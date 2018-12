Los autores somos responsables del rol de nuestras heroínas

Por Marta Betoldi*

Estamos en un momento bisagra. Hay un antes y un después luego de que Thelma contara su historia. Y esto no solo nos pasa a las personas que estamos dentro del mundo del espectáculo sino que le pasa a una sociedad en su conjunto.

Hace décadas que las mujeres hablamos de esto de una manera u otra pero creo que reunirnos nos permitió ser mejor escuchadas. La visibilidad de un colectivo de actrices abrazando a Thelma fue en sí mismo lo suficientemente claro como para no poder volver a dar marcha atrás.

Tampoco pensemos que esto arrancó ahora, sino muchas décadas antes cuando miles de mujeres venían sintiendo que el rol que la sociedad patriarcal nos otorgaba ya no nos quedaba cómodo.

Los que trabajamos con la palabra tenemos una responsabilidad extraordinaria en los tiempos que corren. Los autores creamos historias donde también somos responsables a la hora de escribir el rol que le otorgamos a nuestras heroínas.

Este camino lo iniciamos las mujeres. Nos toca tomar la antorcha y marchar. Sin excluir a los hombres que puedan acompañarnos, sin enfrentarnos a ellos pero sí poniéndonos a la vanguardia.

Depende de todos nosotros como sociedad lo que hagamos con esta luz que se enciende. Depende de la deconstrucción que logremos hacer del machismo instalado en lo cultural para construir entre todos un nuevo paradigma. Ahora bien, ser visibles, no callar más, luchar por nuestros ideales no alcanza si no logramos leyes que nos ayuden a hacer cumplir nuestro mandato.

* Guionista de televisión.