Durísimo cruce entre liberales: Milei y Santoro a los insultos

El mediático economista discutió con Yamil Santoro. “Me atacaste y me defendí, no llores”, le contestó el político. Milei le pegó a Espert también. La pelea completa.

Por Juan Luis González

El año pasado, Yamil Santoro, dirigente de Cambiemos, habló con NOTICIAS y dejó en claro cual era la diferencia entre él y el resto de los liberales mediáticos del país: “Hay una diferencia. A ellos los quiero y me llevo bien, pero piensan que en la política son todos ladrones y yo creo que es la única herramienta de transformación”, afirmó.

Hace unos días esa grieta se evidenció, cuando Santoro le contestó a Javier Milei en Twitter, y luego el economista lo atacó con todo. “Pedazo de mierda, vos no tenés nada de liberal, sos el típico sorete de la política, mierda humana”, fueron algunos de los insultos de Milei. José Luis Espert la ligó de rebote.

La discusión comenzó cuando Santoro comentó una declaración de Milei, en donde criticaba a los políticos por ser “un excremento”. “Putear a todos no es una definición, al tomar posiciones así meten a todo en la misma bolsa. Indudablemente muchos políticos han contribuido de forma central a los problemas de la Argentina, pero no se sale con antipolítica sino ofreciendo algo mejor”, contestó Santoro, y ahí se desató la batalla.

“Obviamente que mi visión no te gusta porque vos sos un parásito de mierda de la política. Sos un ser rastrero miserable y que como el caradura que sos te has presentado en el lanzamiento de Espert. Propio de la mierda humana que son los políticos. Vos sos parte del problema”, devolvió Milei.

“Cuando quieras, donde quieras, lo debatimos”, cerró Santoro.

Mirá el cruce en Twitter:

Putear a todos no es una definición, al tomar posiciones así meten a todo en la misma bolsa, López Murphy incluido. Indudablemente muchos políticos han contribuido de forma central a los problemas de la Argentina. Pero no se sale con antipolítica sino ofreciendo algo Mejor https://t.co/NXSZYRKbXI — Yamil Santoro (@yamilsantoro) January 10, 2019

Obviamente que mi visión no te gusta porque vos sos un parásito de mierda de la política.

Sos un ser rastrero miserable y que como el caradura que sos te has presentado en el lanzamiento de Espert. Propio de la mierda humana que son los políticos. Vos sos parte del problema. — Javier Milei (@JMilei) January 11, 2019

Javier, tus puteadas me tienen sin cuidado. Objeté tu planteo hipócrita ajeno a la tradición liberal. Por otra parte, claro que fuimos al lanzamiento de Espert, trabajamos por el fortalecimiento del liberalismo en política más allá de que coincidamos o no en la estrategia. — Yamil Santoro (@yamilsantoro) January 11, 2019

Nosotros criticamos todo lo que hay que criticar, por otra parte no creo que la antipolitica nos haga bien como espacio ideológico. Por el contrario, estamos dónde estamos por falta de políticos liberales, este tipo de actitudes no contribuye a generar una solución estable. — Yamil Santoro (@yamilsantoro) January 11, 2019

PEDAZO DE MIERDA vos no tenés nada de liberal. Sos el típico sorete de la política. Por la mierda que sos no querés que se pierdan los privilegios a los que aspirás.

En el fondo es que vos sos un político de mierda más y que no querés perder los privilegios de casta. SORETE — Javier Milei (@JMilei) January 12, 2019

Creo que mis hechos te contradicen. No solo cuando mis convicciones estuvieron contrariadas por la política renuncié ( https://t.co/yI6FOf7g0x ) sino que desde @mejorar_arg impulsamos una agenda anti privilegios de la política. Te seguís peleando con un muñeco de paja (falacia) — Yamil Santoro (@yamilsantoro) January 12, 2019

Y sos parte de la política…

Y justificás a la política…

quizás el problema sean tus contradicciones?

para mí aquí estás dejando de manifiesto tu funcionalidad al Gobierno que perteneces que ha decido salir a la caza de liberales… y como la MIERDS HUMANA que sos ahí vas… — Javier Milei (@JMilei) January 12, 2019

1ro ya dijiste que sos anarcocapitalista y no liberal. Segundo nadie te dio caza sino que dije que no estoy de acuerdo con una afirmación tuya. Me atacaste, y me defendí, no llores. La política es mucho más que parasitar al Estado, cuando quieras nos tomamos un café y te explico — Yamil Santoro (@yamilsantoro) January 12, 2019

Según vos alguien como Rothbard no es liberal? FORRO andá a estudiar.

El primero en atacar has sido vos y yo te he contestado y como LA MIERDA HUMANA que sos metiste el tema donde trabajo. Y después hablás de falacias SORETE.

Tu aval a la política es ignorancia y/o convenencia. — Javier Milei (@JMilei) January 12, 2019

Javier, te dejo este artículo de Huerta de Soto dónde cita a tus citas de autoridad y expresamente plantea que el liberalismo no es anarcocapitalismo (y rescato su esfuerzo por compatibilizar ambas cosas como una sucesión, lo que es una expresión de deseo) https://t.co/SQjreCLQAr — Yamil Santoro (@yamilsantoro) January 12, 2019

No tenés el nivel intelectual para interpretar a Jesús Huerta del Soto. Señalar que los anarcocapitalistas no son liberales es propio de un estúpido (muy tuyo). Podés mirar su conferencia contra el liberalismo clásico a ver si entendés FORRO SUBNORMAL. — Javier Milei (@JMilei) January 12, 2019

Cuando quieras, donde quieras, debatimos sobre liberalismo clásico y anarcocapitalismo. Creo que puede ser enriquecedor para la audiencia. Pero pretender clausurar este debate de forma tan dogmática solo refuerza que te falta la ascesis del liberalismo: el respeto y la humildad — Yamil Santoro (@yamilsantoro) January 12, 2019