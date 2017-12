El dueño de OCA al Gobierno: “Yo no sé cuanto tiempo duro vivo en la cárcel”

Por Juan Luis González

El conflicto en OCA, que tiene en vilo a siete mil trabajadores, al gobierno de Mauricio Macri y al sindicato de Hugo Moyano, sumó un nuevo capítulo. En un audio de Whatsapp que se filtró se escuchan las preocupaciones que Patricio Farcuh, dueño de la empresa postal, le enviaría a, supuestamente, el ministro de Modernización Andrés Ibarra. “No me puedo hacer cargo de cosas que no hice… no sé cuanto tiempo duro vivo en la cárcel, tengo dos hijos”, dice Farcuh en el mensaje, en referencia a la deuda de más de $2.500 millones que mantiene la firma con la AFIP y que la llevaría a la quiebra. A una semana de la elección, el conflicto podría ser clave.

La mayor empresa postal del país es una bomba de tiempo que amenaza a todos los frentes. Farcuh mantiene una deuda millonaria con la AFIP por aportes no pagados (que según él no ocurrieron mientras estaba al frente de OCA). Además, Camioneros tiene cinco mil afiliados de las siete mil personas que trabajan en la firma y, si la empresa quiebra, al Gobierno se le pondría en jaque la tensa calma en la que convive con el poderoso Moyano.

El conflicto, que estalló a mediados del año pasado -cuando gente que respondería al camionero le prohibió el ingreso a Farcuh a su propia empresa y lo mantuvo alejado durante más de ocho meses-, está entrando en momentos claves. Ahora, luego de trabajosas negociaciones entre las tres partes involucradas, se habría llegado a un vaciamiento pactado, donde OCA iría a la quiebra, nacerían dos sociedades nuevas que tomarían al total de los empleados, y Farcuh volvería al timón de la firma. En este contexto, y al poco tiempo de que el tema pasara de las manos de Oscar Aguad, ex ministro de Comunicaciones, a la cartera de Ibarra, apareció el siguiente mensaje.

Escuchá el audio completo:



“No me puedo hacer cargo de cosas que no hice, durante períodos que no hice, donde claramente hubo retenciones de aportes indebidamente. Estoy preocupado en serio, son días definitorios, situaciones que son bisagras. Esto no debería haber sucedido”, le dice el dueño del Grupo Rhuo a “Andy”, quien sería Ibarra. “Please, llamame, merezco una respuesta”, cierra Farcuh, en el audio que se filtró y al que tuvo acceso NOTICIAS.