenta toda su familia.

Pero Any también incursionó en la cumbia. Con el nombre artístico “Simplemente Any”, la hija del Pata se presentó en Pasión de Sábado, en C5N y llegó a realizar algunas presentaciones dentro del circuito.

Si bien Any se encuentra alejada de su padre desde un año y medio según sus propias palabras –antes de que fuera detenido ya manifestaba su dolor por la distancia– su militancia la acercó a la otra vertiente del peronismo: fue precandidata a concejal en las PASO dentro del Frente Justicialista, en manos de Florencio Randazzo tras el portazo de Cristina Fernández de Kirchner.

Más allá de sus ocupaciones, Any continúa con su costumbre de ser noticia por motivos ajenos a sus intenciones, como cuando en marzo fue protagonista de una trifulca en el bar Cortez de La Plata, que terminó con una batalla campal, botellas voladoras incluidas, que concluyó con la intervención de la policía y con Any Medina retirándose en un auto de alta gama, según la versión de los testigos.