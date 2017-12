Para Cristina: “Macri es la cabeza de una organización para perseguir a la oposición”

Cristina Fernández de Kirchner, hoy procesada por el juez federal Claudio Bonadio por el delito de Traición a la Patria, dio una conferencia de prensa a las 16.50 horas en la que culpó a Mauricio Macri por su situación procesal.

“Macri es la cabeza de una organización política y judicial para perseguir a la oposición”, afirmó la ex presidenta tras asegurar que todo el proceso en su contra es un armado de Claudio Bonadio que “no tiene sustento legal”.

“Quiero recordar que (el memorando con Irán) se trata de una acto de política exterior no judiciable que además merecía el tratamiento y aprobación del parlamento.; hechos que nunca se produjeron ni tuvieron lugar que no existieron; es un verdadero despropósito: violan el estado de derecho, buscan provocar daño personal y político, no tienen nada que ver con la Justicia ni la democracia”.

Apuntando a Bonadio, Cristina Kirchner disparó: “Sostiene que los dos atentados, el de la embajada y el de la AMIA, son actos de guerra, no son atentados terroristas, porque es la única manera que encontró en su mundo jurídico muy particular para poder traer de los pelos la figura de traición a la Patria. Porque la figura puede producirse con motivo de que nuestro país se encuentre en guerra. Entonces asimila dos atentados terroristas a actos de guerra”.

“Macri es el director de la orquesta y Bonadio el ejecutor”, refirió Cristina para luego asegurar que todo se trata de una medida de adoctrinamiento para “disciplinar” a la población, a la oposición y al sindicalismo. Asimismo, sostuvo que se trata de una “cortina de humo” destinada a tapar la situación económica y porque “no quiere que nuestra voz esté en el Senado denunciando cómo destruyen las conquistas del pueblo y de los trabajadores”.

“No nos van a callar, no nos van a asustar, no nos van a disciplinar frente al saqueo, y que no nos vamos a dejar provocar”, aseguró Cristina Kirchner para luego “hacer un llamado a la reacción serena para responder al desvario judicial”.

“Nos acusan de traición a la Patria, sin fundamentos, y que, además, es un insulto a la inteligencia de los argentinos”, continuó Cristina y agregó: “No creo que los argentinos, más allá de la valoración que tengan sobre nuestro gobierno, puedan creernos capaces de traicionar a la Patria”.

“Quiero decirle al presidente Macri que la campaña electoral terminó en octubre aunque algunos no se hayan dado cuenta y que Argentina necesita soluciones y respuestas a los millones de problemas que tienen hoy los argentinos”, finalizó Cristina para luego dar lugar a las preguntas de los periodistas.