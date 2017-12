Picetti rompe el silencio tras no poder asumir: “Carrió se cree por arriba de las instituciones”

Por Carlos Claá

Joanna Picetti finalmente no podrá asumir. La Cámara Nacional Electoral confirmó el fallo de primera instancia en el que se la excluía de la lista de Vamos Juntos por la ciudad de Buenos Aires, por una denuncia por maltrato infantil.

“Este fallo viola los derechos de los electores y es inconstitucional”, se lamenta Picetti tras conocer la noticia. Y ya aseguró que no se quedará de brazos cruzados: “Voy a llevarlo a la Corte”.

A principios de noviembre, la jueza María Servini había ratificado su exclusión por “inhabilidad moral” por una denuncia de su ex marido en la que la acusaba por maltrato contra los tres hijos que tienen en común. Elisa Carrió, quien encabezaba la lista por la cual Picetti fue nombrada, fue la misma que apoyó la denuncia y la hizo visible. Por eso, la mujer protesta contra “Lilita” e inclusive compara sus aciones con el régimen stalinista. “La otrora dirigente de la UCR Elisa Carrió, partido con fuertes principios republicanos que rápidamente supo olvidar, hoy piensa más seriamente que nunca estar por encima de nuestras instituciones. Con estos atropellos, le estamos diciendo: no importa la República, díganos qué está bien y qué está mal, un estado de las cosas muy similar al stalinismo”, le dice a NOTICIAS.

Picetti protesta por no poder asumir y trae a la conversación al senador Carlos Menem, quien ocupa una banca a pesar de estar condenado. “¿Por qué él asume y yo que no tengo condena no?”, se pregunta. Y completa: “Este fallo no representa un perjuicio hacia mi persona, sino que es un atropellamiento a los principios republicanos que rige el estado de derecho”.

El fallo de la Cámara que confirma la exclusión de Picetti: