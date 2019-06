Diseño: el boom de la moda en secreto

Por Melissa Kuris

Lo primero que se percibe es el contraste. Las puertas antiguas, la pintura desgastada, las paredes descascaradas y la ropa destellante, nueva, deslumbrante. Está en pleno Palermo, a metros del Jardín Japonés, pero no todos lo saben. Rodeado por un aura de secreto, la dirección solo se divulga por mensaje privado. Es un “Speakeasy”, pero lo que se ofrece no son tragos de autor, sino diseños de marcas independientes. Esa es la propuesta de Consorcio Piso 2, un pop-up que reúne a más de veinte nombres del diseño de autor de Argentina en un único lugar y al que se accede a través de Instagram (la cuenta es CPD consorcio_piso2, y hay que enviar mensaje privado). Una nueva manera de exhibir la moda justo cuando los formatos tradicionales parecen entrar en crisis.

Al edificio se ingresa por la entrada de servicio. Un ascensor de carga es el que lleva al visitante al segundo piso de un imponente edificio de Palermo. Y al final de un pasillo oscuro, cuando se atraviesa el último umbral, comienza la magia.

Estantes con accesorios, percheros con diferentes autores y los últimos lanzamientos en libros de moda. Muebles antiguos y escaparates modernos, luces de led y ventanales de época rodean las producciones de los artistas de estilos y propuestas variadas -emergentes y clásicos- parecen convivir en armonía en las diferentes habitaciones del lugar.

“Cada diseñador tiene su identidad. El tema es que al asociarse con otros, lo colaborativo potencia las individualidades. Esa apertura a otras miradas, otras perspectivas e incluso otros públicos hacen a la marca de una manera diferente”, opina Mariana López Pietro, co-creadora de “no tag.”, una de las etiquetas que ofrece una oferta novedosa en trajes de baño.

Crisis y creación. Esta nueva manera de exhibir las creaciones sirve también como alternativa en tiempos de crisis, cuando los caminos más originales son los que tienen más posibilidades de éxito. “En un contexto en el que uno solo suma deudas, busco sumar otras cosas: talento, ideas creativas. Quiero compartir visiones, co-crear. Es una idea revolucionaria sobre todo en el campo de lo autoral en donde parece que la individualidad fuera el bastión de lucha para permanecer. Es innovador pensar al diseño de autor en lo co-creativo, en el espacio compartido. Y es ajustarse a esa realidad de economía cooperativa, comunitaria”, opina Martín Churba, autor de “Tramando”.

Se trata de romper el paradigma social clásico del diseñador como un trabajador recluido que mira con recelo a sus competidores. Esta generación de creadores apuesta por el trabajo en conjunto. “Hay una gran tendencia a contar desde otro lugar. Creemos que el estar juntos, ver el trabajo de otros, decir que estamos en el mismo lugar y que formamos parte del grupo de diseño independiente de autor en Argentina nos suma. Todo esto nos nutre, al estar compartiendo con otros nos potenciamos”, dice Mariana Dappiano, autora de la línea de ropa homónima.

La co-creatividad que inunda la atmósfera del lugar se da entre diseñadores consolidados y otros que iniciaron su camino en el mundo de la moda hace poco tiempo. Pero la generosidad y la libertad fluyen en todos por igual. “Es increíble lo que podemos lograr estando todos juntos. La convocatoria que atraemos, cómo logramos llamar la atención al crear algo distinto. Como no es muy común en el ámbito nacional, atrae al público curioso. Si bien la situación económica nos obliga a buscar nuevos medios y caminos, probar estas alternativas nos obliga a crear algo nuevo que suma no solo individualmente, sino al todo que somos”, opina Ian Van Lierde, diseñador de Piet.

Desde prendas veganas –ofrecidas por NousEtudions–, hasta una selección variada de vestidos de fiesta y de novias –cortesía de “House of Matching Colours”–, pasando por las carteras de cuero funcionales de los diseñadores de “Piet” y los accesorios de “Busularo”, las creaciones son variadas. “Es interesante que en un mismo espacio se junten marcas con conceptos diferentes para crear uno general. Cada una con su identidad puede seguir distinguiéndose, pero a la vez verse reflejado en otras. Es algo de hoy en día, las nuevas generaciones apuntan a estar el uno con el otro, a acompañarse, todo ese tipo de cosas que la moda toma y luego lo refleja en colaboraciones entre diseñadores”, explica Melina Scordamaglia, co-creadora de “no tag.”.

“Hay que dejar de pensar a la crisis como una enfermedad y mirarla con el compromiso de los tiempos actuales. Se trata de transformar lo que hoy tengo en lo que tiene que ser para poder funcionar mejor. Creo que es el momento de hacer, pero no desde el poseer. Tenemos que emprender desde un lugar que desprenda al ego y a la ansiedad. Hay que dejar de lado la ambición de llegar muy alto porque hoy es necesario valorar un buen vuelo y tratar de disfrutarlo. Más cuando se puede estar compartiendo con tantos creativos en un mismo lugar”, reflexiona Martín Churba.

Potencia. El diseñador Juan Hernández Daels, que ocupa todo el año este espacio, fue el generador de la convocatoria que hoy es una larga lista de variadas etiquetas y propuestas: Anushka Elliot, Busularo, Deleon, Dubié, Flâneur, Finn, House of Matching Colours, Isabel Englebert, Julieta Grana, JT, Kostüme, Lucila Iotti, Luz Ballestero, Manto, Mariana Dappiano, “no tag.”, Nous Etudions, Piet, Tramando y Vero Alfie.

“Partimos de la base de que la unión hace la fuerza. Teníamos un espacio enorme cuyo acceso no es tan conocido para el público en general, y al tener en cuenta el contexto actual nos pareció importante pensar nuevas experiencias de exhibición. Acá se generó una búsqueda de sinergias entre creadores que cotidianamente tienen que enfrentarse a un contexto muy difícil, sin políticas institucionales macro que los amparen”, explica Daels sobre su iniciativa.

La idea vino a llenar un espacio vacío en el mercado y que estos diseñadores, con su creatividad, supieron aprovechar. “Hay una falta de visión del mercado, no hay un lugar en los centros comerciales líderes que se parezca a esto. Yo abandoné ese circuito porque los shoppings no tienen trato con los autores. Y no soy solamente un productor de ropa, al mismo tiempo empujo un proyecto que tiene relevancia en nuestra sociedad: es impulsar el diseño, el turismo, que hablen de Argentina y vean cómo transformamos las dificultades en recurso”, dice Martín Churba.

En una época en la que el público prefiere acceder a los productos de los artistas a través de las redes sociales y los sitios web, Consorcio Piso 2 aparece como una propuesta disruptiva que invita a los visitantes a ser parte, a mirar, a tocar, a probarse. Es un espacio compartido, donde los públicos se mixturan y cada diseñador aporta lo suyo. Un lugar en donde la comprensión del valor del diseño se aprecia y la sinergia entre artistas está a la orden del día.