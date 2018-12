Caso Darthés: Quién es Sabrina Cartabia, la abogada de Thelma Fardin

Con una conferencia del colectivo de “Actrices Feministas”, Thelma Fardin reveló haber denunciado al actor Juan Darthés por violación. El hecho se habría dado durante la gira de la tira “Patito Feo” cuando ella tenía tan solo 16 años y él 46, y transcurrió en 2009 en Nicaragua, lugar donde la joven radicó la denuncia. En el escenario, Fardin no estaba sola. No sólo contaba con el apoyo de un multitudinario grupo de actrices reconocidas, también contó con el de su abogada, Sabrina Cartabia, una prestigiosa letrada de 33 años, que este año fue la única argentina en ser reconocida por la revista Time como parte de la “próxima generación de líderes”, junto a nombres como el de la cantante Ariana Grande, o el futbolista Kylian Mbappé.

Cartabia es feminista, investigadora, integrante de “Ni Una Menos”, y militante por el aborto legal, seguro y gratuito. De ahí que en las redes sociales se la conozca como “MissOprostol”, en alusión a la droga que se utiliza para abortos medicamentosos. En la publicación estadounidense, la letrada fue definida como una “abogada y activista por los derechos de las mujeres, que representa a una generación de mujeres jóvenes argentinas”, y se habla sobre su lucha por la promoción de la salud sexual, contra la violencia de género, y su rol durante la campaña por la legalización del aborto.

“No one can stop the future, and the legalization of abortion is in our future.” Meet Sabrina Cartabia, Argentina’s warrior for women’s rights https://t.co/ymSSsMvkAb

— TIME (@TIME) 12 de octubre de 2018