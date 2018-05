DAIA desplaza a su presidente en medio de escándalo con Esmeralda Mitre

Por Maximiliano Sardi

La Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), organización a la que están adheridas 140 instituciones judías de Argentina, le pidió en el día de la fecha la renuncia a su presidente Ariel Cohen Sabban, tras un escándalo con la actriz Esmeralda Mitre.

Hace algunas semana, la ex novia de Darío Lopérfido había defendido al ex Ministro de Cultura porteño, desplazado del cargo tras poner en duda las cifras de desaparecidos en dictadura, tema que provocó entonces un escándalo, con otra frase desafortunada: “Es como pasó con el Holocausto, dijeron que eran seis millones pero no eran tantos”.

Los dichos de Mitre motivaron cruces con la conducción de DAIA y finalmente una reunión con su presidente. “Causé muchísimo dolor y una persona o 20 millones causan, causarán y causaron el mismo dolor en la tragedia más grande de la humanidad. Quizás no me pude explicar bien… Estoy muy triste, por supuesto, no quería que sucediera lo que sucedió. Nunca quise ofender”, dijo la hija de Bartolomé Mitre, dueño del diario La Nación.

Pero tras la reunión en DAIA habría habido otra en el departamento de la actriz que disparó acusaciones de abuso hacia Cohen Sabban, que se vio forzado a renunciar al cargo y a sus aspiraciones de ser reelegido en el cargo.

“Mitre vive sola en un departamento en el que recibió a Cohen Sabban. Allí se produjo el episodio sexual sobre el que ahora negocian ambas partes”, escribió Horacio Verbitsky (personaje en la tapa de la actual edición de NOTICIAS) en su blog “Cohete a la Luna”.

“Ella lo acusa de abuso y extorsión, pero no hay denuncia oficial ante la justicia”, confirmaron desde DAIA. El abogado Alberto Indij, presidente primero de la entidad judía reemplazará a Cohen Sabban en medio del escándalo.

El ex presidente había tenido en el último tiempo además, múltiples roces por su estilo personalista en la conducción de la DAIA, motivando el alejamiento de algunos miembros de la comisión directiva.

Indij oficiará de presidente hasta las elecciones de octubre en DAIA. “Ariel no está inhibido para volver a presentarse pero dudo que alguna organización quiera presentarlo como candidato”, expresaron desde la ONG judía.