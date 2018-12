Milagros Resta: “Los decoradores somos analistas”

Milagros Resta se acomoda en su escritorio y ofrece mate. Tiene a mano un platito con almendras bañadas en chocolate que comerá sutilmente durante la charla con NOTICIAS. Viste de negro, zapatillas incluidas, y lleva un chal fucsia sobre los hombros. Lejos del estilo intenso y recargado que suele usar para sus ambientaciones.

Decoradora de renombre –ambientadora de casas, hoteles, eventos privados y corporativos y diseñadora de marcas– tiene más de treinta años de carrera y una larga lista de clientes famosos. Entre ellos, Juliana Awada, Valeria Mazza, Maru Botana, Sol Acuña, Diego Santilli y el director de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas (le decoró sus casas, una en San Martín de los Andes).

Referente absoluta del shabby chic (estilo romántico, mezcla de elementos antiguos y modernos, que surgió en las casas de campo de Gran Bretaña, a finales de los ’70, y se extendió luego a los Estados Unidos), se reconoce una romántica empedernida y una fanática del “más es más”.

Fuera de su oficina, en el jardín de su Galpón Milagros –mega espacio, con dos salones para eventos, que cumplió quince años en Palermo– está estacionado su Volkswagen Beetle, pintado de verde y con grandes rosas en color fucsia. Todo un sello Resta. “Me gusta volar”, dice con satisfacción, casi con alegría. Se refiere a su creatividad y a las infinitas posibilidades que le permite su cabeza de artista.

Noticias: ¿De chica le gustaba decorar? ¿Qué hacía?

Milagros Resta: Sí, totalmente, me fascinaba. Ya de chica era una artista. Recuerdo que a los 14 o 15 años mamá me preguntó qué quería de regalo y le pedí la decoración de mi cuarto. Me gustaba arreglar cuadros, objetos, comprar géneros, vestir muñecas, dibujar, pintar. Después estudié Diseño de Interiores y a los 19, empecé a trabajar con Pablo Chiappori, estuve diez o doce años con él, hicimos proyectos muy importantes y trabajamos para los mejores estudios de arquitectura. Fue una gran experiencia para mí. Esta es una carrera súper completa, me fascina, tiene muchas posibilidades.

Noticias: Y usted hizo de todo.

Resta: Sí, vidrieras, diseño de marcas, fiestas privadas, eventos corporativos, casas, hoteles. Y lo sigo haciendo. Es tan amplio que no puedo aburrirme nunca.

Noticias: ¿Las tendencias son importantes?

Resta: Les doy importancia, estoy atenta, miro las ferias de afuera, pero me guío más por lo clásico y por el buen gusto. Mi tendencia me la marco yo y, en tal caso, la persona con la cual estoy trabajando. Me gusta mucho cumplirle el sueño al otro.

Noticias: ¿Cuál es su sello personal?

Resta: Propongo una decoración envolvente, abundante, intensa, mezcla de géneros y de colores. Me gusta bastante la cosa barroca y, por supuesto, soy romántica a full.

Noticias: La consigna menos es más no funciona con usted.

Resta: No, para mí más es más y cuanto más, más me gusta.

Noticias: ¿Qué es el buen gusto?

Resta: Es algo que uno tiene y yo siento que lo tengo. Es saber mezclar las cosas de una manera que te sorprendan, que te generen y transmitan algo, que digas: “Qué lindo cómo está armado, qué bien esta composición”.

Noticias: Pero la percepción de la belleza no es igual para todos. Es un concepto bastante personal.

Resta: Sí, pero cuando algo es bello, es bello. Cuando ves un lindo cuadro o cuando un living está bien hecho, los sillones bien, las paredes, los géneros, la alfombra, las lámparas. ¿A quién no le va a gustar?

Noticias: ¿Qué la inspira?

Resta: Los viajes, una muestra de arte, la moda, la naturaleza, una tarde divertida en un restaurante, caminar por la calle, las revistas lindas, ir de visita a una casa. Todo el tiempo busco inspiraciones. Y también me inspiran mucho los clientes.

Noticias: ¿Por qué considera que los decoradores son analistas sociales? ¿En qué sentido?

Resta: Somos analistas sociales porque este trabajo es muy sensible. Trabajás como una psicóloga atendiendo las necesidades de la casa, del cliente. Desde qué necesita la señora en el laundry hasta dónde van a colgar la mochila los chicos cuando vuelvan del colegio o dónde se va a cambiar la dueña de casa las zapatillas para ir al gimnasio. Son miles de cosas a tener en cuenta.

Noticias: ¿Quiénes son sus clientes?

Resta: Gente apasionada por la decoración que quiere tener una gran casa, con lindo estilo, mostrarlo, transmitir algo. Mujeres, sobre todo, y también tengo muchos clientes hombres porque me encanta resolver, saber que puedo entregar una llave en mano, la casa terminada. Una decoración puede ser complejísima. Más ahora, que también está de moda decorar los eventos. Es una tendencia norteamericana que viene creciendo y está siendo arrolladora, hoy hasta el presupuesto más bajo incluye decoración. Jardines verticales, accesorios, lámparas colgantes, son puestas extraordinarias. Y cada vez se hacen menos fiestas en las casas. La gente prefiere otros lugares por cuestiones de seguridad, limpieza, practicidad, habilitación.

Noticias: ¿Qué le piden sus clientas famosas?

Resta: Lo que me pide cualquier cliente que viene a golpearme la puerta, anónimo o famoso. Géneros de excelencia, arte, cuadros y esculturas de nivel, una linda iluminación, espacios amplios, buenas circulaciones.

Noticias: ¿En el caso de Juliana Awada, por ejemplo?

Resta: Lo mismo: calidad y buenas terminaciones. A Juliana la conozco hace años, mucho antes de que fuera primera dama. Trabajo con ella hace un montón y ha venido muchas veces al Galpón. Es una persona de educación extrema, cálida, muy sensible, una tierna y tiene muy buen gusto.

Noticias: ¿Qué es lo más insólito que le han pedido?

Resta: Cuartos temáticos de Boca o River para chicos y con la muñequita de moda para nenas. Un cine privado para treinta personas en una casa en Punta del Este con lugares para la pochoclera y el maní con chocolate. Montar una selva en una carpa para un cumpleaños. Y recuerdo el casamiento de Valeria Mazza, una puesta fuera de serie.

Noticias: ¿Cómo fue?

Resta: Un casamiento majestuoso, único, el primero decorado con muebles, eso fue lo novedoso. Había una carpa en el medio del Hipódromo de Palermo, donde se hacen las carreras, para mucha gente. No recuerdo bien, pero serían unas 700 personas. Tuve que generar un ambiente de livings, espejos, mesas, lugares para fumar habanos, todo muy decorado y a todo trapo. Fue una responsabilidad infinita.

Noticias: ¿Otra fiesta que recuerde?

Resta: El año pasado hicimos el cumpleaños 50 de Diego Santilli en el Galpón. Fue un sueño, con una decoración muy masculina, pero también con lindas flores, rosas fucsia, muy lindo.

Noticias: En tantos años de profesión le tocó pasar las distintas crisis económicas del país. ¿Cómo logró mantener a flote su pyme?

Resta: Te digo la verdad, la mejor manera de sobrevivir a las crisis del país es ni enterarme. Las malas noticias me paralizan. Además, desde que empecé a trabajar siempre estamos en crisis. Me toca, como a todos, pero somos un equipo bastante pequeño y no tengo las complicaciones de una multinacional o de una empresa con 100 empleados.

Noticias: ¿Cómo es su casa?

Resta: Como soy yo: cargada y muy femenina. Es una casa reciclada, chorizo, bien grande, en Palermo. Tiene muchos ambientes y cada lugar está pensado, cada rincón tiene su utilidad, nada está librado al azar.

Noticias: ¿Sigue casada con Federico Posse?

Resta: Sí, llevamos veinte años de casados y tenemos tres hijos: Paloma (15), Salvador (19) y Justo (13).

Noticias: Su trabajo es full time y demanda mucha presencia. ¿Cómo hace para compatibilizar lo profesional con la vida familiar?

Resta: Le doy mucha prioridad a mi trabajo. A veces me equivoco, pero amo lo que hago y siempre está en primera línea. Soy muy responsable, profesional y estoy muy presente. Y ya trabajaba a full cuando me llegó el momento de formar una familia. Lo llevo bien, de una manera natural y lo comparto con mi familia. Mis hijos venían a jugar al Galpón de chicos y hoy me acompañan de otra manera.

Noticias: Su mamá fue también una buena referente, ¿no? Dijo que ella es muy desfachatada.

Resta: Sí, muy buena referente y muy desfachatada. Tuve y tengo una mamá muy libre que me dejó elegir y me acompañó siempre. Además, tengo una hermana asistente social y otra que falleció el año pasado de cáncer a los 45, después de diez años de enfermedad. Muy triste, una pérdida total. Eso también te va haciendo tomar otros valores, otros tiempos.

Noticias: ¿Y cómo se está recuperando?

Resta: Como puedo, es difícil. El tiempo ayuda, te cura, te va acomodando. Pero todavía el dolor es un incendio total. Un año es muy poco tiempo.

Por Cecilia Escola