Muerte de Nahuel: la Justicia desmiente al Gobierno en el uso de armas de fuego

Por Giselle Leclercq

Todavía no está claro qué sucedió en el predio del Lago Mascardi el 25 de noviembre, cuando efectivos del Grupo Albatros dispararon y mataron a un joven mapuche, Rafael Nahuel. La primera versión oficial, que surgió de una gacetilla del Ministerio de Seguridad, aseguraba que aquella tarde hubo un enfrentamiento entre los uniformados y las comunidades que habían ocupado el predio, se dijo que éstas habían iniciado el “enfrentamiento” y que portaban armas de fuego de grueso calibre. NOTICIAS accedió a la declaración indagatoria que el juez Gustavo Villanueva le tomó a los dos mapuches que fueron detenidos después del episodio. El texto describe que las únicas armas registradas, por lo menos hasta este momento, fueron cuchillos, gomeras y piedras.

Los mapuches que prestaron declaración ante la Justicia fueron Fausto Jones Huala y Lautaro González, ambos detenidos y liberados con posterioridad. En la lectura de los cargos en su contra, se describió la escena de aquella tarde: “En horario aún no determinado pero anterior a las 17:00 horas cuando, junto a un grupo de sujetos no identificados -a excepción de su consorte de causa Fausto Horacio Jones Huala, Micaela Joana Colhuan y Gonzalo Coña- y en número desconocido, atacaron en una zona de la montaña -no establecida pero ubicada dentro del territorio recuperado el día jueves- al personal de la Prefectura Naval Argentina que se encontraba realizando recorridas de rigor para mantener resguardado el mismo, para lo cual se valieron de diversas armas -entre otras, cuchillos y ondas de revoleo-”, detalla el texto legal.

En ningún fragmento de las dos declaraciones se habla de “armas de fuego”, como había dicho la gacetilla enviada a la prensa por la cartera de Patricia Bullrich. En aquel comunicado se agregaba que “por el sonido y efecto de las efracciones, daban cuenta de ser de grueso calibre. Además, se dieron cuenta del calibre de las balas porque arrancaron ramas gruesas de cuajo”. La versión oficial se habría realizado con los testimonios de los prefectos, al igual que la versión judicial. Alguna de las dos es incorrecta.

En el interrogatorio que el magistrado le hizo a González, además, le exhibe dos fotografías: una de una gomera y otra de una piedra. “Exhibida la fotografía de fs. 55, refiere que la onda de revoleo no le pertenece sino que “la encontró en el camino y la levantó”. En cuanto a la piedra exhibida en la fotografía, expresa que la tenía en el bolsillo pero no recuerda desde cuándo”, dice el texto.