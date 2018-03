Tiempos de cambio para el negocio de las tarjetas de crédito

Por Jonathan Raed

Las procesadoras de tarjetas de crédito viven momentos de cambios profundos, por la obligatoria desinversión de Prisma, el principal jugador del mercado, que fue acusado el año pasado de abuso de posición dominante por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Con mucha cautela, representantes de las empresas más importantes del sector cuentan a NOTICIAS cómo ven este escenario y adelantan que la batalla principal se dará en el campo tecnológico, mientras esperan por la llegada de nuevos competidores.

Gustavo Rodríguez Colman, gerente de Desarrollo de Negocios de Procesamiento de Prisma (procesadora de Visa), es escueto a la hora de tocar el tema: “El proceso de desinversión no interfiere en la estrategia del negocio”. Por su parte, Patricia Guarnes, gerente general de First Data (Master Card), opina que esa desinversión “es el resultado de la evolución normal, como ya ha ocurrido en casi todos los mercados desarrollados del mundo. ¿Porque no sucedió antes? Básicamente, porque es razonable que los mercados vayan evolucionando y en el caso de Argentina dicha evolución vendrá de la mano de la aparición de nuevos jugadores. Claramente, esto supone la entrada de nuevos competidores”. Gerardo Fraire, gerente de Relaciones Institucionales de Tarjeta Naranja, apunta: “El escenario definitivo no está resuelto aún, no se ha concretado. Cualquier proceso de reacomodamiento es visto con una mirada optimista, tratando de encontrar nuevas oportunidades. Si el sector se adapta, puede potenciar sus posibilidades”.

Noticias: ¿Qué balance hacen de 2017?

Rodríguez Colman (Prisma – Visa): Sin dudas, un año muy positivo desde todo punto de vista. Desde lo institucional, concretamos la mudanza al distrito tecnológico, que significó una cuota de renovación de aire para todo el equipo y nos ayuda a alinearnos con el perfil tecnológico que está tomando nuestra industria. Desde el negocio, continuamos acompañando a nuestros clientes en su crecimiento, como socios estratégicos.

Guarnes (First Data – Master Card): Este fue un año muy positivo para FD, sobre todo desde el punto de vista de la innovación y estamos generando nuevos métodos de trabajo basados en los diferentes éxitos que hemos tenido a nivel global. Al hablar de innovación nos referimos por un lado al aspecto tecnológico: implementamos Contactless, mi posnet, nuevos dispositivos con tecnología nueva, etc.; por otro, comenzamos a trabajar de una manera diferente con nuestros clientes ofreciéndoles soluciones integrales a sus necesidades específicas.

Fraire (Naranja): El balance es muy bueno, cerramos el 2017 con una facturación de $134.203.000.000 producto de la fusión con Tarjeta Nevada, a partir de la cual superamos los 5 millones de clientes y los 4 mil colaboradores. En marzo renovamos nuestra identidad de marca y en junio nos lanzamos a la exploración de nuevos negocios con el desembarco en el mundo del entretenimiento on demand, de la mano de HBO. En línea con esta reconversión, desplegamos un plan de inversión de $12 mil millones para el crecimiento de la cartera de clientes en un 33%. Además, lanzamos una App totalmente renovada. En materia de cultura organizacional, la firma global Great Place to Work nos distinguió como el segundo mejor lugar para trabajar de Argentina en la categoría ‘Más de mil empleados’, lo que nos consolida como una empresa con excelente clima laboral.

Noticias: ¿Cuáles son los desafíos para 2018?

Rodríguez Colman: Seguir afianzándonos en un escenario cada vez más competitivo y cambiante. Hay que estar expectante a los cambios que se producen en el negocio, no solo con las nuevas tecnologías, sino con la aparición de nuevos jugadores en todos los roles, como clientes y como prestadores de servicios.

Guarnes: El desafío más importante para el 2018 es seguir ofreciendo un valor agregado a nuestros clientes. A los emisores de tarjetas, estamos trayendo una plataforma de procesamiento única en el mundo. Para los comercios, tendremos soluciones segmentadas no solo por tamaño de los mismos sino también por rubro de negocios. Lo más importante es ofrecer un valor agregado que ayude a los clientes a lograr sus objetivos comerciales, desde el comercio más chico hasta la entidad financiera más grande.

Fraire: Nuestro foco seguirá en la evolución digital, modernizando nuestras estructuras a través de metodologías ágiles, reeditando nuestros procesos, aumentando la participación de analítica avanzada y potenciando exponencialmente nuestro marketing digital. Continuaremos trabajando en eficiencia y calidad de atención. Completaremos la absorción de Tarjeta Nevada obteniendo así cobertura en los 25 distritos nacionales y sumando 900 mil nuevos clientes. También avanzaremos con plataformas de entretenimiento y ofertas de turismo.

Noticias: ¿Cuáles son las estrategias principales de cara a la competencia en el sector?

Rodríguez Colman: Seguir invirtiendo en innovación, y adaptar el modelo de negocios actual al escenario futuro. Todo este mercado sufre una transformación que se acelera año tras año. El concepto de competencia también se va transformando. Aparecen nuevos jugadores y los existentes van mutando en sus roles.

Guarnes: La estrategia principal de First Data es mantenernos a la vanguardia en cuanto a la incorporación de nuevas tecnologías, ya que es inminente la llegada de nuevas metodologías para operar y muchos nuevos medios de pago, además de los tradicionales. A los 30 años de experiencia en el mercado, lo complementamos con la versatilidad global, que nos permite contar con tecnologías sofisticadas que todavía no han llegado a nuestro país.

Fraire: Nuestro propósito es facilitarle la vida a la gente a través de servicios financieros y no financieros, la diferencia pasa por hacerlo con alegría y compromiso. La estrategia de diferenciación incluye brindar una experiencia única; cuando un cliente nos contacta, se resuelve con agilidad y eficiencia. Los resultados de esta política se vieron reflejados en el primer estudio de Experiencia de cliente realizado por la consultora Bain en 2016. Naranja ocupó el puesto 6 en el ranking de las empresas con los consumidores más leales y el puesto 1 en el sector de tarjetas de crédito. Esto se complementa con una fuerte gestión de las Relaciones Humanas. Estamos convencidos de que los colaboradores son quienes hacen de Naranja una empresa distinta a todas. Nos preocupamos en hacer que su rol les permita desarrollarse y ser felices todos los días.