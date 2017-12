Ariel Holan: reconocido por NOTICIAS en Deporte

“Siento un agradecimiento profundo de que Noticias , con el prestigio que tiene , me premie. Agradecer a mi familia: a mi padre y a mi madre que me educaron con valores. Siempre trataron de que nos educásemos bajo las normas del respeto. A todo el pueblo rojo, que me apoyan incondicionalmente”, afirmó técnico de Independiente de Avellaneda, Ariel Holan, durante la gala de #Los10DeNoticias, luego de recibir el reconocimiento que esta revista le otorgó por su importante aporte a la lucha contra los barrabravas.

Holan pasó de ser analista de videos de Burruchaga y Almeyda, y entrenador de hockey, a uno de los técnicos más exitosos de la actualidad en el fútbol argentino.

Este miércoles, Independiente, el equipo que dirige, jugará el primer partido en la final de la Copa Sudamericana. Sin embargo la distinción de NOTICIAS 10 le llega por un hecho extradeportivo.

Hace un mes tuvo la valentía de denunciar la extorsión de Pablo Álvarez, el “Bebote”, jefe de la barra del club, hoy detenido. La investigación del juez Gabriel Vitale apuró en la última semana las detenciones del vicepresidente segundo de Independiente, Noray Nakis, y del Roberto “Polaco” Petrov, y de otras 12 personas acusadas junto a Álvarez de integrar una “asociación ilícita”.

La distinción NOTICIAS 10 se la entregó el más grande ídolo de Independiente, Ricardo Enrique Bochini.