La cultura de la clandestinidad y su relevancia para entender los abusos en la Iglesia

El médico psiquiatra Diego Stola fue el terapeuta de “Gabriel”, el joven por cuyo caso fue condenado Julio César Grassi. Es uno de los pocos especialistas del país que conoce a fondo la problemática del abuso en la Iglesia. En diálogo con NOTICIAS explicó cómo influye el celibato en la proliferación de casos.

Noticias: ¿Por qué suceden los abusos en la Iglesia?

Enrique Stola: Aún no se han realizado estudios en particular. Pero si uno ve la película Spotlight, ahí habla un psicólogo y dice que el problema en la Iglesia no es el celibato porque, en realidad, muchos terminan teniendo relaciones. Sino que es la imposición del celibato lo que crea la raíz del problema: una cultura de la clandestinidad. Y dentro de esa cultura, los pedófilos pueden moverse como pez en el agua. Creo que es una tesis fuerte que ayuda a entender. Dentro del silencio de la sexualidad, los pedófilos, que no sólo hay en la Iglesia, sino en todos los ámbitos, pueden actuar con mayor tranquilidad.

Noticias: ¿Se ha podido determinar algún patrón en común?

Stola: Por lo que han descripto las víctimas, los curas siempre se acercan con tres puntos claves: primero, que ellos están representando a Dios; segundo, que el amor que dan es un amor que es cariño puro e incluye a todo el cuerpo y tercero, que ese amor está avalado por Dios, entonces sólo debe conocerse entre ellos y Dios.