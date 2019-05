Eleven vs Godzilla: la actriz de Stranger Things y otro monstruo en su carrera

Por Mariano Ojeda

Los monstruos y el cine son una de las relaciones más duraderas y populares de la historia. Todo tipo de bestias han llegado a la gran pantalla y se han convertido en íconos de la cultura pop. Basta tan solo nombrar algunos de los más recordados monstruos como para entender qué importancia tienen en la cultura moderna: Godzilla, King Kong, Alien, los Kaiyus de Titanes del Pacífico, el simio de Rampage y los queridos dinosaurios de la franquicia Jurassic. Pero todo parece que funciona mejor cuando una mujer decide hacerle frente a estos bichos y Millie Bobby Brown será la encargada de tomar ese rol.

La nueva entrega de la saga del famoso monstruo japonés también conocido como “Gojira”, estrena su película número 32. De esa cantidad, 29 fueron producciones japonesas obra de los estudios Toho; una enteramente estadounidense, la de 1998, y dos coproducciones estadounidense y japonesa. El enorme dinosaurio mutante intentará salvar al mundo de otras bestias una vez más con sus poderes. Entre todo el caos y el trauma del posible final de la humanidad se desarrolla también la historia de la familia Russell.

En este caso, el film representa la tercera entrega del Monsterverse, universo conectado de films que desembocará en el enfrentamiento entre la bestia verde y King Kong, presentado en Kong: Isla Calavera.

Según su protagonista Bobby Brown y en conversación con NOTICIAS,su personaje “conoce a Godzilla y va aprendiendo de él y de la vida con el transcurrir de la película, y eso quería hacer con Madison, crecer con él, entenderlo más”.

Por otro lado, O’Shea Jackson Jr, actor en el nuevo film e hijo del rapero y actor Ice Cube, agregó: “Yo soy un fan desde chico, de hecho Godzilla está en la lista de mis 5 héroes favoritos”, graficó para entender lo que significa para él este papel.

El director de esta cinta, Michael Dougherty, relató a NOTICIAS que además de conocer y admirar al monstruo antes de entender lo que significaba para él el cine, confesó en que se basó para realizar El Rey de los Monstruos: “Me encanta Alien, la lentitud en la primera película y ver mucho más al alien en la segunda (‘Aliens: el regreso’) fue emocionante e inspirador no solo para este film, sino para el resto de mi carrera”.

Historia. Godzilla es uno de los monstruos que más versiones ha tenido en el cine. Se trata de uno de los personajes ficticios cinematográficos más conocidos del mundo. Apareció en pantalla por primera vez en 1954 en una película hecha en Japón. En el 2014, con una nueva película, una coproducción estadounidense y japonesa, del famoso monstruo comenzó lo que se denominó como “MonsterVerse”, un universo lleno de monstruos creado por Legendary Entertainment.

“Godzilla”, estrenada en el 2014, fue dirigida por Gareth Edwards y vuelve a contar los orígenes del popular monstruo. La producción tuvo un buen recibimiento tanto del público como de la crítica especializada: el presupuesto de 160 millones de dólares fue ampliamente superado por una recaudación global de casi 530 millones de dólares. “Me encantó lo que hizo Gareth conteniendo a Godzilla en la primera película, el ritmo es increíble; para la segunda yo tenía que mostrar más a las criaturas, tenía que golpear”, contó Michael Dougherty, director de “Godzilla: King of the Monsters”.

La segunda película que forma parte del MonsterVerse es “Kong: La isla de la Calavera” estrenada en el 2017 y dirigida por Jordan Vogt-Roberts. Nuevamente se trató de un éxito comercial con un presupuesto de unos 185 millones de dólares y una recaudación global de más de 566 millones de dólares. En el 2020 llegará, finalmente, “Godzilla vs Kong” la película en la que se enfrentarán los dos monstruos legendarios dirigida por Adam Windgard. “King Kong es más inteligente y manipular cosas que Godzilla no, pero Godzilla es más fuerte físicamente”, analizó Kyle Chandler, protagonista de “Godzilla: King of the Monsters” y con un breve papel en “Godzilla vs Kong”.