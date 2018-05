La insólita respuesta del Estado sobre el reclamo de los discapacitados: “Son perjuicios colaterales”

Por Giselle Leclercq

Pocas veces pasa que quien reclama y quien es señalado como responsable de alguna situación, tengan el mismo discurso. Sin embargo es lo que sucede con el retraso en el pago de las prestaciones del Programa Incluir Salud, el mismo que está poniendo en riesgo el tratamiento de miles de discapacitados. “Es verdad, ellos son las víctimas”, reconoció a NOTICIAS un vocero de la Agencia Nacional de Discapacidad.

Desde el organismo que funciona en la órbita de la secretaría General de la Presidencia, entienden que las “dificultades” en los pagos son transitorias. Y dicen que suceden debido a la “transformación del sistema”, que dejó de estar atomizado en distintos ministerios para concentrarse en un solo ente. “Es un gran cambio pero todavía es imperceptible para la gente. Cuando se resuelvan las urgencias, va a ser más perceptible para la gente de a pie”.

Las urgencias no son más ni menos que el acceso a la salud. Las organizaciones que atienden a través del programa están, en este momento, sosteniéndose con sus propios recursos y denuncian que también se están endeudando debido a que, a pesar de que el Estado no les gira los fondos, deben continuar pagando las cargas sociales de los empleados a la AFIP. Consultado por este punto, el funcionario de la agencia respondió: “Entiendo que son los perjuicios colaterales de una situación de no cobro”.