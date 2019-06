Crece el encendido: más TV abierta, menos cable

Netflix afecta a los canales de cable con películas y series pero no a los canales de noticias ni a la TV abierta. El público busca allí el vivo.

Por Delfina Tremouilleres

gigante netflix. Las plataformas de streaming le quitaron audiencia a la TV de cable porque ofrecen el mismo contenido, pero no pudieron con la TV abierta.

A partir del momento en que los espectadores empezaron a controlar sus comportamientos de consumo audiovisual, los pronósticos fueron apocalípticos: la televisión ya no sería viable. Netflix y otros servicios de streaming parecían haber marcado el fin de la TV tradicional gracias a que daban la posibilidad de que el espectador viera contenido cuando y donde quería. Sin embargo, con el paso del tiempo, esas presunciones no se cumplieron. Netflix, aunque le quitó audiencia a la televisión por cable, no pudo con la TV abierta. Incluso, ésta se ha reinventado y hace meses viene en crecimiento. Con una amplia oferta de programas de distintos géneros, su encendido aumentó un 6% interanual en mayo de este año.

¿Cuáles son las razones de este incremento? Las nuevas plataformas le quitan audiencia al cable con su variada oferta de series y películas, pero no a la TV abierta que se centra más en el entretenimiento y la actualidad.

“Estamos en un proceso de transición de la cultura de la convergencia, que incluye un cambio de hábitos donde aparecen múltiples pantallas y nuevas pautas de consumo. La televisión está inmersa en este proceso de cambios y de transformación. Pero en la historia de la comunicación ningún medio ha hecho desaparecer a otro. En verdad, los diferentes soportes buscan su espacio y se reinventan. Asistimos a una nueva configuración de la televisión”, explica Silvana Giudici, presidenta del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

TV de acompañamiento. En épocas de hiperconectividad, la gente no quiere perder el contacto con la realidad. Eso explica que busquen el vivo y los programas que ofrecen actualidad e información que, en su mayoría, se encuentran en los canales de la televisión abierta. En un país como la Argentina, y en año electoral, ese interés aumenta y se ve reflejado en los números. Entre mayo del 2018 y mayo del 2019, las señales de noticias aumentaron un 2%.

En contraposición, el cable cayó un 11%. Es que ahí sí el gigante Netflix hace mella: los contenidos que ofrecen -películas, documentales y series- están disponibles en esa y otras plataformas de streaming, lo que hace que los espectadores las elijan por sobre la televisión porque les implica una mayor comodidad. A esto se suma el fenómeno del “cord cutting”, que hace referencia a la audiencia que cancela sus suscripciones a servicios de televisión, probablemente, debido a la crisis económica. Como reemplazo, aprovechan el abono a Internet y visualizan contenidos a través de distintas plataformas web. En Estados Unidos, este fenómeno está cada vez más instalado.

Justamente por las preferencias de consumo que tienen los espectadores en Argentina, la caída en el cable se acentúa todavía más si no se tienen en cuenta las señales que transmiten noticieros y deportes. Allí, la baja fue del 18% respecto al mismo mes del año anterior.

Salto. Después de un tiempo en crisis, y a pesar de que varios pronosticadores la habían dado por muerta, la televisión abierta comenzó un largo trayecto de crecimiento. Con seis canales en la grilla, la recuperación de televidentes se empezó a marcar en octubre del año pasado, momento que coincide con la aparición de NET TV. El lanzamiento, que significó la inserción de un nuevo canal de aire después de 52 años, agregó 0,6 puntos de rating a la televisión, lo que se tradujo en un incremento del 3% para la TV abierta.

En la semana del 3 de junio se vio materializado este repunte. Ese lunes, los cinco programas que más rating obtuvieron pertenecían a canales de aire: todos superaron los 10 puntos y el progrma más visto de NET TV: “Cuestión de peso” (con 1,3) superó al mas visto de la TV Publica: “Cocineros argentinos” (con 1,2) y ambos empataron en el quinto puesto del promedio general (0,6) aunque NET TV vence a la TV Pública en el primer time del horario nocturno.

“El directo televisivo (vivo) sigue siendo un activo para los canales que, a su vez, interactúan con los espacios que brindan las nuevas plataformas”, explica Giudici. En ese sentido, los programas que tienen más éxito son los de entretenimiento, reality shows y noticieros. “En este nuevo paradigma de consumo de contenidos locales, nuestra televisión y la producción nacional tiene muchísimo que ofrecer a las audiencias globales. Es nuestra obligación impulsar la industria cultural nacional y los puestos de trabajo calificados. Todo habla de nuestra identidad cultural”, concluye Giudici.